「忘卻歷史者，歷史必會重臨」——33年後仍在紀念天鵝絨革命的捷克人

文、攝影:週記

The past is the past. The past is the past?(過去真的只是過去嗎?) 社科學者都愛用這種先陳述後反問的自我質疑來做引子,作為一名在捷克留學的社科研究生,我在捷克的自由民主紀念日走上布拉格街頭,和捷克人共同追尋在雕欄玉砌的華麗樓房背後掩蓋不住的歷史悲傷。這片土地曾有過的苦難記憶,究竟對於捷克人來説,有著怎樣的情結?

1989年是魔幻的一年——世界各地的列寧主義黨國體制紛紛面臨崩解危機。東方的中國發生六四慘案;而在西邊的波蘭、匈牙利先後出現變革;分割東西德的柏林牆終於被衝破;同年11月17日的捷克斯洛伐克,學生聚集在布拉格的街道上抗議共產政權,促使當局結束一黨專制,因為過程中沒有出現大規模武裝鎮壓,政權和平順利更替,最終被稱為「天鵝絨革命」。

捷克把每年11月17日定為法定假期自由民主日。自2014年起,這天的國民大街(Národní street)至温塞斯拉斯廣場(Wenceslas Square)一帶會舉行盛大的活動(Korzo Národní),放滿大小舞台、工作坊、教育展板等,紀念得來不易的民主社會;此外,這條路線亦會變成自由輿論場,一波又一波的社會團體,會在街頭持橫額表達訴求,每年內容皆有不一。

「忘卻歷史者,歷史必會重臨」

2022年11月17日的布拉格天氣陰沉,下起微微細雨,但走上街頭的市民卻絡繹不絕。來自香港的筆者對於擠滿人的街道、隨處高呼口號等場景早已變得陌生。這天民族大街的電車站停用,從伏爾塔瓦河畔下車後,一路徐徐跟著人龍走到國家劇院,可見紀念鐵幕落下後的第一任捷克民選總統哈維爾(Václav Havel)的大紅愛心前,有人拿著紅玫瑰、花圈或是點蠟燭表示致意,人群中不少人扶老攜幼,衣領別上紅白藍捷克國旗顏色絲帶,這天人群大多會穿上含有國旗顏色的衣服出門。

Photo Credit: 週記 年輕人在衣領別上三色絲帶、哈維爾襟章,準備到國家劇院獻花。

步入國民大街,可見街道兩旁建築物已經掛滿捷克國旗,兩架當天限定「89」號電車變成工作坊專列,街上有學生義工派發場刊和活動報章。遊行是由義務組成的學生團體「Díky, že můžem」主辦,名稱直譯意思為指「感恩我們可以」,意指感謝曾經為捷克民主奉獻的學生。其中最著名的一位叫做揚・帕拉赫(Jan Palach),他在1969年以自焚抗議入侵捷克的蘇聯軍隊;1989年的學生遊行同時也是為了紀念他逝世20年。歷史就用這種方式,連結到了如今。

實不相瞞,筆者曾奢想抓一個捷克同學同行,可是即使是念社科班的年輕學生,似乎對政治活動也不大熱衷,不少人趁著公共假期連假,走到鄰國避世,只留下一句「我也希望我在這」(I wish I was there)的禮貌語句。不過朋友戲言,一個正常社會的青年政治冷感(apolitical)也許才是最正常的。

不過當天在街頭也有見到不少年輕面孔。29歲青年Jakub肩膀上舉著大國旗,「護旗手」角色在人群中尤其醒目,他指拿著國旗上街,並不因為他是一名民族主義者(nationalist),而是因為他信奉愛國主義(patriotism),他對捷克作為歐盟成員國、推動自由民主世界一員感到自豪,因此他要帶著國旗來炫耀自己是一名捷克人,同時也向世界上其他自由民主的國家致敬,展示他重視及認同的價值。

Photo Credit: 週記 Jakub舉起象徵勝利的「V字」手勢,這個手勢在89年的捷克被廣泛使用。

Jakub指,感恩自己出生於不用受極權欺壓的年代,又明白並非全世界所有人都可享有言論自由,因此每年的11月17日,對他來説都是一個重大日子,他每年都會走到街頭,紀念極權倒台的及捷克步向自由民主。

四名年齡只有18至21歲的大學生Daniel、Adam、Lea、Giant Mi,身上除了別有捷克國旗絲帶,還別上哈維爾釦針,他們指,11月17日的革命是由學生髮起的,作為一名大學生,在33年後的今天出現在這條街道上,去紀念對當年為民主挺身而出的學生是何等重要。不但要記住,還要將他們的故事傳開去。

有人説過:忘卻歷史的人要重新再經歷一次歷史。「忘卻歷史者,歷史必會重臨」(The people who don't remember their history will have to live it again),所以今天我們要走出來。」在Lea的記憶中,父母自小就有帶她走到街上,可見捷克人深明民主可貴,讓老中青幼都要記住歷史。

再走沒多前,一個寫著「1989年11月17日」的紀念牌匾上,有9個青銅手印,舉著代表勝利的V字手勢,紀念民主對捷克來説得來不易。在這牌匾下放的花圈及蠟燭瀉出街道,在黑湧湧的頭頂之中,筆者瞥見到兩個華人面孔,在蠟燭群外站立良久,看著蠟燭上貼著的捷克文不明所以。

他倆是一對在布拉格旅行的香港情侶,才剛到布拉格打算外出走走,因為見有人潮、又有攤位才走進人群,詢問一番才知曉這段捷克歷史。再探頭回看燒得旺盛的蠟燭,猶如進入了異度空間,靜默一時才説:「其實頗impressive(感人),畢竟2019年之後都好少會見到街上有人集會、有警察、有人叫口號,之後也不會有的了。」