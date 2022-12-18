聲樂雙宴：Musica Viva歌劇《血灑英廷》、Jakub Józef Orliński亞洲首演
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《血灑英廷》算是較冷門的劇目，在港上演足本版要追遡到1986年（當時譯作《英宮恨》）。坦白說，《血灑英廷》不常上演是不無原因的，它絕非唐尼采蒂最佳的作品⋯⋯
自從社會逐漸復常，演藝節目如雨後春筍般爆發，叫人「耳不暇給」。踏入12月，筆者便一連看了兩個跟聲樂有關的節目，分別是Musica Viva的歌劇《血灑英廷》和假聲男高音Jakub Józef Orliński的亞洲首演。
《血灑英廷》出色女高音「留前爭後」
《血灑英廷》算是較冷門的劇目，數年前盧景文曾為高中生藝術新體驗計劃製作過該劇目的「精華版」，在港上演足本版要追遡到1986年（當時譯作《英宮恨》）。坦白說，《血灑英廷》不常上演是不無原因的，它絕非唐尼采蒂最佳的作品，音樂不論旋律和戲劇性都不及其高峰作，即使是激動的場景，伴奏只是簡單的和弦支援，甚至聽起來是有點高興的。例如歌劇一開始，女中音Hilary Ginther飾演的伊莉莎白女王為如何處理瑪麗而煩心，但音樂很單薄，甚至是無伴奏，單靠歌手獨力撐著，別忘了那是一開始，歌手要很快進入狀態，的確是一大挑戰。
猶幸Ginther演出精彩，雖然感覺未完全熱身，但已經有女王的氣勢。事實上去年筆者觀賞了《諾瑪》，對她所飾演的Adalgisa印象深刻，她的聲音渾厚，咬字清晰，技巧扎實，會用上充滿力量的唱法來表達女王的威嚴。另一位女主角，飾演瑪麗的女高音Meryl Dominguez同樣出色。初時她以柔弱的歌聲示人，呈現在劇中為弱勢一方。她完全表現出「美聲歌唱」的真諦，在最後一幕沒多舞台調動的配合下，單靠歌聲便能牽動觀眾情感，而且控制聲音的技巧很好，例如第一幕第二場景的華彩樂段中，她越唱越高，同時越唱越柔。初時略嫌她的爆發力不足，怎料去到跟伊莉莎白會面的場景中，竟爆發出強勁氣勢，不知是「留前爭後」還是熱身需時。
最失望的是演利斯特的男高音Todd Wilander，聲音是向後收的，而且歌唱位置並不統一，導致音色也不一，第一幕唱最高音時，明顯初時還在找位置，是故所唱的長音是直白的，而不是震音，直到他調節好，聲音才自然震起來，顯示技巧有問題，事實上去到最後一幕他已無力唱高音了。此外，他的節奏也有衝快的傾向。而且的跟別人合唱時是各自演唱，聲音不夾，反觀錢深銘與Dominguez在告解一幕的二重唱聽得出是互相配合，平分春色，充滿美感。
樂團在吳懷世的指揮下演出不錯，最大的難度應該是歌手演唱時細微的節奏改變，他都能帶領樂團緊貼。合唱團整體的聲音不俗，但當分開聲部唱時，男聲顯得單薄，男高音偏嫩，男低音偏白。
Orliński亞洲首演，與金蘋果古樂團配合度高
Jakub Józef Orliński是「大館操場音樂節」的壓軸節目，當初看到這個名字時筆者禁不住叫了出來，因為Orliński在歐美是相當有人氣，作為較偏門的假聲男高音，他的音樂影片竟有過百萬的觀看量，更不要說唱片獲獎，實在百思不得其解，因此非常期待音樂會，希望能解開謎團。
Orliński這趟亞洲首演有兩場完全不同的節目，筆者觀看的是第二晚，名叫《靈魂的季節》，唱的是不常聽巴羅克曲目，較出名的是〈Amarilli, mia bella〉，因為它收錄於被戲稱為「廿四味」的聲樂初學者必學歌集中。為Orliński伴奏的是金蘋果古樂團。
Orliński的嗓子聲質較低沉，反而較令筆者失望的是高音區域未能完全打開，就像一對高級喇叭，中低俱佳，唯獨是高音失色。個人認為他是知道自己的長短處，所以選唱的歌偏注重中低音，加唱的歌的華彩樂段也不多賣弄高音。不過他在下半場唱〈Misero core〉，開始時的高音有完全打開的感覺，因些筆者認為他有進步的空間，而且他確是充滿個人魅力：高大、靚仔、身型好（他是專業break-dancer），也許這就是他當紅的原因。
相反當晚最精彩是金蘋果古樂團，整體性很高，無論是團員之間，還是與Orliński的配合度甚高，造句清晰合理且具美感，團長Alfia Bakieva充滿自信之餘，領導力十足，印象最深刻的是他們演奏期間經常會相視而笑，看得出他們樂在其中，的確是在「玩音樂」，加強感染力，讓觀眾都能看得愉快。
觀賞場次：
《血灑英廷》
2022年12月9日 7:30pm 香港大會堂音樂廳
《靈魂的季節》
2022年12月10日 7:30pm 大館監獄操場
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。