TNL+ 2022/12/18,
城鄉

鄉下老屋租賃指南：租屋網站出城市就廢了，「鄉下阿姨八卦場所」是最優質的平台

鄉下老屋租賃指南：租屋網站出城市就廢了，「鄉下阿姨八卦場所」是最優質的平台
作者拍攝提供

我們想讓你知道的是

打從決定租老房子，到入住這間老房子為止，我們共花了6個月摸索，目標是吉安、壽豐、玉里和恆春半島，期間長期使用各租屋網站和臉書社團，加上過往從事房地產企劃的經驗，得到不少實用結論，在此毫無業配、免費分享。

何時得遂田園樂，睡到人間飯熟時。

——錢宰

可曾厭倦繁忙的都市，想拋下一切，住在鄉下老房子悠哉生活

10月中旬，我寫過一篇〈需要多少錢才夠生存？在玉里租下老房子之前，我決定過一段時間「遊民生活」〉，聊在花蓮玉里找租房子的事。鄉下房子不好找，當時為了全力找房，我在車上睡了半個月，豪雨連連，行李全都發霉，瞎忙半天，找到一些物件卻不甚理想，但我堅信這一切終將有所收穫。

果然，在文章刊登後不久，過往的積累開始發酵。這些變化之大，讓我想寫下這篇文章，告訴想租老房子的你——努力不會徒勞無功的。

契機

某天，我和Z到一個社區散步。這是我們的日常，我們會到玉里周邊的鄉間，看到看起來同樣很閒的鄉親，就問問他們有沒有房屋出租。

「帥哥！唉唷好帥喔！你們來這邊做什麼呀！」

一間偌大的三合院，一群阿姨正圍在院子裡吃飯。

我們講述了租屋需求，阿姨們像是來了勁，立刻七嘴八舌的討論起來。

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