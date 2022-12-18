2022年中國經濟回顧：「封控」大手突然鬆綁，如何重回復甦之路？
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三年來對疫情的持久焦慮，讓中國經濟的復甦勢頭沒有想象中那麼快。野村中國首席經濟學家陸挺稱，「一個國家在感染病例快速上升過程中，尤其是在老百姓對感染還有一定恐懼的情況下，對當期經濟的衝擊不能低估。」
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情最初兩年，嚴格的防疫政策為中國經濟帶來巨大好處——在全世界飽受疫情侵擾之時，中國在內部維持了大致正常的經濟秩序，國際訂單湧向中國，促使2021年出口大幅增長21.2%。
然而，今（2022）年，劇情發生反轉。傳播力更強的Omicron來襲，全球大部分地區選擇與病毒共存，放寬限制措施，中國依然嚴把防疫關口。
「清零」防疫政策的選擇面臨越來越大的經濟代價。中國總理甚至認為比疫情剛爆發時的情況還嚴重。這麼說並不誇張，2020年受到衝擊雖然大，但在一季度後就迅速恢復大致正常，而過去一年，從春天到冬天，疫情反覆，封城更是此起彼伏。
儘管中國政府不斷通過財政和貨幣政策調整方案，但有網友形容，「掐著脖子的手不鬆開，怎麼用藥都不會好」。中國經濟信心的全面恢復，幾乎全部取決於這隻手何時鬆開。
然而入冬之後，這隻手在一兩周的時間內迅速放開，也讓經濟在歲末走上一條坎坷但更有希望的復甦之路。
春季：上海封城，影響外溢
2022年，對中國經濟而言決定性的一天發生在3月27日——上海市宣布分區分批「封控」，一直被外界視作防疫模範生的中國最大城市，也沒能抵抗住Omicron。
然而對中國經濟而言，上海太重要了。以半導體產業為例，全產業的四分之一都在上海，這裏幾乎囊括整個半導體的完整鏈路，以至於華為的余承東稱，上海如果繼續不能復工復產的話，5月份之後，所有科技產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其是汽車產業。
香港中文大學一份研究折射出這場封城的經濟代價，該研究用月度城際卡車流量變化來推算各個城市的實際收入變化，以展現封城對經濟的影響。研究推測，如果上海這樣的特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右，若根據去年數據測算，這場封城的損失約為1900億元，其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。
就在上海封城之際，一則鄰國的經濟數據在中文網際網路引發討論，越南3月出口創紀錄環比大漲，對比深圳，其一季度出口總額超出深圳多達277.5億美元。其中3月份的數據差距更大，幾乎是深圳的兩倍。
雖然不少分析指出，越南是人口近億的國家，深圳則是常住人口1750萬人的沿海城市，但深圳作為中國最重要的科技創新和製造業基地，是中國經濟發展道路上的領頭羊，並在近30年來傲居中國內地城市外貿額的首位。
這組數據令網絡輿論驚訝之餘，也在討論中國防疫的代價。5月10日，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）罕見發表言論稱中國的「清零」防疫政策不可持續。
中國並未改變「清零」的嚴格防疫政策，並在多個高規格場合繼續重申「清零」的重要性。
然而，挽救經濟開始變得愈發緊迫。5月25日，中國國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，這場會議參與官員眾多——從中央部委，到省、市，乃至區縣一級，有媒體估計參會官員可能超過十萬。
會議上對中國經濟形勢的描述也出乎輿論預料，李克強稱，當前困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。他要求各地在助企紓困上政策能出盡出。
標普首席亞洲經濟學家庫季斯（Louis Kuijs）表示，在疫情封控中，如果企業不能擴張或人們不能花錢，那麼向經濟注入資金並沒有什麼意義了。
夏季：此起彼伏的封控
6月1日上海解封，讓不少人舒了一口氣，也開始努力修復二季度損失的經濟增長。
可稍有喘息，疫情再次來襲。
整個夏天，各地旅遊回暖明顯，國內遊大幅回暖。到了七八月份，海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個旅遊大省，不斷出現疫情，相繼實施靜態管理，一度導致大批遊客滯留。
旅遊大省的疫情尚未完全平息，四川、廣東、河北、遼寧和貴州又爆發疫情。
此起彼伏的封控已經影響跨國企業對中國的信心。中國美國商會（AmCham China）發布調查顯示，近六成（58%）受訪在華美資企業已下調2022年度營收預期，超過一半（52%）的企業表示在華投資計劃被推遲或已計劃減少投資。
該商會主席華剛林（Colm Rafferty）表示，企業們「站在隧道盡頭卻看不到光」，若是中國現有防疫措施持續，跨國企業會評估全球其他地區作為替代。
摩根士丹利經濟學家邢自強在報告中表示，不斷實施的封控發出了一個明確訊息，那就是中國將遏制疫情放在優先於經濟的地位，對防疫策略的調整可能會推遲。
7月15日，中國國家統計局發布數據顯示，2022年二季度GDP（國內生產總值）同比僅增長0.4%。完成全年5.5%的增長目標，幾乎無望。
中國大量二三線城市在輪番封控中度過這個夏天，經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰提醒，小企業的經營狀況格外值得擔心，從統計數據上看，企業經營收入下降明顯，小企業主受到防疫措施的衝擊更大，他們中的許多人有可能在突如其來的嚴格封鎖中不得不關門停業。
秋季：更多封控與二十大
9月1日正是中國的中小學生們開學之日，但當天成都市宣布全體居民「原則居家」，成為上海之後又一座實施封城的兩千萬級人口大市。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。