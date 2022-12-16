泰王長女心臟病發送醫急救，《BBC》：公主依然尚未甦醒

現年44歲的泰國王室第一順位繼承人、現任泰王瓦吉拉隆功的長女帕差拉吉帝雅帕公主（Bajrakitiyabha Mahidol）於泰國時間15日傍晚6點外出，在呵叻府考艾國家公園遛狗時因心臟病發被送往醫院急救。

帕差拉吉帝雅帕被送往距曼谷東北方100英里的Pak Chong Nana醫院接受治療，而泰王瓦吉拉隆功也乘坐直升機前往探視， 泰國王室在一份聲明中表示，這位曾在聯合國工作並擔任泰國駐奧地利大使的公主 的寵物正在接受訓練，以參加由泰國皇家陸軍組織的2022年泰國工作犬錦標賽（Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022）；該錦標賽是於12月10日至19日在該區的軍犬營舉行，聲明中也指出， 在公主身體狀況較穩定後已被直升機送往曼谷（ 朱拉隆功國王紀念醫院 ），但並沒有更近一步的說明。

Photo Credit: AP/ 達志影像 泰國國王瓦吉拉隆功、蘇提達王后（中），以及女兒帕差拉吉帝雅帕公主（中左身穿粉紅禮服者）。

《英國廣播公司》（BBC）在報導中有引用一位未具名的消息來源，表示在進行了一個多小時心肺復甦術後，公主依然無法甦醒過來。

《泰王的新衣》（A Kingdom in Crisis: Thailand's Struggle for Democracy in the Twenty-First Century.）一書作者馬歇爾（MacGregor Marshall）在推特上表示，根據一些消息來源，帕差拉吉帝雅帕已在使用葉克膜，「基本上意味著她已死了，但被人為地維持生命」，並表示醫生已宣布帕差拉吉帝雅帕目前是「腦死」狀態，且已「不太可能康復」。

At Chulalongkorn Hospital she is being kept artificially alive with ECMO treatment, which is a way of keeping people alive when their heart and lungs cannot function. But doctors already concluded today that she is brain dead and will never recover. 4/6 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

馬歇爾在今日又於推特上表示，有消息來源指出帕差拉吉帝雅帕公主死訊將會在近日發布，目前就等泰王小兒子提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）和前泰王拉瑪九世女兒朱拉蓬公主（Chulabhorn）分別從德國與日本趕回泰國。

⚠️ UPDATE — Sources now saying the death of Bajrakitiyabha could be officially announced within a few days. Dipangkorn is being brought back from Germany and Chulabhorn is flying back from a trip to Japan and then it’s likely to be announced. — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

帕差拉吉帝雅帕 公主是泰王 瓦吉拉隆功 三個擁有正式頭銜的孩子之一，根據1924年的宮廷繼承法和泰國國家憲法， 帕差拉吉帝雅帕 有資格繼承王位，不過自2016年 瓦吉拉隆功登基 以來，目前都仍尚未正式指定繼承人，也沒有關於公主登基前景的官方討論。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2020年11月1日泰王瓦吉拉隆功與帕差拉吉帝雅帕公主在曼谷會見支持者時的合影。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒