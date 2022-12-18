2022年中國經濟回顧：「封控」大手突然鬆綁，如何重回復甦之路？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情最初兩年，嚴格的防疫政策為中國經濟帶來巨大好處——在全世界飽受疫情侵擾之時，中國在內部維持了大致正常的經濟秩序，國際訂單湧向中國，促使2021年出口大幅增長21.2%。

然而，今（2022）年，劇情發生反轉。傳播力更強的Omicron來襲，全球大部分地區選擇與病毒共存，放寬限制措施，中國依然嚴把防疫關口。

「清零」防疫政策的選擇面臨越來越大的經濟代價。中國總理甚至認為比疫情剛爆發時的情況還嚴重。這麼說並不誇張，2020年受到衝擊雖然大，但在一季度後就迅速恢復大致正常，而過去一年，從春天到冬天，疫情反覆，封城更是此起彼伏。

儘管中國政府不斷通過財政和貨幣政策調整方案，但有網友形容，「掐著脖子的手不鬆開，怎麼用藥都不會好」。中國經濟信心的全面恢復，幾乎全部取決於這隻手何時鬆開。

然而入冬之後，這隻手在一兩周的時間內迅速放開，也讓經濟在歲末走上一條坎坷但更有希望的復甦之路。

春季：上海封城，影響外溢

2022年，對中國經濟而言決定性的一天發生在3月27日——上海市宣布分區分批「封控」，一直被外界視作防疫模範生的中國最大城市，也沒能抵抗住Omicron。

然而對中國經濟而言，上海太重要了。以半導體產業為例，全產業的四分之一都在上海，這裏幾乎囊括整個半導體的完整鏈路，以至於華為的余承東稱，上海如果繼續不能復工復產的話，5月份之後，所有科技產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其是汽車產業。

香港中文大學一份研究折射出這場封城的經濟代價，該研究用月度城際卡車流量變化來推算各個城市的實際收入變化，以展現封城對經濟的影響。研究推測，如果上海這樣的特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右，若根據去年數據測算，這場封城的損失約為1900億元，其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

就在上海封城之際，一則鄰國的經濟數據在中文網際網路引發討論，越南3月出口創紀錄環比大漲，對比深圳，其一季度出口總額超出深圳多達277.5億美元。其中3月份的數據差距更大，幾乎是深圳的兩倍。

雖然不少分析指出，越南是人口近億的國家，深圳則是常住人口1750萬人的沿海城市，但深圳作為中國最重要的科技創新和製造業基地，是中國經濟發展道路上的領頭羊，並在近30年來傲居中國內地城市外貿額的首位。

這組數據令網絡輿論驚訝之餘，也在討論中國防疫的代價。5月10日，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）罕見發表言論稱中國的「清零」防疫政策不可持續。

中國並未改變「清零」的嚴格防疫政策，並在多個高規格場合繼續重申「清零」的重要性。

然而，挽救經濟開始變得愈發緊迫。5月25日，中國國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，這場會議參與官員眾多——從中央部委，到省、市，乃至區縣一級，有媒體估計參會官員可能超過十萬。

會議上對中國經濟形勢的描述也出乎輿論預料，李克強稱，當前困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。他要求各地在助企紓困上政策能出盡出。

標普首席亞洲經濟學家庫季斯（Louis Kuijs）表示，在疫情封控中，如果企業不能擴張或人們不能花錢，那麼向經濟注入資金並沒有什麼意義了。

夏季：此起彼伏的封控

6月1日上海解封，讓不少人舒了一口氣，也開始努力修復二季度損失的經濟增長。

可稍有喘息，疫情再次來襲。

整個夏天，各地旅遊回暖明顯，國內遊大幅回暖。到了七八月份，海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個旅遊大省，不斷出現疫情，相繼實施靜態管理，一度導致大批遊客滯留。

旅遊大省的疫情尚未完全平息，四川、廣東、河北、遼寧和貴州又爆發疫情。

此起彼伏的封控已經影響跨國企業對中國的信心。中國美國商會（AmCham China）發布調查顯示，近六成（58%）受訪在華美資企業已下調2022年度營收預期，超過一半（52%）的企業表示在華投資計劃被推遲或已計劃減少投資。

該商會主席華剛林（Colm Rafferty）表示，企業們「站在隧道盡頭卻看不到光」，若是中國現有防疫措施持續，跨國企業會評估全球其他地區作為替代。

摩根士丹利經濟學家邢自強在報告中表示，不斷實施的封控發出了一個明確訊息，那就是中國將遏制疫情放在優先於經濟的地位，對防疫策略的調整可能會推遲。

7月15日，中國國家統計局發布數據顯示，2022年二季度GDP（國內生產總值）同比僅增長0.4%。完成全年5.5%的增長目標，幾乎無望。

中國大量二三線城市在輪番封控中度過這個夏天，經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰提醒，小企業的經營狀況格外值得擔心，從統計數據上看，企業經營收入下降明顯，小企業主受到防疫措施的衝擊更大，他們中的許多人有可能在突如其來的嚴格封鎖中不得不關門停業。

秋季：更多封控與二十大

9月1日正是中國的中小學生們開學之日，但當天成都市宣布全體居民「原則居家」，成為上海之後又一座實施封城的兩千萬級人口大市。