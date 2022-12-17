台積電亞歷桑那廠風光開張，「逆全球化」之下的贏家是誰？台灣會被掏空嗎？

總部位於台灣的晶圓代工公司台積電（TSMC），在美國亞歷桑那州鳳凰城的晶片廠擴大投資，上周美國總統拜登（Joe Biden）親自出席廠房第二期正式「裝機」典禮，與來自台灣的台積電公司宣佈2024年會達到月產2萬片5奈米晶片（chip， 晶片）產能。拜登當場宣佈「美國製造業回歸」。

這場聚焦拜登政府產業政策的大秀，出席的有美國商務部長雷孟多（Gina Raimondo）、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音還有台積電美國大客戶蘋果執行長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿豐及荷商艾司摩爾（ASML）執行長溫尼克（Peter Wennink）等，被稱為「科技界奧運會」盛典。

這場科技界大事，同時也充滿濃濃的政治意味。

其中，張忠謀當日發言稱，從半導體產業及區域政治變化來看，全球化及自由貿易「幾乎死亡」。張的發言引發科技界熱議。許多分析稱，美中貿易戰開啟後，彼此相互「制裁」，延伸到澳中（譬如葡萄酒），日韓（在半導體原料）以及台海兩岸的貿易紛爭中，半導體才是這一波制裁的重中之重，被稱為「經濟保護主義」抬頭的指標。而代表貿易全球化的世界貿易組織（WTO），能做的事情越來越少，角色已經式微。

周一（12月12日）北京已經在世界貿易組織WTO向美國提出正式投訴。根據中國商務部，美國以「模糊不清的國安理由」打壓競爭對手。中國批評美國的經濟保護主義破壞了貿易自由化的規則，對全球供應鏈構成威脅。

不過，《晶片戰爭》作者，美國塔夫斯大學（Tufts University）副教授米勒（Chris Miller）向《BBC中文》解釋稱，半導體本來就不是完全全球化的產業。他在電郵中回覆記者稱，全球化一詞總是易有誤導性。這個行業裡是「少數公司」發揮著獨特且不可替代的作用。

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台積電鳳凰城設廠細節

根據台積電及美方說明，此次投資額由原本的120億美元大幅增至400億美元（約1.2兆台幣，約佔台灣政府2023年度總預算的50%）。美方稱此為亞歷桑那州史上最大規模的一筆外國投資案，並宣佈蘋果公司（Apple）更會成為該廠最大客戶，其公司晶片都在美國生產。

台積電廠房設在亞歷桑那州首府，人口160萬的鳳凰城（Phoenix）市郊，預計將有兩座廠房，分別代工5奈米及3奈米高階晶片，該公司預計2024年，5奈米廠房會全面運作，每月預計生產2萬片晶片。該廠房被媒體喻為「美國第一家先進制程晶片廠」，亦象徵拜登政府「加強國內晶片製造的關鍵一步」。此外，廠區規劃的另一座3奈米晶片廠，預計在2026年投產。台積電又稱，此項投資會為當地至少創造1萬個高科技職位。

同時，台媒《數位時代》披露，台積電對手美國英特爾（Intel）執行總裁季辛格（Pat Gelsinger）在典禮當日飛抵台北，之後並前往韓國，被指是鞏固亞洲大客戶（台灣稱固樁）。種種動作都引發全球金融科技界熱議。

根據英媒《金融時報》統計，美國的半導體生產只佔全球市場12%，台積電新廠房若在2024年開工，預期能把美國其全球市佔比推高至15%。同時這一舉動還意味著台積電乃至整個晶片產業供應鏈正在發生變化。

米勒（Chris Miller） 則告訴《BBC》，此次設廠的重點是，台積電的客戶們購買晶片的地點將不僅是在台灣，而是可以在任何地方。「目前全球晶片產業高度集中，台灣生產了全球90%的最先進處理器晶片。 但是，隨著美、日、歐洲和其他國家對高階晶片製造之投資，這一數字在未來幾年可能會下降。」

經濟全球化已死？

但是，從美國德州儀器發跡，1986年在台灣親手創立台積電的張忠謀，目睹台積電終於在美設廠（十多年前曾有設廠計劃未果），張忠謀在裝機典禮發言稱「全球化及自由貿易以死」引發各界議論。張忠謀當時說，全球半導體業者面臨的情境，已因地緣政治劇烈而改變，他因此警示「全球化和自由貿易幾近壽終正寢，不大可能起死回生」。

有分析稱，張忠謀的發言或指當下的美中抗衡及兩岸區域政治影響為背景的全球晶片戰正式開打：美國亟欲遏止中國半導體發展，拉攏或施壓台積電及韓國三星電子大廠赴美設廠，完善美國半導體生態圈的行動已經不再遮掩。

台灣經濟研究院研究員劉佩真則告訴台媒，在美國生產成本相對比較高，這是「逆全球化」趨勢，在生產成本高的美國設廠，與過去商業及產業運作模式不同，但預期短期半導體「在地製造」已是不可逆的趨勢。

米勒則向《BBC》強調，半導體一直都不是完全全球化的一個產業。他說，日本、台灣、韓國、美國和荷蘭都是現在晶片產業的領航員，「他們相互依存的關係不會改變。」他補充說，正在發生變化的是由於美國加強控制技術，現在中國難獲得尖端晶片製造能力。

無論經貿全球化是否壽終正寢，有分析認為，從美國拉幫結派（或半脅迫）邀請盟友加入重建半導體生態圈的態勢來看，這個世界最大經濟體的思維已出現極大改變。白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）便說，拜登政府的戰略轉向，逐漸捨棄過去40年以放寬管制及減稅讓市場自由運作的方針，轉向建立明確的產業戰略，用政府的錢吸引或引進私人投資。」台積電赴美及《2022年晶片和科技法案》（Chips and Science Act 2022）皆是這個戰略的第一步。