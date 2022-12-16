2022/12/16,
生活

三金團隊操刀台北101跨年煙火，首次360度全展演，打造300秒、1萬6000發煙火饗宴

三金團隊操刀台北101跨年煙火，首次360度全展演，打造300秒、1萬6000發煙火饗宴
圖片來源：煙火動畫截圖（台北101提供）

我們想讓你知道的是

台北101宣布，跨年煙火大秀由三金（金馬、金曲、金鐘）團隊操刀，今年斥資逾新台幣5000萬元，使用全新T-Pad燈網，打造長達300秒、共1萬6000發煙火，也是首次結合光束燈、雷射等，在建築四面360度展演，預估吸引百萬人潮在跨年夜同樂。

（中央社）年末將至，台北101昨（15）日宣布，跨年大秀由三金（金馬、金曲、金鐘）團隊操刀，今（2022）年斥資逾新台幣5000萬元，使用全新T-Pad燈網，打造長達300秒、共1萬6000發煙火，也是首次結合光束燈、雷射等，在建築四面360度展演，預估吸引百萬人潮在跨年夜同樂。

台北101今年以「關懷世界 閃耀夢想」為新年驚豔101雙跨年主題，延攬擅長燈光視覺展演的藝術家賴雨農擔任總導演，團隊成員包括副導演動畫專家凌偉倫、負責原創音樂的陳建騏老師、專精雷射燈光的吳玉麟，以及煙火設計李秀超，各別過去多次負責金曲、金鐘與金馬獎的策畫展演，堪稱史上最豪華三金團隊。

1
圖片來源：煙火動畫截圖（台北101提供）
2
圖片來源：煙火動畫截圖（台北101提供）

台北101董事長張學舜接受媒體採訪表示，今年用全新燈網、最新科技展現燈光秀，預估跨年夜吸引百萬人潮造訪台北101週邊，感謝政府單位和國內外企業支持，約5000萬元左右預算來自上述單位。台北101補充，5大贊助單位為觀光局、台灣證券交易所、中國信託、中華電信、奧迪。

本次跨年大秀維持倒數後展演300秒，設計多種來自台灣和歐洲的花色煙火，包括和平鴿、笑臉以及生命之樹，並搭配最新無屑低煙技術。同時，除了全新T-Pad燈網之外，今年首度結合光束燈、雷射等戶外光效展演，加上煙火、多媒體動畫、建築燈光、原創音樂，打造全感官沉浸大秀。

此外，今年煙火採用與杜拜哈里發塔及艾菲爾鐵塔同級高規格產品，並與本土山鈦煙火聯手提供最佳展演效果。

值得注意的是，過去僅於大樓北面展演，今年在大樓其他三面新增高光雷射，實現四面360度全展演。

台北101表示，自12月初起，T-Pad已開始每天倒數迎接2023年，並使用多國語言向民眾打招呼與示愛，迎接越來越多的國際觀光客。今年也首次在耶誕週末打造耶誕燈光秀，在23至25日連續3天、每天晚上18時5分首映，每15分鐘展演一場150秒演出。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。