印軍持棍擊退解放軍影片延燒，CNN：凸顯印中緊張關係一觸即發

（中央社）印中兩軍9日再爆衝突。印度國內流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。雖然印度澄清那是舊影片，卻凸顯印中長期緊張關係有多麼一觸即發，影片流出時機點也引發討論。

在13日上傳推特的2分20秒影片中可以看到，事發現場周圍盡是仍未受冬季影響的綠色山景，數十名解放軍翻過印軍用石塊堆砌的界線，進入印軍陣地，有些解放軍戴著口罩，也有人手持長棍。

印軍拉起帶刺鐵絲網加以攔阻，並持長棍或金屬管朝聚攏在一起的解放軍身上使勁打擊，阻擋對方繼續挺進，也有印軍向解放軍投擲石塊或磚頭。

雙方起初呈現對峙，但不久後解放軍開始翻越這道矮石牆撤離，有些解放軍翻牆前踉蹌跌倒。影片的最後，所有解放軍撤退到山丘下方，部分居高臨下的印軍向解放軍叫囂並且振臂歡呼。

Big Salute To Indian Army! 🇮🇳 pic.twitter.com/OcviGFdTXh — Dr. Jitendra Nagar (@NagarJitendra) December 13, 2022

美國《有線電視新聞網》（CNN）〉昨（15）日引述未具名的現役印度軍官說法報導，這段影片是在印中未定邊境實際控制線（LAC）東段的印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）拍攝，事件發生於去（2021）年9月28日。

CNN也接洽中國外交部，要求針對這段影片發表評論。

報導指出，雖然不清楚由誰拍攝和公布，但這段影片13日開始在印度社群媒體上流傳，時間點就在印度國防部證實兩軍於9日在阿魯納查省達旺（Tawang）地區再爆衝突後數小時。那是兩年多來通報的首起兩軍衝突事件。

由於印中兩軍對於邊界，以及沿著實際控制線展開的巡邏任務看法分歧，印度軍方消息人士指出，解放軍越界事件時有所聞。

接受CNN訪談的多名專家同意，影片中的衝突事件並非近期發生，因為現場看不到雪景。然而，這段影片確實足以凸顯出印中邊界沿線情勢持續緊張。

印度智庫政策研究中心（Centre for Policy Research）資深研究員辛赫（Sushant Singh）說：「這段影片說明了，如果雙方不和緩緊張關係，情勢可以多麼快速地急轉直下。」

沿著3379公里長邊界發生的衝突長期以來一直是印中齟齬的導火線，兩國對邊界的精確定位沒有共識，經常指責對方越界或是尋求領土擴張。

雖然兩國多年來衝突不斷，但多數並未造成人員死亡，然而2020年6月兩軍爆發邊界鬥毆的流血衝突，造成至少20名印度士兵、4名中國士兵喪生，導致雙邊緊張急劇升高。

專家表示，當局淡化了那之後的零星衝突。但是印度媒體率先披露了9日的衝突，加上印度內部在野陣營施壓，辛赫認為，這可能是促使新德里當局公開談論此事的原因。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）13日對國會議員指控解放軍試圖跨越實際控制線，他證實雙方士兵都受到輕傷，強調中方試圖「片面改變現狀」。

當天晚間解放軍西部戰區回應稱，中方在例行巡邏時遭到印軍「非法越線攔阻」。

政策研究中心的辛赫表示，9日衝突發生地點有其重要性，因為藏傳佛教達旺寺就落腳達旺鎮。這座佛寺在西藏內部有著重大政治意涵，而達旺鎮在中國處理西藏事務上有其重大戰略意義。

儘管許多藏人質疑中國統治的合法性，西藏終究是中華人民共和國境內一個國際公認的自治區。西藏精神領袖達賴喇嘛1959年反抗中國占領失敗後就一直流亡印度。

印度當局證實9日達旺爆發衝突後不久就流出這段影片，時機點也引發討論。

辛赫表示，總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府一直面臨對中國立場不夠強硬的國內批評聲浪，諸如這段影片的內容則似乎展現出印度軍方對中國作出堅定回應，反映出印度人民和反對陣營的「民族主義情緒」。

他說：「我認為這類影片可以讓『你看，我們作出堅定回應』的政治論述在國內發酵。」辛赫認為，流出這段影片「極有可能」是為了強化對新德里領導階層和軍方的支持。

不過更重要的是，這段影片說明了印中邊界形勢有多麼危險，以及暴力可能多麼迅速地爆發和升級。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航