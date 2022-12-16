美參院通過2023國防授權法案：提供台灣5年100億美元「無償軍援」，明年秋季起派官員到台政府單位合作交流
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根據《日經亞洲》，美國計劃明年秋天開始派遣政府官員到台灣，每名派駐台灣的時間最長為2年，第一年學習中文，第二年則在政府部門工作。一位國會消息人士稱，美國曾派政府僱員前往台灣數月，但像這樣的長期計劃很少見；在中國加大對台施壓之際，美方希望與台灣尋求更密切雙邊合作。
美國參議院15日通過2023年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元（約新台幣3074億元）無償軍援，日媒報導這項法案通過後，美國最快將於明（2023）年秋天開始派官員到台灣政府部門，加深台美經濟與安保合作。
繼美國眾議院上週以350票贊成、80票反對通過後，參議院昨日再以83票贊成、11票反對通過了2023年度國防授權法案，讓美國國防預算達到創紀錄的8580億美元，比去年的7780億美元增加約10%。這項法案接下來將送交白宮，待美國總統拜登簽署後生效。
其中針對台灣的部分，2023年度國防授權法案納入今年9月14日參院外委會通過的「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act）部份條文，授權未來5年（2023至2027年間）提供台灣100億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF），每年提供台灣最多20億美元的無償軍援，用於關鍵軍事能力與培訓。該法案也授權國務院以直接貸款方式，提供台灣20億美元的FMF貸款。
外國軍事融資為美國為其他國家提供的補助或貸款，允許其他國家使用贈款或貸款購買美國軍事裝備，還款期限為12年。
法案也授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用10億美元的防衛物資或服務給台灣。
此外，法案也使台灣有資格參與「區域應急儲備計劃」（regional contingency stockpile program），優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣，以確保在中國發動重大侵略之前，重要物資已運抵台灣，這讓台灣與北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）菲律賓享有同樣待遇。法案並要求國務院與國防部優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。
法案也納入一項國會意見（sense of Congress），呼籲行政部門盡速策劃讓台灣海軍參加2024年的環太平洋軍演，以提升戰備。另支持台灣有意義參與國際組織，呼籲美國行政部門尋求擴大美台經濟關係的機會。
在支持台美交流部分，法案也提出「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program），提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年，第一年應學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第2年則到立法院、政府部門或私部門服務。
根據《日經亞洲》，美國計劃明年秋天開始派遣政府官員到台灣，每名派駐台灣的時間最長為2年，第一年學習中文，第二年則在政府部門工作。
處理這項派駐計畫的NPO組織西太平洋研究項目（The Western Pacific Fellowship Project）事務局長皮爾遜（Richard Pearson）透露，待國防授權法案通過，將在明年初開始招募第一批有志赴台的人員，並在明年9月開始語言培訓，申請者將從與經濟、安全保障有關的部會中招募，美軍武裝部隊也是招募對象，但不包括情報部門。
皮爾遜透露，預計是一年將派10人赴台，美方已於今年11月至12月間和台灣政府官員、立法委員相關人士協商派遣計畫，受到廣泛支持。
一位國會消息人士稱，美國曾派政府僱員前往台灣數月，但像這樣的長期計劃很少見。報導指出，在中國加大對台施壓之際，此舉是美方希望與台灣尋求更密切雙邊合作；美國政府認為派官員到台灣的行政機關工作，能熟知台灣決策過程等，有助於台美之間的合作。
立委王定宇：近20年對台安全最重要立法
美參議院通過國防授權法案，外交國防委員會召委王定宇表示感謝，他說美國參眾兩院原在討論《台灣政策法》法案（Taiwan Policy Act）對台軍援，但法案尚未通過、美國本屆國會任期即將結束，立法程序上怕來不及，而為呈現對台灣安全的重視，把《台灣政策法》中與台灣安全有關的第二章節抽出來，合併了很多安全軍備相關的條目，成為一個「超級第二章節」，綁定在年度國防授權法案裡面。
王定宇強調，美國2023年國防授權法「大概是近20年來，對台灣安全最重要也最實質的立法」，對台灣的實質安全、台美盟友地位提升、台美軍事互相合作，台灣軍需庫的建立、經費的直接挹注都有實質且具體的幫助。
新聞來源
- 美參院通過國防授權法案 5年供台灣百億美元軍援（中央社）
- Congress clashes on loans vs. grants for Taiwan military aid（Defense News）
- U.S. to send officials to Taiwan for 2 years starting next fall（Nikkei Asia）
延伸閱讀
- 拜登任內第七度對台軍售、規模4.28億美元，國防部透露明年還有「主力作戰裝備」將售台
- 白宮公布國安戰略文件：重申支持台灣自衛，點名中俄為首要挑戰，未來10年將形塑美中競爭規則
- 美參院外委會通過《台灣政策法案》，外交軍事多方面提升美台關係，法案重點一次看
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核稿編輯：楊士範
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。