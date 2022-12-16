從黃桃罐頭到電解質水：中國放開防疫限制後出現「恐慌性搶購」

中國在一周前放鬆了最嚴厲的新冠防疫政策後，目前正面臨物資儲備問題。

在社交媒體上，很多人表示正爭相購買布洛芬、感冒藥和新冠病毒檢測試劑盒。

用於居家治療的產品現在在網上基本無處可尋，包括富含維生素C的檸檬和黃桃罐頭，以及電解質水。

囤貨是一個常見的全球性問題，但這可能是封鎖放鬆後首先出現的問題。

和世界其他地方一樣，在中國，嚴格的「居家隔離」令實施之前，人們經常在網上分享大城市空空如也的超市貨架照片。

但現在中國放鬆了溯源規則，允許人們在家自我隔離和自我檢測抗原，人們似乎在恐慌地購買藥物，以應對冬季潛在的新一波疫情高峰。

地方政府被要求在本月底之前升級改造重症監護病房，並開放發熱門診，以便「為感染浪潮做凖備」。

已經有跡象表明，中國的衛生系統正迅速地不堪重負。本周流傳的一段視頻顯示，有病人在車中接受輸液，「因為診所已滿」。

Patients in China were getting treated while hooked up to IV drips in their cars because local clinics in several provinces are fully-booked. pic.twitter.com/xVVp2aKrge — South China Morning Post (@SCMPNews) December 14, 2022

官方英文媒體《中國日報》報導了居民對止痛藥、維生素和感冒及流感藥物的「需求爆炸式增長」。

一些媒體發布了藥店過道上空空如也的照片。很多媒體本周一直在報導製藥公司的生產線如何「滿負荷運轉」，以應對激增的需求。

《中國日報》指出，恐慌性購買現象非常普遍，以至於廣州市政府呼籲人們「理性消費」。

「不盲目搶購，不大量囤積物品。」當局在一份聲明中表示。廣州是最近幾周新冠病毒感染者最多的城市之一。

上周，《環球時報》還觀察到，隨著中國新冠疫情政策放寬，新冠病毒檢測試劑盒的銷售量增長了300%以上。據報導，在京東健康等大型網購平台上，試劑盒很快就售罄了。

經常性缺貨

Photo Credit: Sina Weibo / BBC News 檸檬在一些購物平台上已經無貨

新聞網站《澎湃新聞》補充說：「近日消費者對於維生素C需求暴增」。

據報導，檸檬在一些購物平台上已經無貨，「檸檬片、檸檬百香果茶，甚至檸檬味糖果、檸檬味氣泡水」也已售罄。

《中國日報》發現黃桃罐頭也出現了類似的情況。報導指出，由於這些產品「富含維生素C」，且「保質期更長」，它們已成為線上和線下的熱門產品。

「在一些網購平台上，黃桃罐頭的需求急劇上升，以至於經常被貼上『斷貨』的標籤。」報導稱。新浪新聞稱，網上有傳言稱「黃桃罐頭可以緩解新冠症狀」。

Photo Credit: Future Publishing / BBC News 黃桃罐頭也在網上銷售一空

然而，醫師們對此提出異議。一些醫師在《中央電視台》警告人們不要「過量」服用維生素C發泡錠。有專家甚至警告說，過量食用桃子可能會「加重症狀」。

其他一些據稱對緩解症狀有幫助的產品也很快在網上被搶購一空。

「梨視頻」觀察到，在很多網路博主宣傳電解質水「在發燒出汗後對補水很有幫助」之後，大批人爭相購買。

《環球時報》警告網上流傳著「大量飲酒」可以「預防」或「殺死病毒」的謠言，而這樣做只會對健康造成危害。

很多報紙上充斥著醫師對人們「盲目」購買藥品、混合用藥或服用過量的警告。

中國國家藥品監督管理局敦促藥品相關企業確保新冠治療藥物的「質量、安全和供應」，其已承諾加強對此類產品生產和流通的監管。

市場監管部門警告消費者不要在網上購買被吹捧的新冠感染治療方法，除非直播者有正當的醫療資質。當局建議人們通過可信渠道購買產品，以避免買到「假藥」。

據報導，很多地方正在安排「健康包」，以保障脆弱患者的生命安全。

據《中國日報》報導，在中國最早爆發疫情的武漢市，老年居民和慢性病患者正在收到裝有藥物、抗原檢測試劑和咽喉糖漿的包裹。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九