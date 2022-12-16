歐洲央行升息2碼，英國、瑞士多國相繼調升利率，全球經濟數據悲觀，法蘭克福和巴黎股市收跌逾3％

繼美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息2碼後，歐洲多國昨（15）日也相繼宣布調升利率，期待緩和通膨趨勢及高漲的物價。

歐洲央行升息2碼，調高2022通膨預測至8.4％

（中央社）歐洲中央銀行（ECB）昨天調升利率0.5個百分點（2碼），較先前升息幅度為小，儘管該行強調，利率仍然「必須持續大幅調升」。

《法新社》報導，設在德國法蘭克福的歐洲央行呼應美國聯邦準備理事會和英格蘭銀行的決定，將3大主要利率調升到2.00％至2.75％區間。

歐洲央行並調高通膨預測，認為2022年消費物價成長率達到8.4％，明（2023）年將小幅放慢到6.3％。

該行警告，「糧食價格通膨和整體經濟的基本物價壓力已加大，而且還將持續一段時間」，直到2023年才會紓緩。到了2024年，通膨應降低到平均3.4％，2025年再下降到2.3％。

歐洲央行並指出，由於能源價格高漲，歐元區經濟本季和下季可能呈現萎縮，至於2023年應是勉強維持疲弱成長。

英格蘭銀行升息2碼達3.5％，14年來最高點

（中央社）英國央行英格蘭銀行昨天調升利率0.5個百分點（2碼），達到3.5％，為14年來最高點，以期緩和通貨膨脹飆高。

《法新社》報導，這是英格蘭銀行一連第9次升息，升幅與美國聯邦準備理事會昨天升息相同。

英格蘭銀行在宣布升息後發表聲明說：「勞動市場依然緊俏，已有證據證明，國內物價和薪資面臨通膨壓力，可能顯示通膨更加頑固，因此有必要在貨幣政策上再次作出強有力的回應。」

此次升息幅度較11月小，當時英格蘭銀行將貸款利率調升0.75個百分點（3碼）。

該行昨天並說，預期第4季英國經濟將萎縮0.1％，優於先前預測的萎縮0.3％。

挪威央行再升息1碼，維持升幅縮小趨勢

（中央社）挪威中央銀行昨天宣布升息1碼，不過維持升幅縮小趨勢，並暗示，明年可能會再次溫和調升貸款利率。

《法新社》報導，世界各國央行已藉升息來抑制通膨飆高，至於推升通膨的原因在於全球供應鏈陷入瓶頸以及俄烏戰爭。

這是挪威一連第5次升息，也是第2次升息1碼，低於最初的2碼升幅。

昨天美國聯邦準備理事會已升息2碼，稍後歐洲央行和英格蘭銀行也跟進。

挪威央行挪威銀行（Norges Bank）昨天升息使利率達到2.75％，為2009年以來最高點。該行發表聲明說：「貨幣政策和金融穩定委員會……評估，為抑制通膨，調升政策利率仍有必要。」

挪威銀行總裁巴希（Ida Wolden Bache）說：「對於挪威經濟的預測已較平常不確定，但若經濟如同預期一般演變，那麼到了明年，政策利率將達到3％上下。」

挪威11月通膨率為6.5％，排除能源價格的核心通膨率為5.7％，這是挪威銀行使用的指標，幾乎是該行2％目標的3倍。

通膨趨緩，瑞士央行仍升息2碼

（中央社）儘管通貨膨脹已趨緩，瑞士中央銀行昨天仍調升主要利率50個基點（2碼）。

《法新社》報導，瑞士國家銀行（Swiss National Bank）加入了全球緊縮貨幣政策以控制通膨的行列。昨天歐洲央行和英格蘭銀行宣布進一步升息。

美國聯邦準備理事會昨天宣布幅度較前縮小的0.5個百分點（2碼）升息，但表示，預期未來會再度升息。

瑞士國家銀行發表聲明說，該行將政策利率調升到1.0％，以對抗「通膨壓力加大以及通膨進一步擴散」。

瑞士11月通膨率達到3.0％，較8月出現的29年高點3.5％收斂。然而瑞士國家銀行指出，通膨「暫時可能會維持偏高」。

歐洲央行升息，法蘭克福、巴黎股市收盤重挫逾3％

（中央社）全球經濟數據令人悲觀，在歐洲中央銀行（ECB）昨天升息2碼後，歐洲主要股市收黑，法蘭克福和巴黎股市收跌逾3％。

倫敦FTSE 100指數下跌69.76點或0.93％，以7426.17點作收。

法蘭克福DAX指數重挫473.97點或3.28％，收在13986.23點。

巴黎CAC 40指數大跌208.02點或3.09％，收6522.77點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航