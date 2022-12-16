2022/12/16,
醫療

中國疫情升溫買不到退燒藥，檸檬也掀搶購潮；台原料藥近5成中國進口，王必勝：協調業界增加其他來源

中國疫情升溫買不到退燒藥，檸檬也掀搶購潮；台原料藥近5成中國進口，王必勝：協調業界增加其他來源
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中國COVID-19疫情升溫，布洛芬、乙醯胺酚等用於解熱鎮痛效用藥品貨源吃緊外，檸檬也掀起搶購潮，價錢飆高、貨源缺。當地搶藥風潮擾亂全球供應鏈，台灣近5成原料藥仰賴中國進口，若中國暫停輸出將嚴重衝擊。指揮中心指揮官王必勝昨天說，除進行監控，還要新增其他來源。

中國疫情飆升基層醫療缺人，官方開放補入退休者

（中央社）中國本土疫情飆升迅速蔓延，多地醫院與發燒門診爆滿之際，中國國家衛健委官員昨（15）日宣布，為了提升基層應對能力，可以招聘近5年來已經退休的工作人員，充實到基層醫療衛生機構。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制15日下午舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前疫情防控的工作重心從防控感染轉到醫療救治。基層醫療衛生機構在推進感染者分級分類收治、風險人群健康監測管理、老人和孩子等重點人群醫療服務保障中發揮著重要作用。

會中有媒體提問，面對患者就醫需求增加，加上可能存在醫療資源和人手不足等問題，基層醫療衛生機構能否很好地應對？怎樣為他們提供保障，化解基層壓力？

中國國家衛健委基層衛生健康司司長聶春雷表示，為了提升基層應對能力，主要要從以下幾個方面來考慮：

一是各地防控領導機制要切實發揮作用。動員各方力量，支持社區和鄉村醫療衛生機構開展工作，特別是要加強保障，形成疫情防控合力。

二是要為基層提供必要的設備條件。特別是要將藥品和抗原檢測（快篩）試劑盒配備充足到基層，提前做好儲備。

三是切實增加基層人力。人力在短時間內培養是比較難的，短期內可透過二、三級醫院下沉派人支持基層的一些做法，還可以招聘近5年來已經退休的工作人員，充實到基層醫療衛生機構。

還有一些是在其他崗位的醫療衛生人員，都可以招來充實到基層機構，緩解壓力。同時，要切實發揮家庭醫生作用，推進重點人群簽約服務，力爭全覆蓋，確保有需求時能夠聯繫到家庭醫生。

四是要積極發揮醫聯體、醫共體作用。特別是要發揮牽頭醫院的作用，加強對成員單位發燒門診建設運行情況的指導。要統籌醫聯體內的人員調配，暢通雙向轉診通道，加強對基層的技術支持、培訓，加強指導，還要加強質量控制。

中國當前疫情嚴峻地區集中在城市，首都北京都出現醫療資源、人力不足現象，若疫情蔓延至鄉村，應對勢必更吃緊。

中國慈善家雜誌14日報導，北京市不只一般市民，不少醫護人員也都染疫，然而在「輕傷不下火線」的指示之下，醫護人員不得不帶病上班，「如果不這樣做的話，醫院中很多科室就得停診。」

疫情飆升 中國開放基層醫療機構招聘退休人員
Photo Credit: 中央社 via 中新社
中國疫情飆升迅速蔓延，中國國家衛健委官員15日宣布，為了提升基層應對能力，可以招聘近5年來已經退休的工作人員，充實到基層醫療衛生機構。圖為15日，上海民眾在醫院外排隊。

中國農村缺藥老人堪慮，民間發起捐助退燒藥

（中央社）中國疫情迅速蔓延，醫療資源不足的的農村相對被忽略。有中國民間人士發起「農村退燒救助行動」，號召每人捐助2盒退燒藥給農村老人，並呼籲官方向農村免費發放退燒藥。

IP位置在雲南的行動發起團隊15日凌晨在微博、微信發起這項行動，立刻受到注意。發起團隊表示，若老家在農村的民眾發現村裡或鄉裡買不到退燒藥，或是村裡已有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染病例，可透過公布的電子信箱告知，團隊將優先為已感染且買不到藥的農村老人郵寄退燒藥。

發起團隊表示，中國大規模疫情感染高峰即將來臨，已有不少農村出現感染病例。而大城市可以做到應收盡收，醫療物資匱乏又大多數是老人的農村怎麼辦？多個省分的鄉村已進入感染高峰的前奏，但目前很多鄉鎮藥店已買不到退燒藥。

團隊指出，中國第7次人口普查數據顯示，鄉村已經進入「中度高齡化社會」，60歲及以上老人占人口的比重達23.81％，而他們是染疫後引發重症的危險人群。

發起團隊表示，農村老人處於最最底層：一是買藥難，大量藥店遭搶藥斷藥；二是很多農村老人感冒發燒捨不得馬上買藥先拖2天，身體實在扛不住了才去買藥看病；三是他們也不會上網求救，是「被這個時代徹底遺忘的人群」。

團隊宣示，「農村退燒救助行動」將為60歲以上的農村老人免費提供退燒藥，首批募集5000盒，向2500位老人每人捐贈2盒「布洛芬」等退燒藥，幫助他們度過難關。方式是每人捐助1名老人2盒退燒藥（價值約人民幣50至60元）。

發起團隊強烈呼籲各地相關部門給農村老人免費發放退燒藥，「關鍵時刻體現社會主義優越性」。也希望以這項救助行動為開始，推動更多地方政府展開更有效的應對措施。

團隊也呼籲中國國內企業參與救助，理由是可以預料到全國有大規模需要救助的農村老人群體，因此歡迎「有社會擔當的企業」參與救助；同時也徵求採購退燒藥的管道及志工加入。

上海市掀起檸檬搶購潮 水果店內售罄
Photo Credit: 中央社
上海市掀起檸檬搶購潮，主因有醫學專家8日在COVID-19疫情記者會上建議，無症狀感染者、有鼻塞症狀者，在家休養期間可以切片新鮮檸檬泡水喝，檸檬伴隨搶購價格飆升、銷售一空，圖為一家上海的水果店，顯示檸檬已賣光。

上海買不到退燒藥布洛芬，檸檬也掀搶購潮

（中央社）中國COVID-19疫情升溫，伴隨防控力道鬆綁，感染病例激增。布洛芬、乙醯胺酚等用於解熱鎮痛效用藥品貨源吃緊外，檸檬也掀起搶購潮，價錢飆高、貨源缺。

由於有專家在防疫記者會上建議，切新鮮檸檬片泡水喝，瞬間掀起檸檬搶購潮。記者查詢，電商平台上各款檸檬售罄，乾檸檬片、檸檬汽水、檸檬茶包也賣光，檸檬香味刮鬍泡、清新檸檬衣物除菌液竟也呈現「補貨中」。

「只要專家發話，這個檸檬就貴了」，一家水果店老闆告訴《中央社》，這兩天檸檬價錢漲了，以前是4顆檸檬10元（約新台幣45元），現在1顆就要4元，缺貨了，叫不到貨，後面還會漲價的。

他說，估計接下來檸檬價錢還會再往上漲，1顆檸檬可能會到5元或6元，「其實蘋果也一樣可以補充維生素C，蘋果也可以買的」、「多吃水果對身體好的，不一定要檸檬的」。

掀起檸檬搶購潮主因為專家建議補充維生素C。上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院院長寧光8日在上海市防疫記者會上說，對於居家治療提供家庭食療措施，建議無症狀感染者或有鼻塞症狀，切片新鮮檸檬泡水喝就可以。


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