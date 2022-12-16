2022/12/16,
印太

泰王長女心臟病發送醫急救，《BBC》：公主依然尚未甦醒

泰王長女心臟病發送醫急救，《BBC》：公主依然尚未甦醒
2020年11月1日泰王瓦吉拉隆功與帕差拉吉帝雅帕公主在曼谷會見支持者時的合影。Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

《英國廣播公司》（BBC）在報導中有引用一位未具名的消息來源，表示在進行了一個多小時心肺復甦術後，公主依然無法甦醒過來。

現年44歲的泰國王室第一順位繼承人、現任泰王瓦吉拉隆功的長女帕差拉吉帝雅帕公主Bajrakitiyabha Mahidol）於泰國時間15日傍晚6點外出，在呵叻府考艾國家公園遛狗時因心臟病發被送往醫院急救。

帕差拉吉帝雅帕被送往距曼谷東北方100英里的Pak Chong Nana醫院接受治療，而泰王瓦吉拉隆功也乘坐直升機前往探視，泰國王室在一份聲明中表示，這位曾在聯合國工作並擔任泰國駐奧地利大使的公主的寵物正在接受訓練，以參加由泰國皇家陸軍組織的2022年泰國工作犬錦標賽（Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022）；該錦標賽是於12月10日至19日在該區的軍犬營舉行，聲明中也指出，在公主身體狀況較穩定後已被直升機送往曼谷（朱拉隆功國王紀念醫院），但並沒有更近一步的說明。

AP21339452569837
Photo Credit: AP/ 達志影像
泰國國王瓦吉拉隆功、蘇提達王后（中），以及女兒帕差拉吉帝雅帕公主（中左身穿粉紅禮服者）。

《英國廣播公司》（BBC）在報導中有引用一位未具名的消息來源，表示在進行了一個多小時心肺復甦術後，公主依然無法甦醒過來。

《泰王的新衣》（A Kingdom in Crisis: Thailand's Struggle for Democracy in the Twenty-First Century.）一書作者馬歇爾（MacGregor Marshall）在推特上表示，根據一些消息來源，帕差拉吉帝雅帕已在使用葉克膜，「基本上意味著她已死了，但被人為地維持生命」，並表示醫生已宣布帕差拉吉帝雅帕目前是「腦死」狀態，且已「不太可能康復」。

馬歇爾在今日又於推特上表示，有消息來源指出帕差拉吉帝雅帕公主死訊將會在近日發布，目前就等泰王小兒子提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）和前泰王拉瑪九世女兒朱拉蓬公主（Chulabhorn）分別從德國與日本趕回泰國。

帕差拉吉帝雅帕公主是泰王瓦吉拉隆功三個擁有正式頭銜的孩子之一，根據1924年的宮廷繼承法和泰國國家憲法，帕差拉吉帝雅帕有資格繼承王位，不過自2016年瓦吉拉隆功登基以來，目前都仍尚未正式指定繼承人，也沒有關於公主登基前景的官方討論。

AP20307168210932
Photo Credit: AP/ 達志影像
2020年11月1日泰王瓦吉拉隆功與帕差拉吉帝雅帕公主在曼谷會見支持者時的合影。

延伸閱讀

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。