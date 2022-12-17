TNL+ 2022/12/17,
歐洲

71歲王室後代密謀政變推翻德國聯邦政府，右派極端組織「帝國公民」成員被捕

71歲王室後代密謀政變推翻德國聯邦政府，右派極端組織「帝國公民」成員被捕
海因里希十三世（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

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德國警方於12月7日逮捕了25名密謀推翻德國政府的極端右翼人士，而此團體首腦為出身德國貴族家庭的海因里希十三世（Heinrich XIII），他們信奉著所謂的「帝國公民」（Reichsbürger）陰謀論思想，質疑當前德國政府的合法性，甚至計畫著一場推翻德國當局的政變，稱其為「X日」計畫。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

綜合《德國之聲》報導，自稱「帝國公民」（Reichsbürger）的右派極端組織成立於1871年，多個由個人或團體組成的分支遍佈德國，包含布蘭登堡、梅克倫堡－西波美拉尼亞與巴伐利亞等地區。

「帝國公民」質疑德國政府合法性，自製護照並拒絕繳稅

參與「帝國公民」運動的人士，否定二戰後德意志聯邦共和國的存在，他們認為當前德國仍是受二戰勝利方同盟國之西方列強規管的對象，甚至認為現今的德國憲法、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與聯邦議院都是屬於二戰同盟國所建立的系統，旨在讓德國成為符合西方列強利益的附庸國。而在他們眼中，1937年德意志帝國的疆土至今仍存在。

這些右派人士不僅不接受德國聯邦政府的合法性，甚至拒絕向德國政府繳稅，並且宣布成立屬於他們的「國家領地」，稱之為「第二德意志帝國」、「普魯士自由邦」或「日耳曼公國」；組織成員們會自己印製護照或駕照等證件，也會透過發行T恤或旗幟作為宣傳組織的方法。

《EL PAÍS》指出，「帝國公民」運動參與者極端激進，也曾表明他們未達目標將不惜動用武力。使他們成為德國安全部隊的主要擔憂之一。

極端右翼份子組織武裝勢力，企圖發動政變推翻政府

據《德國之聲》報導，而此以海因里希十三世（Heinrich XIII）為首的極右派團體，自2021年11月即開始召開多次秘密聚會進行射擊演練，計畫著一場推翻德國當局的政變，稱其為「X日」計畫；警方發現他們已制定了政變後德國政府的組織大綱，而海因里希十三世則將擔任新國家元首。

於此同時，海因里希十三世也組織了「國土防禦部隊」以加強該運動的武裝力量，而該推翻政府的計畫之同夥嫌疑人中甚至包含了退役與現任軍人以及警察。

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