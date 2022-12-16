美參院通過2023國防授權法案：提供台灣5年100億美元「無償軍援」，明年秋季起派官員到台政府單位合作交流

美國參議院15日通過2023年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元（約新台幣3074億元）無償軍援，日媒報導這項法案通過後，美國最快將於明（2023）年秋天開始派官員到台灣政府部門，加深台美經濟與安保合作。

繼美國眾議院上週以350票贊成、80票反對通過後，參議院昨日再以83票贊成、11票反對通過了2023年度國防授權法案，讓美國國防預算達到創紀錄的8580億美元，比去年的7780億美元增加約10%。這項法案接下來將送交白宮，待美國總統拜登簽署後生效。

其中針對台灣的部分，2023年度國防授權法案納入今年9月14日參院外委會通過的「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act）部份條文，授權未來5年（2023至2027年間）提供台灣100億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF），每年提供台灣最多20億美元的無償軍援，用於關鍵軍事能力與培訓。該法案也授權國務院以直接貸款方式，提供台灣20億美元的FMF貸款。

外國軍事融資為美國為其他國家提供的補助或貸款，允許其他國家使用贈款或貸款購買美國軍事裝備，還款期限為12年。

法案也授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用10億美元的防衛物資或服務給台灣。

此外，法案也 使台灣有資格參與「區域應急儲備計劃」（ regional contingency stockpile program） ， 優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣， 以確保在中國發動重大侵略之前，重要物資已運抵台灣，這 讓台灣與北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）菲律賓享有同樣待遇。法案並要求國務院與國防部優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。

​法案也納入一項國會意見（sense of Congress），呼籲行政部門盡速策劃讓台灣海軍參加2024年的環太平洋軍演，以提升戰備。另支持台灣有意義參與國際組織，呼籲美國行政部門尋求擴大美台經濟關係的機會。

在支持台美交流部分，法案也提出「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program），提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年，第一年應學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第2年則到立法院、政府部門或私部門服務。

根據《日經亞洲》，美國計劃明年秋天開始派遣政府官員到台灣，每名派駐台灣的時間最長為2年，第一年學習中文，第二年則在政府部門工作。

U.S-TAIWAN | 2-YEAR FELLOWSHIP



The U.S. plans to send government employees to Taiwan for two-year stints through a new fellowship program starting next fall, seeking to encourage closer cooperation as China ramps up pressure on Taipei.https://t.co/KBXwGrHQcb — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) December 15, 2022

處理這項派駐計畫的NPO組織西太平洋研究項目（The Western Pacific Fellowship Project）事務局長皮爾遜（Richard Pearson）透露，待國防授權法案通過，將在明年初開始招募第一批有志赴台的人員，並在明年9月開始語言培訓，申請者將從與經濟、安全保障有關的部會中招募，美軍武裝部隊也是招募對象，但不包括情報部門。

皮爾遜透露，預計是一年將派10人赴台，美方已於今年11月至12月間和台灣政府官員、立法委員相關人士協商派遣計畫，受到廣泛支持。

一位國會消息人士稱，美國曾派政府僱員前往台灣數月，但像這樣的長期計劃很少見。報導指出，在中國加大對台施壓之際，此舉是美方希望與台灣尋求更密切雙邊合作；美國政府認為派官員到台灣的行政機關工作，能熟知台灣決策過程等，有助於台美之間的合作。

立委王定宇：近20年對台安全最重要立法

美參議院通過國防授權法案，外交國防委員會召委王定宇表示感謝，他說美國參眾兩院原在討論《台灣政策法》法案（Taiwan Policy Act）對台軍援，但法案尚未通過、美國本屆國會任期即將結束，立法程序上怕來不及，而為呈現對台灣安全的重視，把《台灣政策法》中與台灣安全有關的第二章節抽出來，合併了很多安全軍備相關的條目，成為一個「超級第二章節」，綁定在年度國防授權法案裡面。

王定宇強調，美國2023年國防授權法「大概是近20年來，對台灣安全最重要也最實質的立法」，對台灣的實質安全、台美盟友地位提升、台美軍事互相合作，台灣軍需庫的建立、經費的直接挹注都有實質且具體的幫助。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：楊士範