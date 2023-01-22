別把自己當作是一家企業在經營：細數獨立接案初期犯過的六個愚蠢錯誤
我們想讓你知道的是
網路上充斥著許多提升生產力的技巧，不過回顧自己這半年獨立工作的經驗，工作效率會差多半不是因為效率低，而是做的事情帶來的價值低，而真正重要的事卻遲遲沒有去做，像什麼？像是剛開始很需要談下客戶，爭取案源時，卻成天躲在房間弄個人網站、想排版、想該用哪個顏色比較漂亮……
文：賽門報一下
在全職投入接案前，我有嘗試創業過的經驗。但這並不代表，接案就相對容易。
我主要是以文案、撰稿、內容行銷等文字相關領域出發。但是剛開始，我對這塊市場一點也不了解。除此之外，我還背著4個「沒有」在肩上。
沒有完善的計劃、沒有豐富的相關人脈、沒有大量的上等作品，更沒有資深的相關產業經驗……
全職投入接案將近半年的下場，也算還過得去：吃不飽也餓不死，是最貼切的寫照。
從一步步實際與客戶接觸後，發現市場需求比想像中還大，應用範疇也非常廣，以文案專業來說，可以觸及的服務範圍就有：網站文案、廣告文案、銷售文案、SEO內容撰稿、社群文案、Email 電子報文案等等。
以現階段來說，仍需要持續調整策略，想辦法別讓現金流斷鏈的狀況發生。
選擇提供文字、文案服務的原因
我喜歡背古典詩詞、熱愛中國、各國歷史。但我並不確定自己是否能掌握文學上的創作，直到我了解，在文字這塊專業領域，其實還有「文案」這條路。
進入新市場，必定要先做一件事：分析自身優劣勢。
業界前輩多半建議我以採訪案、社群經營案為優先，但左思右想後，加上嘗試訪談過七位創業者後，發現自己雖然喜歡與人交流，但不見得是位好的採訪者。採訪工作需要擅長提問，那聽起來相當累人。現階段還不想碰，更別說為客戶經營社群，每天在自己的帳號上寫自嗨的文案，按讚的人數少，還會因此見笑轉生氣，對這個世界氣噗噗。
但我發現，我能做到以下這些事
- 臨摹品牌或個性鮮明的人，寫出切合品牌調性的行文語氣
- 探索新領域、產業，在短時間內大量吸收業內產品知識，轉化成簡單易懂的資訊
- 挖掘故事，替商品塑造購買氛圍，創造賣點
所以，我決定專注承攬品牌文案、銷售文案、內容撰稿為主，捨棄採訪、社群經營案。
獨立接案時最好遠離以下六個常見錯誤
獨立接案時，總會碰到自己看不到的盲點，導致期望的成果遲遲沒有進展。沒有進展就意味著月底的房租要開天窗了。碰到這種窘境，勢必得調整心態，拉下臉皮，虛心請教前輩。
原本感到羞愧，覺得自己很沒用。經過前輩的指點，才曉得原來不是只有我，幾乎每個現在看起來很厲害的專家們，剛起步時都有卡關的經驗 —— 像是案源不穩、不知道怎麼創造新客源，或手上一堆案子卻沒賺到什麼錢，做到厭世到極點的，都有。
會有這些狀況發生，大部分可以歸納成以下六點錯誤，這些是我常聽到在接案初期時，不少人會犯的錯 （包括我自己、前輩們），每點常見錯誤中會附上幾點可以改善（我也在努力）的方法。
錯誤1——還是用員工心態看事情
俗話說：換個位置就要換個腦袋。不過，不用太勉強自己，給自己一點時間去轉換固有的慣性思維。
三個改善點子：
- 凡事主動：別被動的等客戶告訴你該做哪些事，主動挖掘客戶目標、需求，釐清找你合作的原因、每個決策背後的脈絡。
- 有意識地察覺：並找出一天下來，你的工作效能最高的時間，把重要的事情安排在這個時間區塊。
- 生產力：對於「要做什麼」要稍微挑剔，不需要刻意塞滿工作行程，讓自己看起來很忙碌。專注在每個階段最重要的事情上先做就好。
錯誤2——與客戶消極溝通
不是非得所有事都得遷就於客戶。但如果你沒有明確的合作流程、講明你個人偏好的溝通模式，客戶很快就會感到不安，一旦不安就會很難博取信任感。
舉例： 除非急事，工作一率以Email溝通為主，假日不回覆訊息。
三個改善點子：
- 寧可「過度」溝通：不信任感，幾乎源自於溝通上的缺乏。主動向客戶更新專案進度，而不是讓對方來催促詢問，一定能創造合作的正向循環。
- 期望管理要做好：你可以誇下海口，但要想辦法做得到。否則，就憑良心說你能提供的服務範疇，做哪些事，不做哪些事。
- 別莫名其妙搞消失：如果搞消失，最好要有個合理的理由，不然搞消失只適用在：「約會對象滿喜歡你，旦你沒那麼喜歡對方」的時候。這樣才說的過去。
錯誤3——工作、生活之間沒有界線
接案也是有像創業的時候，必須趕在死線前完成進度落後的專案。但這種情況不需要是常態。即便是半夜還營業著的永和豆漿也有休息時間。
三個改善點子：
- 有明確的服務時間範圍，別讓客戶覺得隨時都能找到你，挑戰你的底線。
- 每週或每月安排固定休息日，抽離工作，外出放鬆身心。
- 事先安排下週、下個月工作進度。
錯誤4——總是埋首在次要事項、次要工作
網路上充斥著許多提升生產力的技巧，不過回顧自己這半年獨立工作的經驗，工作效率會差多半不是因為效率低，而是做的事情帶來的價值低，而真正重要的事卻遲遲沒有去做，像什麼？像是剛開始很需要談下客戶，爭取案源時，卻成天躲在房間弄個人網站、想排版、想該用哪個顏色比較漂亮……
三個改善點子：
- 多與資深前輩、做得不錯的同輩聊聊自己正面臨的挑戰，藉由別人的視角突破自身盲點。
- 除了開發新案源，與既有客戶保持聯繫，隨時注意他們的動向，挖掘長期合作的可能。
- 內容行銷、自媒體經營、經營個人品牌，無論你怎麼稱呼這些專業術語，剛起步時的目標只有一個，專注創造那些能夠吸引潛在客戶注意的內容，別為做而做。
錯誤5——一開始就想做一站式服務
還沒站穩腳步時就想著多角化經營，可能會提早讓自己在這漫漫長路上提早報銷。你腦中肯定非常多的 idea 想要去做，但你不用強迫自己要在短時間內全部實現。無論你心中有多宏大的願景，拆成無數個細小可行的具體行動，分階段去做。
三個改善點子：
- 先暫時別讓自己分飾多角，把自己當成 100 個人在用。
- 先專精一項技能，再逐漸點開技能樹。
- 處理例行公事時，讓大腦進入自動導航模式，重要的事再用腦就好。
錯誤6——把自己當作是一家企業在經營
近期，許多專家會倡導要把自己當作是一家企業，但隨著接案半年下來，我卻有一種反面的想法：Why bother? 為什麼要給自己這樣巨大的壓力？
提升工作效率、成果的方式有百百種，但每個人舒服的方式都不同。剛起步時，何不先著眼最重要的事，或前三件事先去做？
三個改善點子：
- 放下把自己當作企業在經營的想法，給自己喘口氣
- 專注在找到第一個願意付你錢的客戶
- 接下來再去找第二個、第三個……
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪 】廢材再生循環跨域生態系 — 回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器
我們想讓你知道的是
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
除了環境保育，生態系更長遠的願景， 是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。
在東北角浮潛勝地龍洞，許多廢棄九孔池因池內風浪小、生態豐富，成為潛客的熱點。2022年11月的龍洞海邊，在一處被老龍洞人稱為「蚊子坑」的廢棄九孔池旁，有一群人竭力往海底張望，不是為了浮潛，而是在搜尋海中的「四葉幸運草」。
「找到了，你們上次種下的珊瑚在那邊！」人稱「珊瑚媽媽」的台灣山海天使保育協會秘書長陳映伶，呼喊金屬中心的研究人員過來觀測，在兩米深的九孔池底，一片白色的四葉幸運草基座上，有三株小珊瑚挺立生長。
這片白色四葉幸運草珊瑚基座，成分來自於廢棄大理石與牡蠣殼，透過「循環經濟」的理念與技術，再生成為復育珊瑚的搖籃。這是一群企業家、設計師、工程師與環境保育者跨域共創的結晶，讓花蓮的大理石廢料與嘉義東石的牡蠣殼不再只是廢棄物，能在大海中創造新價值。
時間倒轉一年，故事開始於一場在海邊舉行的會議。2021年年底，一群企業家與設計師為了一個因循環經濟而誕生的新材料而聚集，來到東北風冷冽的基隆，他們是擅長異質材料創新設計的澄市有限公司（簡稱澄市設計）、經營大理石原石與製品進出口的石材業者，與具備3D列印技術的瑞比德科技及台灣天馬科技等企業代表，共同來到國立海洋科技博物館，熱烈討論由大理石廢料與牡蠣殼再造的新材質，在各自的領域創新運用的可能性。
石材業者面臨每年上百噸廢料的困境，從2020 年開始和金屬中心進行再生材料開發，已成功運用廢石材料製造再生材料。
開發出來的新材料，是由成份為「生物碳酸鈣」的牡蠣殼與礦物「二氧化矽」的大理石混合而成，藉由不同比例與轉換溫度，形成多樣態轉換材（Poly-T Material）。「在應用面，這個新材料多孔隙，有過濾與耐火的特性。」金屬中心鎔鑄組組長郭信宏表示，在發想會議上，大家發現新材質與珊瑚的質地接近，都是碳酸鈣，或許可以應用於珊瑚復育。
循環經濟材料，成海洋復育尖兵
其中，海科館也提供相關的專業知識與珊瑚復育經驗，表示珊瑚復育用的基石材料多以進口活石製作，或以石膏、塑膠、壓克力等進行使用，但近年國際上也逐漸禁止活石的開採，台灣在珊瑚復育目前還沒找到理想的材質。
「珊瑚是海洋裡的熱帶雨林，其生物多樣性是海洋生態系裡最高也最豐富的，整個海洋有大約1/4生物的一輩子或一輩子中的某些時間會在珊瑚礁生態系裡度過。」在海科館長年擔任志工、也投入復育珊瑚志業超過十年的陳映伶表示，珊瑚也是一種傲嬌的動物，要在溫度、日照與無污染等條件都到位的環境才能生長，在台灣北海岸因過度開發，導致珊瑚死亡或白化，連帶破壞許多海洋生物的棲地。
眾人有了共識，對循環經濟材料應用於復育珊瑚的可能性充滿期待，但在這條還沒人走過的路上，從研發、設計、測試到場域認證，需要跨域性的技術整合，才有機會落地。此時澄市設計共同創辦人暨總經理林洧緹站出來擔起基石者角色，連結瑞比德科技與台灣天馬科技等企業利基者，共同守護「珊瑚礁生態系」，在經濟部中小企業處的支持與金屬中心的輔導下，組建「跨域生態系」，展開為期一年從循環經濟到海洋復育的創新計畫。
「關於廢材，既然我們有把它生產出來的能力，也必須要有把它回收再利用的義務。」對林洧緹來說，主導循環經濟計畫不是第一次。主修藝術的林洧緹是鈑金廠二代，2014年父親離世後與妹妹共同接手，除了以女力振興鈑金本業，更從藝術家的角度來看材質，創立Douxteel 品牌，與設計師合作，利用廢棄鈑金邊角料，製作以「峽谷」為名的藝術品與吧檯，以及像月光映照在水面的點心盤「月盤」，屢次獲得國際獎項肯定。
生態系的組隊從擬定策略藍圖開始，林洧緹以終為始，從市場行銷面回推研發與設計路徑，兼顧環境保育與市場性。「最早我們在想怎麼把這個東西賣到全世界，甚至它不只是賣產品，我們可以去做體驗、做觀光。」從珊瑚與循環經濟為主題出發，林洧緹規劃了「珊瑚復育」（CSR社會責任）、「水族造景」（to B，面向企業客戶）與「珊瑚商品與體驗」（to C，面向個人用戶）等三種不同市場的策略，與生態系夥伴共同推進。
在計畫核心「珊瑚復育」的策略裡，除了環境保育，生態系更長遠的願景，是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。在此之前，要開發出新材質的珊瑚復育底座，生態系團隊需要通過「材料配方的研發」與「珊瑚底座型態的設計」兩大考驗。
金屬中心的工程師團隊，擔綱材料研發的角色，在實驗室裡擺進大水族箱，嘗試不同配比的大理石與牡蠣殼，試圖模擬材質在水中的耐受度。但這還不夠，畢竟珊瑚生長的環境是大海，還要找到能測試真實海流沖刷、鹽分與酸鹼度等環境考驗的場域。於是，團隊找上在龍洞九孔池復育珊瑚的陳映伶，加入生態系成為場域驗證的利基者。
材質大變身，成珊瑚再生底座
新材質要通過大海的考驗，可不容易。「我還記得拿到第一批實驗材質，放進海裡沒多久，就像發泡錠一樣的溶解在海裡了。」陳映伶回憶，當初把這個消息回報給研發團隊，整個群組瞬間陷入愁雲慘霧。
「海裡的鹽分與其他物質，會讓材料產生變化，需要找到加強材質穩定性的方法。」金屬中心鎔鑄組的工程師陸致瑋表示，找到穩定性夠又不會污染海洋的配方，是整個計畫需要突破的第一個挑戰。於是團隊不斷調整配方，進行一波又一波的修改與測試，藉由陳映伶與海科館的回饋，以及用軟體模擬材質更長時間在海水中的狀態，來進行材料調整。
但有了好的材質，底座要做成什麼形狀，才能讓珊瑚穩定生長，也讓進行復育的潛水員容易操作？於是，在肆參伍創意現場有限公司擔任設計顧問，同時也是中原大學設計系助理教授的施昌甫，帶領設計團隊加入生態系團隊，擔起珊瑚底座造型設計的任務。
於是，施昌甫為了能快速駕馭「人海介面」的設計，開始跟陳映伶學習珊瑚與海洋的知識，了解需求與使用情境。「好的珊瑚底座有三個要點：第一要堅硬，第二表面要粗糙，第三要讓潛水員可以搬得動。」研究珊瑚復育超過十年的陳映伶表示，復育珊瑚的步驟，就是把折枝下來的小珊瑚，用塑鋼土固定在底座上，讓潛水員帶到海底固定。所以「堅硬」是為了抵抗海流與鹽分侵蝕，「粗糙」則是為了讓珊瑚容易附著。
有阻浪效果的九孔池，如同珊瑚的幼兒園，在底座上的小珊瑚順利活下來、長大之後，就可以搬移到龍洞和美漁港，回到更廣闊的大海裡。此時，一片片珊瑚底座就需要彼此卡接，讓珊瑚能像在自然環境一樣的成群結隊，成為海洋生物更好的棲息地。
因此，設計師在設計底座上，多了一個「可拼接延伸」的任務。施昌甫帶領設計師團隊，一連召開數場設計工作坊，讓不同設計師來認識珊瑚與大海，共同研發，冰棒形、六角形、葉片形……眾人集思廣益，要找出最適合復育珊瑚的底座造型。
於是，整個生態系由澄市設計主控產品發想與策略規劃、石材業者提供廢棄石材與料源篩選、珊瑚媽媽提供使用情境與場域驗證、金屬中心研究材質的穩定性、肆參伍創意現場負責產品設計，但這樣還不夠，設計與研發還要兼顧製造，要符合能夠量產的條件。此時，就屬於瑞比德科技與台灣天馬科技範疇，兩家公司肩負起製造與量產的工作，以3D列印的技術，把製造面的可行性反饋給團隊，來進行設計與材質的調整。
「過去在循環經濟的材料開發上，最後常常卡在不能量產或成本控制上，廢材再生的造價高於普通材料，也會阻礙上市。」金屬中心企廣處產業化推動專案經理黃偉咸表示，為了讓產品能落地，在無前例可循的狀況下，各方憑藉專業本領與熱忱，一同去枋寮大理石切割廠了解材料、到龍洞看珊瑚生長的場域。經過無數次的研發、設計與驗證調校，「四葉幸運草」形態的珊瑚底座終於誕生。
「這是我目前用過算最好用的底座，我打80 分。」陳映伶滿意的表示，「四葉幸運草」底座材質穩定，耐衝擊與鹽分；底座上的十字溝槽，方便珊瑚礁的固定，底座之間更能以交叉方式彼此組合，在海底構築大片魚礁，提供海底生物更大片的棲息地。此外，更難得的是，其材料售價低於市售25%以上，在市場上極具競爭力。
海洋造林不是夢，藍色的開心農場
「「四葉幸運草」底座研發的成功，也打開生態系to B（面向企業客戶）的市場大門。國內不少經營海洋場館或在做海洋生物復育的企業，對新循環經濟新材料在海洋的應用深感興趣，紛紛提出各種合作的可能性。像桃園的Xpark 水族館，就希望委託生態系進行入口展示水族箱的造景。
此外，澄市設計與肆參伍創意現場，更積極運用新材質多孔隙的特性，研發出珊瑚造型的擴香石；也以珊瑚為主題，以新材質設計紙鎮、燈座等商品，希望打開2C（面向一般用戶）的市場，推廣復育珊瑚的理念。
在計畫的最初，林洧緹就提出希望發展「體驗」活動，認為這可能會成為計畫最能深入人心、最具感染力的一環。「當時我跟大家說，希望可以實現種珊瑚的『開心農場』。」林洧緹笑著表示，生態系的夢想最後終於成真。
2022 年下半年，一群群小朋友出現在和美漁港的港邊，一邊彩繪自己的幸運草底座，一邊學習循環經濟與珊瑚復育的知識，最後親手種下珊瑚，交給潛水員固定在海中。在台灣山海天使保育協會的帶領下，「種珊瑚」的過程被設計成教案，推廣海洋與環境教育。
在跨域生態系夥伴、保育人員與大小朋友們的協力下，如今，和美漁港海底下已種下兩百多棵珊瑚，欣欣向榮。「經過我們下水調查，珊瑚礁附近有60多種魚類，還有螃蟹、貝類，龍蝦也會過來。」陳映伶表示海底生態日漸豐富，珊瑚礁生態系慢慢回來了。
當海底的珊瑚花園復育起來，會帶動教育、浮潛、觀光旅遊與住宿等商機，國外已有復育珊瑚打造度假村的成功案例。「讓民眾付費來浮潛看珊瑚、種珊瑚，就可以累積保育基金，有更多資源能投入珊瑚保育。」林洧緹強調，今年種下珊瑚的民眾明年還會回來，欣賞自己去年種下的珊瑚，形成永續旅遊。
從循環經濟到珊瑚復育，是開發新材料的好奇心與對海洋復育的熱情，凝聚一群人的跨域合作，把山裡的廢材轉變成海裡的生命。以此為基礎，更多友善環境的材料創新，正在持續進行中。
【多元觀點】ESG永續議題下，開拓出新戰場
世新大學資訊管理系教授 ── 林宏遠專訪
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
跨域生態系之所以能聚集眾人，是因為看到一個商機，但單獨執行可能因為風險過高、跨領域能力未逮，或需要有人共同驗證等因素，集結不同領域的企業，共同往商機邁進。生態系在面對不同階段與不同成熟度的商機，適合不同的成果指標制定階段性目標。
以廢材再生循環跨域生態系來說，最大的挑戰是面對不明確的市場，以及尚未成熟的商機，然而追求永續發展、落實ESG已成為世界的必然趨勢，前景可期，就像在十年前談資安，看不到商機何在，但今日時機與市場成熟，成為炙手可熱的事業。
因此，可以試著用較長遠的眼光，來看這個生態系的發展，現階段可考慮以「服務驗證」（PoS，Prove of Service）的角度來衡量其成果。試著利用建立起來的協同合作平台，發展出新的產品或服務方案（例如：生態觀光、主題式文創商品……等），對應到特定的客群並帶來重複消費的行為，這樣就能證明這個商機在這個階段是有機會的，後面有放大及獲利的可能性。
面對尚不明確的市場，看不清楚在哪裡，但不要急著開槍。以生態系團隊文化來說，此生態系由設計師、研發製造人員與海洋保育人員組成，具備面對市場的觀察力與耐心，也有足夠的價值核心型生態系 ╳ 廢材再生循環跨域生態系回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器6熱忱與互信基礎，才能夠在一個尚且模糊並充滿灰色地帶的戰場上共同開拓。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。