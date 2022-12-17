台積電亞歷桑那廠風光開張，「逆全球化」之下的贏家是誰？台灣會被掏空嗎？
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無論經貿全球化是否壽終正寢，有分析認為，從美國拉幫結派（或半脅迫）邀請盟友加入重建半導體生態圈的態勢來看，這個世界最大經濟體的思維已出現極大改變。
總部位於台灣的晶圓代工公司台積電（TSMC），在美國亞歷桑那州鳳凰城的晶片廠擴大投資，上周美國總統拜登（Joe Biden）親自出席廠房第二期正式「裝機」典禮，與來自台灣的台積電公司宣佈2024年會達到月產2萬片5奈米晶片（chip， 晶片）產能。拜登當場宣佈「美國製造業回歸」。
這場聚焦拜登政府產業政策的大秀，出席的有美國商務部長雷孟多（Gina Raimondo）、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音還有台積電美國大客戶蘋果執行長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿豐及荷商艾司摩爾（ASML）執行長溫尼克（Peter Wennink）等，被稱為「科技界奧運會」盛典。
這場科技界大事，同時也充滿濃濃的政治意味。
其中，張忠謀當日發言稱，從半導體產業及區域政治變化來看，全球化及自由貿易「幾乎死亡」。張的發言引發科技界熱議。許多分析稱，美中貿易戰開啟後，彼此相互「制裁」，延伸到澳中（譬如葡萄酒），日韓（在半導體原料）以及台海兩岸的貿易紛爭中，半導體才是這一波制裁的重中之重，被稱為「經濟保護主義」抬頭的指標。而代表貿易全球化的世界貿易組織（WTO），能做的事情越來越少，角色已經式微。
周一（12月12日）北京已經在世界貿易組織WTO向美國提出正式投訴。根據中國商務部，美國以「模糊不清的國安理由」打壓競爭對手。中國批評美國的經濟保護主義破壞了貿易自由化的規則，對全球供應鏈構成威脅。
不過，《晶片戰爭》作者，美國塔夫斯大學（Tufts University）副教授米勒（Chris Miller）向《BBC中文》解釋稱，半導體本來就不是完全全球化的產業。他在電郵中回覆記者稱，全球化一詞總是易有誤導性。這個行業裡是「少數公司」發揮著獨特且不可替代的作用。
台積電鳳凰城設廠細節
根據台積電及美方說明，此次投資額由原本的120億美元大幅增至400億美元（約1.2兆台幣，約佔台灣政府2023年度總預算的50%）。美方稱此為亞歷桑那州史上最大規模的一筆外國投資案，並宣佈蘋果公司（Apple）更會成為該廠最大客戶，其公司晶片都在美國生產。
台積電廠房設在亞歷桑那州首府，人口160萬的鳳凰城（Phoenix）市郊，預計將有兩座廠房，分別代工5奈米及3奈米高階晶片，該公司預計2024年，5奈米廠房會全面運作，每月預計生產2萬片晶片。該廠房被媒體喻為「美國第一家先進制程晶片廠」，亦象徵拜登政府「加強國內晶片製造的關鍵一步」。此外，廠區規劃的另一座3奈米晶片廠，預計在2026年投產。台積電又稱，此項投資會為當地至少創造1萬個高科技職位。
同時，台媒《數位時代》披露，台積電對手美國英特爾（Intel）執行總裁季辛格（Pat Gelsinger）在典禮當日飛抵台北，之後並前往韓國，被指是鞏固亞洲大客戶（台灣稱固樁）。種種動作都引發全球金融科技界熱議。
根據英媒《金融時報》統計，美國的半導體生產只佔全球市場12%，台積電新廠房若在2024年開工，預期能把美國其全球市佔比推高至15%。同時這一舉動還意味著台積電乃至整個晶片產業供應鏈正在發生變化。
米勒（Chris Miller） 則告訴《BBC》，此次設廠的重點是，台積電的客戶們購買晶片的地點將不僅是在台灣，而是可以在任何地方。「目前全球晶片產業高度集中，台灣生產了全球90%的最先進處理器晶片。 但是，隨著美、日、歐洲和其他國家對高階晶片製造之投資，這一數字在未來幾年可能會下降。」
經濟全球化已死？
但是，從美國德州儀器發跡，1986年在台灣親手創立台積電的張忠謀，目睹台積電終於在美設廠（十多年前曾有設廠計劃未果），張忠謀在裝機典禮發言稱「全球化及自由貿易以死」引發各界議論。張忠謀當時說，全球半導體業者面臨的情境，已因地緣政治劇烈而改變，他因此警示「全球化和自由貿易幾近壽終正寢，不大可能起死回生」。
有分析稱，張忠謀的發言或指當下的美中抗衡及兩岸區域政治影響為背景的全球晶片戰正式開打：美國亟欲遏止中國半導體發展，拉攏或施壓台積電及韓國三星電子大廠赴美設廠，完善美國半導體生態圈的行動已經不再遮掩。
台灣經濟研究院研究員劉佩真則告訴台媒，在美國生產成本相對比較高，這是「逆全球化」趨勢，在生產成本高的美國設廠，與過去商業及產業運作模式不同，但預期短期半導體「在地製造」已是不可逆的趨勢。
米勒則向《BBC》強調，半導體一直都不是完全全球化的一個產業。他說，日本、台灣、韓國、美國和荷蘭都是現在晶片產業的領航員，「他們相互依存的關係不會改變。」他補充說，正在發生變化的是由於美國加強控制技術，現在中國難獲得尖端晶片製造能力。
無論經貿全球化是否壽終正寢，有分析認為，從美國拉幫結派（或半脅迫）邀請盟友加入重建半導體生態圈的態勢來看，這個世界最大經濟體的思維已出現極大改變。白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）便說，拜登政府的戰略轉向，逐漸捨棄過去40年以放寬管制及減稅讓市場自由運作的方針，轉向建立明確的產業戰略，用政府的錢吸引或引進私人投資。」台積電赴美及《2022年晶片和科技法案》（Chips and Science Act 2022）皆是這個戰略的第一步。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。