印軍持棍擊退解放軍影片延燒，CNN：凸顯印中緊張關係一觸即發
我們想讓你知道的是
雖然不清楚由誰拍攝和公布，但這段兩軍衝突影片13日開始在印度社群媒體上流傳，時間點就在印度國防部證實兩軍於9日在阿魯納查省達旺（Tawang）地區再爆衝突後數小時。那是兩年多來通報的首起兩軍衝突事件。
（中央社）印中兩軍9日再爆衝突。印度國內流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。雖然印度澄清那是舊影片，卻凸顯印中長期緊張關係有多麼一觸即發，影片流出時機點也引發討論。
在13日上傳推特的2分20秒影片中可以看到，事發現場周圍盡是仍未受冬季影響的綠色山景，數十名解放軍翻過印軍用石塊堆砌的界線，進入印軍陣地，有些解放軍戴著口罩，也有人手持長棍。
印軍拉起帶刺鐵絲網加以攔阻，並持長棍或金屬管朝聚攏在一起的解放軍身上使勁打擊，阻擋對方繼續挺進，也有印軍向解放軍投擲石塊或磚頭。
雙方起初呈現對峙，但不久後解放軍開始翻越這道矮石牆撤離，有些解放軍翻牆前踉蹌跌倒。影片的最後，所有解放軍撤退到山丘下方，部分居高臨下的印軍向解放軍叫囂並且振臂歡呼。
美國《有線電視新聞網》（CNN）〉昨（15）日引述未具名的現役印度軍官說法報導，這段影片是在印中未定邊境實際控制線（LAC）東段的印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）拍攝，事件發生於去（2021）年9月28日。
CNN也接洽中國外交部，要求針對這段影片發表評論。
報導指出，雖然不清楚由誰拍攝和公布，但這段影片13日開始在印度社群媒體上流傳，時間點就在印度國防部證實兩軍於9日在阿魯納查省達旺（Tawang）地區再爆衝突後數小時。那是兩年多來通報的首起兩軍衝突事件。
由於印中兩軍對於邊界，以及沿著實際控制線展開的巡邏任務看法分歧，印度軍方消息人士指出，解放軍越界事件時有所聞。
接受CNN訪談的多名專家同意，影片中的衝突事件並非近期發生，因為現場看不到雪景。然而，這段影片確實足以凸顯出印中邊界沿線情勢持續緊張。
印度智庫政策研究中心（Centre for Policy Research）資深研究員辛赫（Sushant Singh）說：「這段影片說明了，如果雙方不和緩緊張關係，情勢可以多麼快速地急轉直下。」
沿著3379公里長邊界發生的衝突長期以來一直是印中齟齬的導火線，兩國對邊界的精確定位沒有共識，經常指責對方越界或是尋求領土擴張。
雖然兩國多年來衝突不斷，但多數並未造成人員死亡，然而2020年6月兩軍爆發邊界鬥毆的流血衝突，造成至少20名印度士兵、4名中國士兵喪生，導致雙邊緊張急劇升高。
專家表示，當局淡化了那之後的零星衝突。但是印度媒體率先披露了9日的衝突，加上印度內部在野陣營施壓，辛赫認為，這可能是促使新德里當局公開談論此事的原因。
印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）13日對國會議員指控解放軍試圖跨越實際控制線，他證實雙方士兵都受到輕傷，強調中方試圖「片面改變現狀」。
當天晚間解放軍西部戰區回應稱，中方在例行巡邏時遭到印軍「非法越線攔阻」。
政策研究中心的辛赫表示，9日衝突發生地點有其重要性，因為藏傳佛教達旺寺就落腳達旺鎮。這座佛寺在西藏內部有著重大政治意涵，而達旺鎮在中國處理西藏事務上有其重大戰略意義。
儘管許多藏人質疑中國統治的合法性，西藏終究是中華人民共和國境內一個國際公認的自治區。西藏精神領袖達賴喇嘛1959年反抗中國占領失敗後就一直流亡印度。
印度當局證實9日達旺爆發衝突後不久就流出這段影片，時機點也引發討論。
辛赫表示，總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府一直面臨對中國立場不夠強硬的國內批評聲浪，諸如這段影片的內容則似乎展現出印度軍方對中國作出堅定回應，反映出印度人民和反對陣營的「民族主義情緒」。
他說：「我認為這類影片可以讓『你看，我們作出堅定回應』的政治論述在國內發酵。」辛赫認為，流出這段影片「極有可能」是為了強化對新德里領導階層和軍方的支持。
不過更重要的是，這段影片說明了印中邊界形勢有多麼危險，以及暴力可能多麼迅速地爆發和升級。
新聞來源
延伸閱讀
- 《中國的人口危機》：「中印戰爭」的可能性？比北韓局勢更緊張的中印邊境
- 【印度的西藏地圖】印中邊界衝突升溫，以藏人為主的「印度邊境特種部隊」才曝了光
- 中國證實「中印邊境衝突」造成解放軍4死，為什麼晚了8個月公佈傷亡數字？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。