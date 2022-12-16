歐洲央行升息2碼，英國、瑞士多國相繼調升利率，全球經濟數據悲觀，法蘭克福和巴黎股市收跌逾3％
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歐洲中央銀行（ECB）昨天調升利率0.5個百分點（2碼），較先前升息幅度為小，儘管該行強調，利率仍然「必須持續大幅調升」。在歐洲中央銀行昨天升息2碼後，歐洲主要股市收黑，法蘭克福和巴黎股市收跌逾3％。
繼美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息2碼後，歐洲多國昨（15）日也相繼宣布調升利率，期待緩和通膨趨勢及高漲的物價。
- 歐洲央行升息2碼，調高2022通膨預測至8.4％
（中央社）歐洲中央銀行（ECB）昨天調升利率0.5個百分點（2碼），較先前升息幅度為小，儘管該行強調，利率仍然「必須持續大幅調升」。
《法新社》報導，設在德國法蘭克福的歐洲央行呼應美國聯邦準備理事會和英格蘭銀行的決定，將3大主要利率調升到2.00％至2.75％區間。
歐洲央行並調高通膨預測，認為2022年消費物價成長率達到8.4％，明（2023）年將小幅放慢到6.3％。
該行警告，「糧食價格通膨和整體經濟的基本物價壓力已加大，而且還將持續一段時間」，直到2023年才會紓緩。到了2024年，通膨應降低到平均3.4％，2025年再下降到2.3％。
歐洲央行並指出，由於能源價格高漲，歐元區經濟本季和下季可能呈現萎縮，至於2023年應是勉強維持疲弱成長。
- 英格蘭銀行升息2碼達3.5％，14年來最高點
（中央社）英國央行英格蘭銀行昨天調升利率0.5個百分點（2碼），達到3.5％，為14年來最高點，以期緩和通貨膨脹飆高。
《法新社》報導，這是英格蘭銀行一連第9次升息，升幅與美國聯邦準備理事會昨天升息相同。
英格蘭銀行在宣布升息後發表聲明說：「勞動市場依然緊俏，已有證據證明，國內物價和薪資面臨通膨壓力，可能顯示通膨更加頑固，因此有必要在貨幣政策上再次作出強有力的回應。」
此次升息幅度較11月小，當時英格蘭銀行將貸款利率調升0.75個百分點（3碼）。
該行昨天並說，預期第4季英國經濟將萎縮0.1％，優於先前預測的萎縮0.3％。
- 挪威央行再升息1碼，維持升幅縮小趨勢
（中央社）挪威中央銀行昨天宣布升息1碼，不過維持升幅縮小趨勢，並暗示，明年可能會再次溫和調升貸款利率。
《法新社》報導，世界各國央行已藉升息來抑制通膨飆高，至於推升通膨的原因在於全球供應鏈陷入瓶頸以及俄烏戰爭。
這是挪威一連第5次升息，也是第2次升息1碼，低於最初的2碼升幅。
昨天美國聯邦準備理事會已升息2碼，稍後歐洲央行和英格蘭銀行也跟進。
挪威央行挪威銀行（Norges Bank）昨天升息使利率達到2.75％，為2009年以來最高點。該行發表聲明說：「貨幣政策和金融穩定委員會……評估，為抑制通膨，調升政策利率仍有必要。」
挪威銀行總裁巴希（Ida Wolden Bache）說：「對於挪威經濟的預測已較平常不確定，但若經濟如同預期一般演變，那麼到了明年，政策利率將達到3％上下。」
挪威11月通膨率為6.5％，排除能源價格的核心通膨率為5.7％，這是挪威銀行使用的指標，幾乎是該行2％目標的3倍。
- 通膨趨緩，瑞士央行仍升息2碼
（中央社）儘管通貨膨脹已趨緩，瑞士中央銀行昨天仍調升主要利率50個基點（2碼）。
《法新社》報導，瑞士國家銀行（Swiss National Bank）加入了全球緊縮貨幣政策以控制通膨的行列。昨天歐洲央行和英格蘭銀行宣布進一步升息。
美國聯邦準備理事會昨天宣布幅度較前縮小的0.5個百分點（2碼）升息，但表示，預期未來會再度升息。
瑞士國家銀行發表聲明說，該行將政策利率調升到1.0％，以對抗「通膨壓力加大以及通膨進一步擴散」。
瑞士11月通膨率達到3.0％，較8月出現的29年高點3.5％收斂。然而瑞士國家銀行指出，通膨「暫時可能會維持偏高」。
- 歐洲央行升息，法蘭克福、巴黎股市收盤重挫逾3％
（中央社）全球經濟數據令人悲觀，在歐洲中央銀行（ECB）昨天升息2碼後，歐洲主要股市收黑，法蘭克福和巴黎股市收跌逾3％。
倫敦FTSE 100指數下跌69.76點或0.93％，以7426.17點作收。
法蘭克福DAX指數重挫473.97點或3.28％，收在13986.23點。
巴黎CAC 40指數大跌208.02點或3.09％，收6522.77點。
新聞來源
- 歐洲央行升息2碼 調高2022通膨預測至8.4％（中央社）
- 英格蘭銀行升息2碼達3.5％ 14年來最高點（中央社）
- 挪威央行再升息1碼 維持升幅縮小趨勢（中央社）
- 通膨趨緩 瑞士央行仍升息2碼（中央社）
- 歐洲央行升息 法蘭克福、巴黎股市收盤重挫逾3％（中央社）
延伸閱讀
- 歐洲央行總裁：將持續升息直到控制通膨，《經濟學人》：全球進入「紓困所有人」的新時代
- 英國通膨創40年新高，鐵路工人再度罷工癱瘓全國路網，訴求加薪對抗物價危機
- 歐盟抨擊美《通膨削減法案》衝擊歐洲電動車市場，部分高層退出雙邊會議表達抗議
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。