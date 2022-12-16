中國疫情升溫買不到退燒藥，檸檬也掀搶購潮；台原料藥近5成中國進口，王必勝：協調業界增加其他來源
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中國COVID-19疫情升溫，布洛芬、乙醯胺酚等用於解熱鎮痛效用藥品貨源吃緊外，檸檬也掀起搶購潮，價錢飆高、貨源缺。當地搶藥風潮擾亂全球供應鏈，台灣近5成原料藥仰賴中國進口，若中國暫停輸出將嚴重衝擊。指揮中心指揮官王必勝昨天說，除進行監控，還要新增其他來源。
中國疫情飆升基層醫療缺人，官方開放補入退休者
（中央社）中國本土疫情飆升迅速蔓延，多地醫院與發燒門診爆滿之際，中國國家衛健委官員昨（15）日宣布，為了提升基層應對能力，可以招聘近5年來已經退休的工作人員，充實到基層醫療衛生機構。
據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制15日下午舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前疫情防控的工作重心從防控感染轉到醫療救治。基層醫療衛生機構在推進感染者分級分類收治、風險人群健康監測管理、老人和孩子等重點人群醫療服務保障中發揮著重要作用。
會中有媒體提問，面對患者就醫需求增加，加上可能存在醫療資源和人手不足等問題，基層醫療衛生機構能否很好地應對？怎樣為他們提供保障，化解基層壓力？
中國國家衛健委基層衛生健康司司長聶春雷表示，為了提升基層應對能力，主要要從以下幾個方面來考慮：
一是各地防控領導機制要切實發揮作用。動員各方力量，支持社區和鄉村醫療衛生機構開展工作，特別是要加強保障，形成疫情防控合力。
二是要為基層提供必要的設備條件。特別是要將藥品和抗原檢測（快篩）試劑盒配備充足到基層，提前做好儲備。
三是切實增加基層人力。人力在短時間內培養是比較難的，短期內可透過二、三級醫院下沉派人支持基層的一些做法，還可以招聘近5年來已經退休的工作人員，充實到基層醫療衛生機構。
還有一些是在其他崗位的醫療衛生人員，都可以招來充實到基層機構，緩解壓力。同時，要切實發揮家庭醫生作用，推進重點人群簽約服務，力爭全覆蓋，確保有需求時能夠聯繫到家庭醫生。
四是要積極發揮醫聯體、醫共體作用。特別是要發揮牽頭醫院的作用，加強對成員單位發燒門診建設運行情況的指導。要統籌醫聯體內的人員調配，暢通雙向轉診通道，加強對基層的技術支持、培訓，加強指導，還要加強質量控制。
中國當前疫情嚴峻地區集中在城市，首都北京都出現醫療資源、人力不足現象，若疫情蔓延至鄉村，應對勢必更吃緊。
中國慈善家雜誌14日報導，北京市不只一般市民，不少醫護人員也都染疫，然而在「輕傷不下火線」的指示之下，醫護人員不得不帶病上班，「如果不這樣做的話，醫院中很多科室就得停診。」
中國農村缺藥老人堪慮，民間發起捐助退燒藥
（中央社）中國疫情迅速蔓延，醫療資源不足的的農村相對被忽略。有中國民間人士發起「農村退燒救助行動」，號召每人捐助2盒退燒藥給農村老人，並呼籲官方向農村免費發放退燒藥。
IP位置在雲南的行動發起團隊15日凌晨在微博、微信發起這項行動，立刻受到注意。發起團隊表示，若老家在農村的民眾發現村裡或鄉裡買不到退燒藥，或是村裡已有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染病例，可透過公布的電子信箱告知，團隊將優先為已感染且買不到藥的農村老人郵寄退燒藥。
發起團隊表示，中國大規模疫情感染高峰即將來臨，已有不少農村出現感染病例。而大城市可以做到應收盡收，醫療物資匱乏又大多數是老人的農村怎麼辦？多個省分的鄉村已進入感染高峰的前奏，但目前很多鄉鎮藥店已買不到退燒藥。
團隊指出，中國第7次人口普查數據顯示，鄉村已經進入「中度高齡化社會」，60歲及以上老人占人口的比重達23.81％，而他們是染疫後引發重症的危險人群。
發起團隊表示，農村老人處於最最底層：一是買藥難，大量藥店遭搶藥斷藥；二是很多農村老人感冒發燒捨不得馬上買藥先拖2天，身體實在扛不住了才去買藥看病；三是他們也不會上網求救，是「被這個時代徹底遺忘的人群」。
團隊宣示，「農村退燒救助行動」將為60歲以上的農村老人免費提供退燒藥，首批募集5000盒，向2500位老人每人捐贈2盒「布洛芬」等退燒藥，幫助他們度過難關。方式是每人捐助1名老人2盒退燒藥（價值約人民幣50至60元）。
發起團隊強烈呼籲各地相關部門給農村老人免費發放退燒藥，「關鍵時刻體現社會主義優越性」。也希望以這項救助行動為開始，推動更多地方政府展開更有效的應對措施。
團隊也呼籲中國國內企業參與救助，理由是可以預料到全國有大規模需要救助的農村老人群體，因此歡迎「有社會擔當的企業」參與救助；同時也徵求採購退燒藥的管道及志工加入。
上海買不到退燒藥布洛芬，檸檬也掀搶購潮
（中央社）中國COVID-19疫情升溫，伴隨防控力道鬆綁，感染病例激增。布洛芬、乙醯胺酚等用於解熱鎮痛效用藥品貨源吃緊外，檸檬也掀起搶購潮，價錢飆高、貨源缺。
由於有專家在防疫記者會上建議，切新鮮檸檬片泡水喝，瞬間掀起檸檬搶購潮。記者查詢，電商平台上各款檸檬售罄，乾檸檬片、檸檬汽水、檸檬茶包也賣光，檸檬香味刮鬍泡、清新檸檬衣物除菌液竟也呈現「補貨中」。
「只要專家發話，這個檸檬就貴了」，一家水果店老闆告訴《中央社》，這兩天檸檬價錢漲了，以前是4顆檸檬10元（約新台幣45元），現在1顆就要4元，缺貨了，叫不到貨，後面還會漲價的。
他說，估計接下來檸檬價錢還會再往上漲，1顆檸檬可能會到5元或6元，「其實蘋果也一樣可以補充維生素C，蘋果也可以買的」、「多吃水果對身體好的，不一定要檸檬的」。
掀起檸檬搶購潮主因為專家建議補充維生素C。上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院院長寧光8日在上海市防疫記者會上說，對於居家治療提供家庭食療措施，建議無症狀感染者或有鼻塞症狀，切片新鮮檸檬泡水喝就可以。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。