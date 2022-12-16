2022/12/16,
運動

2022世界盃：阿根廷輕取克羅地亞，由克軍連環失誤說起

2022世界盃：阿根廷輕取克羅地亞，由克軍連環失誤說起
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

美斯當然偉大，艾華利斯（Julián Álvarez）也出色。但這場球賽的結局，主要源於克羅地亞上半場五分鐘內的連環錯誤。

結局由連環失誤決定

美斯（Messi）當然偉大，艾華利斯（Julián Álvarez）也出色。但這場球賽的結局，主要源於克羅地亞上半場五分鐘內的連環錯誤。摩迪（Luka Modrić）控球失誤、路夫蘭（Dejan Lovren）失位，導致艾華利斯單刀博得十二碼。之後艾華利斯硬闖時，克羅地亞球員兩度解圍都將球踢回艾華利斯身上，而且球剛好彈回艾華利斯前方不遠處。第二次解圍的蘇沙（Borna Sosa）更似是「撻Q」。

沒錯，美斯和艾華利斯要將球送入網窩才成事。但賽事如此結局，主因不是他倆有多出眾。事實上，在摩迪那失誤前，克羅地亞甚至比上星期五更能阻止對手入侵自己的禁區範圍。但如果要解釋這場四強的結果，戰術分析的意義極為有限。

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Photo Credit: AP/ 達志影像

是十二碼嗎？

是守門員犯規還是兩名球員相撞？足球場上的判決不一定是非黑即白，裁判員的主觀演繹和詮釋無可能被消滅。我是傾向覺得兩人是相撞的。值得一提的是，在事發位置附近的阿根廷球員似乎都沒有即時向球證要求判十二碼。

這一球也令我想起是一九九八年八強，阿根廷奧迪加（Ariel Ortega）在荷蘭禁區內與史譚（Jaap Stam）的碰撞。

當日球證指奧迪加插水。奧迪加的一球和艾華利斯的一球當然有不同之處，我也完全無意指艾華利斯是插水，而且當年沒有VAR。不過兩球確有類似的地方：到底當攻方（觸球方）的動作遠較主動，而守方大致上緊守自己的位置時，碰撞的責任應由誰負責呢？

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Photo Credit: AP/ 達志影像

加華度爾（Josko Gvardiol）被美斯戲弄

第三球是最精采的。身為今屆演出最令人驚嘆的中堅，加華度爾被美斯弄至「一戙都冇」。是美斯太強？是加華度爾失準？還是加華度爾的弱項就是這種孤立無援下的一對一防守？如果是如此的話，他是否不適合主攻的球隊？

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（標題為編輯所擬，原標題為「就阿根廷輕取克羅地亞的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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