2022/12/15,
商業

防車用晶片荒惡夢重演，傳統車廠拚轉型——不跟消費性電子產品搶產能，直接對口特定晶圓廠

防車用晶片荒惡夢重演，傳統車廠拚轉型——不跟消費性電子產品搶產能，直接對口特定晶圓廠
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

今（2022）年7月福斯汽車（Volkswagen）旗下公司直接和意法半導體（STMicroelectronics）聯合開發汽車晶片（SoC）直接委託台積電（TSMC）製造，而這樣的情況過去相當少見。

雖然未來幾年內全球會擴建84座新的晶圓廠，但研究諮詢機構最新報告指出，「車用晶片荒」的惡夢將會重演，除了車用晶片供給跟不上電動車的成長速度，還有消費性產品也會搶食產能，而未來汽車產業將轉型，將直接對口特定晶圓廠，建立全新的合作模式，也重塑半導體供應鏈。

車用晶片荒將重新上演

2021年產業界「晶片荒」的夢魘恐怕還沒結束。據保時捷管理諮詢機構（Porsche Consulting）最新預測，半導體供應鏈危機將會給歐洲汽車業者帶來相當大的挑戰，28奈米以上的成熟製程晶片「結構性短缺」會持續到2025年，此訊息引起業界相當大的關注。

日前，國際半導體產業協會（SEMI）預估，半導體是各國重要的戰略物資，政府推出各項激勵措施，擴大產能、新建廠房成為趨勢，2021至2023年共有84座新廠開始興建，投資金額超過5000億美元。

其中，以美國為首的美洲2021年到2023年將有18座新廠開始興建；亞洲主力是中國將有20座新廠，集中在成熟製程；台灣有14座、日本和東南亞各有6座，韓國將有3座；此外，歐洲及中東則有17座創下新高。

不過，這樣驚人的建廠速度似乎還追不上需求，保時捷管理諮詢機構報告中強調，目前大多數的產能集中在90奈米以下，並不是電動車所需要的製程，再加上電動車產業成長速度驚人導致供不應求。

諮詢公司AlixPartners於今年6月的全球汽車產業分析中提及，以歐洲為例2022年歐洲的電動車成長快速，預計歐盟市場純電動車（BEV）的市場市占率在2035年將達到83%，遠高於全球平均水平的50%。

然而純電動車所需要的晶片數量是傳統燃油車的10倍，因此半導體產能除了要應付電動車產業爆發外，還必須分出產能給其它行業，包含電腦、手機以及各類智慧家具等。

汽車產業轉型，建立對口晶圓廠

還有一個情況是，半導體製造業者更傾向出貨給消費電子產品，一方面車用晶片大多是成熟製程毛利相對低，二來在汽車產品週期和電子產品有相當大的不同。位於力成半導體的業內人士強調，車用晶片不論是設計還是測試等許多環節都和電腦、手機等產品不同。

他舉例說明，消費性產品不太可能經常碰水，但是車用晶片會隨著地形、氣候而有不同的調整，像是低緯度地區的散熱問題，高緯度的結冰情況都是車用晶片需要克服地方，也可以說車用半導體是一個截然不同的設計。

業內人士指出，許多傳統車商在轉換為電動車時，和電子產業是有落差，汽車產業的供應鏈更為複雜，往往電子業者在調度產能時都有溝通上的困難。

《金融時報》引述智庫新責任基金（SNV）研究指出，目前汽車業者多主張於本地建立特定的工廠專門生產車用晶片，業主可以確保晶片供應無虞，也能避免和消費性電子搶產能的情況，並建立起長期的合作關係。

報導指出，汽車晶片供應商會利用特定的工廠，直接生產汽車所需的晶片。例如今（2022）年7月福斯汽車（Volkswagen）旗下公司直接和意法半導體（STMicroelectronics）聯合開發汽車晶片（SoC）在委託台積電（TSMC）製造。福斯集團強調，這是首次直接和半導體供應商聯繫。不過，隨著各大車商的晶片需求高漲，在可預見的未來車用晶片荒的問題仍會浮上檯面。

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核稿編輯：翁世航


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