聲樂雙宴：Musica Viva歌劇《血灑英廷》、Jakub Józef Orliński亞洲首演

自從社會逐漸復常，演藝節目如雨後春筍般爆發，叫人「耳不暇給」。踏入12月，筆者便一連看了兩個跟聲樂有關的節目，分別是Musica Viva的歌劇《血灑英廷》和假聲男高音Jakub Józef Orliński的亞洲首演。

《血灑英廷》出色女高音「留前爭後」

《血灑英廷》算是較冷門的劇目，數年前盧景文曾為高中生藝術新體驗計劃製作過該劇目的「精華版」，在港上演足本版要追遡到1986年（當時譯作《英宮恨》）。坦白說，《血灑英廷》不常上演是不無原因的，它絕非唐尼采蒂最佳的作品，音樂不論旋律和戲劇性都不及其高峰作，即使是激動的場景，伴奏只是簡單的和弦支援，甚至聽起來是有點高興的。例如歌劇一開始，女中音Hilary Ginther飾演的伊莉莎白女王為如何處理瑪麗而煩心，但音樂很單薄，甚至是無伴奏，單靠歌手獨力撐著，別忘了那是一開始，歌手要很快進入狀態，的確是一大挑戰。

猶幸Ginther演出精彩，雖然感覺未完全熱身，但已經有女王的氣勢。事實上去年筆者觀賞了《諾瑪》，對她所飾演的Adalgisa印象深刻，她的聲音渾厚，咬字清晰，技巧扎實，會用上充滿力量的唱法來表達女王的威嚴。另一位女主角，飾演瑪麗的女高音Meryl Dominguez同樣出色。初時她以柔弱的歌聲示人，呈現在劇中為弱勢一方。她完全表現出「美聲歌唱」的真諦，在最後一幕沒多舞台調動的配合下，單靠歌聲便能牽動觀眾情感，而且控制聲音的技巧很好，例如第一幕第二場景的華彩樂段中，她越唱越高，同時越唱越柔。初時略嫌她的爆發力不足，怎料去到跟伊莉莎白會面的場景中，竟爆發出強勁氣勢，不知是「留前爭後」還是熱身需時。

最失望的是演利斯特的男高音Todd Wilander，聲音是向後收的，而且歌唱位置並不統一，導致音色也不一，第一幕唱最高音時，明顯初時還在找位置，是故所唱的長音是直白的，而不是震音，直到他調節好，聲音才自然震起來，顯示技巧有問題，事實上去到最後一幕他已無力唱高音了。此外，他的節奏也有衝快的傾向。而且的跟別人合唱時是各自演唱，聲音不夾，反觀錢深銘與Dominguez在告解一幕的二重唱聽得出是互相配合，平分春色，充滿美感。

樂團在吳懷世的指揮下演出不錯，最大的難度應該是歌手演唱時細微的節奏改變，他都能帶領樂團緊貼。合唱團整體的聲音不俗，但當分開聲部唱時，男聲顯得單薄，男高音偏嫩，男低音偏白。

Orliński亞洲首演，與金蘋果古樂團配合度高

Jakub Józef Orliński是「大館操場音樂節」的壓軸節目，當初看到這個名字時筆者禁不住叫了出來，因為Orliński在歐美是相當有人氣，作為較偏門的假聲男高音，他的音樂影片竟有過百萬的觀看量，更不要說唱片獲獎，實在百思不得其解，因此非常期待音樂會，希望能解開謎團。

Orliński這趟亞洲首演有兩場完全不同的節目，筆者觀看的是第二晚，名叫《靈魂的季節》，唱的是不常聽巴羅克曲目，較出名的是〈Amarilli, mia bella〉，因為它收錄於被戲稱為「廿四味」的聲樂初學者必學歌集中。為Orliński伴奏的是金蘋果古樂團。

Orliński的嗓子聲質較低沉，反而較令筆者失望的是高音區域未能完全打開，就像一對高級喇叭，中低俱佳，唯獨是高音失色。個人認為他是知道自己的長短處，所以選唱的歌偏注重中低音，加唱的歌的華彩樂段也不多賣弄高音。不過他在下半場唱〈Misero core〉，開始時的高音有完全打開的感覺，因些筆者認為他有進步的空間，而且他確是充滿個人魅力：高大、靚仔、身型好（他是專業break-dancer），也許這就是他當紅的原因。

相反當晚最精彩是金蘋果古樂團，整體性很高，無論是團員之間，還是與Orliński的配合度甚高，造句清晰合理且具美感，團長Alfia Bakieva充滿自信之餘，領導力十足，印象最深刻的是他們演奏期間經常會相視而笑，看得出他們樂在其中，的確是在「玩音樂」，加強感染力，讓觀眾都能看得愉快。

觀賞場次：

《血灑英廷》

2022年12月9日 7:30pm 香港大會堂音樂廳

《靈魂的季節》

2022年12月10日 7:30pm 大館監獄操場

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex