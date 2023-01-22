2023/01/22,
職場

別把自己當作是一家企業在經營：細數獨立接案初期犯過的六個愚蠢錯誤

別把自己當作是一家企業在經營：細數獨立接案初期犯過的六個愚蠢錯誤
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

網路上充斥著許多提升生產力的技巧，不過回顧自己這半年獨立工作的經驗，工作效率會差多半不是因為效率低，而是做的事情帶來的價值低，而真正重要的事卻遲遲沒有去做，像什麼？像是剛開始很需要談下客戶，爭取案源時，卻成天躲在房間弄個人網站、想排版、想該用哪個顏色比較漂亮……​

文：賽門報一下

在全職投入接案前，我有嘗試創業過的經驗。但這並不代表，接案就相對容易。

我主要是以文案、撰稿、內容行銷等文字相關領域出發。但是剛開始，我對這塊市場一點也不了解。除此之外，我還背著4個「沒有」在肩上。

沒有完善的計劃、沒有​豐富的相關人脈、沒有大量的上等作品，更沒有資深的相關產業經驗……

全職投入接案將近半年的下場，也算還過得去：吃不飽也餓不死，是最貼切的寫照。

從一步步實際與客戶接觸後，發現市場需求比想像中還大，應用範疇也非常廣，以文案專業來說，可以觸及的服務範圍就有：網站文案、廣告文案、銷售文案、SEO內容撰稿、社群文案、Email 電子報文案等等。

以現階段來說，仍需要持續調整策略，想辦法別讓現金流斷鏈的狀況發生。

選擇提供文字、文案服務的原因

我喜歡背古典詩詞、熱愛中國、各國歷史。但我並不確定自己是否能掌握文學上的創作，直到我了解，在文字這塊專業領域，其實還有「文案」這條路。

進入新市場，必定要先做一件事：分析自身優劣勢。

業界前輩多半建議我以採訪案、社群經營案為優先，但左思右想後，加上嘗試訪談過七位創業者後，發現自己雖然喜歡與人交流，但不見得是位好的採訪者。採訪工作需要擅長提問，那聽起來相當累人。現階段還不想碰，更別說為客戶經營社群，每天在自己的帳號上寫自嗨的文案，按讚的人數少，還會因此見笑轉生氣，對這個世界氣噗噗。

但我發現，我能做到以下這些事

  • 臨摹品牌或個性鮮明的人，寫出切合品牌調性的行文語氣
  • 探索新領域、產業，在短時間內大量吸收業內產品知識，轉化成簡單易懂的資訊
  • 挖掘故事，替商品塑造購買氛圍，創造賣點

所以，我決定專注承攬品牌文案、銷售文案、內容撰稿為主，捨棄採訪、社群經營案。

​獨立接案時最好遠離以下六個常見錯誤

獨立接案時，總會碰到自己看不到的盲點，導致期望的成果遲遲沒有進展。沒有進展就意味著月底的房租要開天窗了。碰到這種窘境，勢必得調整心態，拉下臉皮，虛心請教前輩。

原本感到羞愧，覺得自己很沒用。經過前輩的指點，才曉得原來不是只有我，幾乎每個現在看起來很厲害的專家們，剛起步時都有卡關的經驗 —— 像是案源不穩、不知道怎麼創造新客源，或手上一堆案子卻沒賺到什麼錢，做到厭世到極點的，都有。

會有這些狀況發生，大部分可以​歸納成以下六點錯誤，這些是我常聽到在接案初期時，不少人會犯的錯 （包括我自己、前輩們），每點常見錯誤中會附上幾點可以改善（我也在努力）的方法。

錯誤1——還是用員工心態看事情

俗話說：換個位置就要換個腦袋。不過，不用太勉強自己，給自己一點時間去轉換固有的慣性思維。

三個改善點子：

  • 凡事主動：別被動的等客戶告訴你該做哪些事，主動挖掘客戶目標、需求，釐清找你合作的原因、每個決策背後的脈絡。
  • 有意識地察覺：並找出一天下來，你的工作效能最高的時間，把重要的事情安排在這個時間區塊。
  • 生產力：對於「要做什麼」要稍微挑剔，不需要刻意塞滿工作行程，讓自己看起來很忙碌。專注在每個階段最重要的事情上先做就好。

錯誤2——與客戶消極溝通

不是非得所有事都得遷就於客戶。但如果你沒有明確的合作流程、講明你個人偏好的溝通模式，客戶很快就會感到不安，一旦不安就會很難博取信任感。

舉例： 除非急事，工作一率以Email溝通為主，假日不回覆訊息。

三個改善點子：

  • ​寧可「過度」溝通：不信任感，幾乎源自於溝通上的缺乏。主動向客戶更新專案進度，而不是讓對方來催促詢問，一定能創造合作的正向循環。
  • 期望管理要做好：你可以誇下海口，但要想辦法做得到。否則，就憑良心說你能提供的服務範疇，做哪些事，不做哪些事。
  • 別莫名其妙搞消失：如果搞消失，最好要有個合理的理由，不然搞消失只適用在：「約會對象滿喜歡你，旦你沒那麼喜歡對方」的時候。這樣才說的過去。

錯誤3——工作、生活之間沒有界線

接案也是有像創業的時候，必須趕在死線前完成進度落後的專案。但這種情況不需要是常態。即便是半夜還營業著的永和豆漿也有休息時間。

三個改善點子：

  • 有明確的服務時間範圍，別讓客戶覺得隨時都能找到你，挑戰你的底線。​
  • 每週或每月安排固定休息日，抽離工作，外出放鬆身心。
  • 事先安排下週、下個月工作進度。

錯誤4——總是埋首在次要事項、次要工作

網路上充斥著許多提升生產力的技巧，不過回顧自己這半年獨立工作的經驗，工作效率會差多半不是因為效率低，而是做的事情帶來的價值低，而真正重要的事卻遲遲沒有去做，像什麼？像是剛開始很需要談下客戶，爭取案源時，卻成天躲在房間弄個人網站、想排版、想該用哪個顏色比較漂亮……​

三個改善點子：

  • 多與資深前輩、做得不錯的同輩聊聊自己正面臨的挑戰，藉由別人的視角突破自身盲點。
  • 除了開發新案源，與既有客戶保持聯繫，隨時注意他們的動向，挖掘長期合作的可能。
  • 內容行銷、自媒體經營、經營個人品牌，無論你怎麼稱呼這些專業術語，剛起步時的目標只有一個，專注創造那些能夠吸引潛在客戶注意的內容，別為做而做。

錯誤5——一開始就想做一站式服務

還沒站穩腳步時就想著多角化經營，可能會提早讓自己在這漫漫長路上提早報銷。你腦中肯定非常多的 idea 想要去做，但你不用強迫自己要在短時間內全部實現。無論你心中有多宏大的願景，拆成無數個細小可行的具體行動，分階段去做。

三個改善點子：

  • 先暫時別讓自己分飾多角，把自己當成 100 個人在用。
  • 先專精一項技能，再逐漸點開技能樹。
  • 處理例行公事時，讓大腦進入自動導航模式，重要的事再用腦就好。

錯誤6——把自己當作是一家企業在經營

近期，許多專家會倡導要把自己當作是一家企業，但隨著接案半年下來，我卻有一種反面的想法：Why bother? 為什麼要給自己這樣巨大的壓力？

提升工作效率、成果的方式有百百種，但每個人舒服的方式都不同。剛起步時，何不先著眼最重要的事，或前三件事先去做？

三個改善點子：

  • 放下把自己當作企業在經營的想法，給自己喘口氣
  • 專注在找到第一個願意付你錢的客戶
  • 接下來再去找第二個、第三個……

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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