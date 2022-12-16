桃園機場「綠色樞紐，永續機場」沉浸式體驗展登場！肩負企業社會責任，邀請海湖國小學童歡樂開展

桃園機場積極朝「綠色機場」目標邁進，今(15)日起至2023年2月14日止，以「綠色樞紐，永續機場─邁向低碳新世代」為主題，於第二航廈北擴建區五樓，展出近年來落實節能減碳與推動永續發展之成果。展覽首日邀請機場周邊海湖國小五年級70位師生一同揭幕，在吉祥物節能北極熊的帶領下，讓小朋友更加認識桃園機場在永續環保上的努力。

機場公司助理副總經理余崇立指出，桃園機場多年來致力推動節能減碳與各項綠能建設，落實ESG（環境、社會、公司治理）於日常營運，已連四年獲得國際機場協會(ACI)綠色機場認證肯定。這次活動中，小朋友特別驚訝，原來機場光是讓飛機使用「橋氣、橋電」，每年就可以多出82座大安森林公園的碳吸附量，等於多種了好多座森林，沉浸式體驗也讓小朋友跟裝置互動，現場拍拍手、維持平衡、原地跑步等玩得不亦樂乎。

導覽人員與同學解說展區內容。Photo Credit：桃園機場

本次展覽主題包括「橋氣橋電汰舊換新」、「整體水資源管理建置」、「空側作業車輛電動化」、「精實用電節能減碳」、「第三航廈黃金綠建築」等五大計畫，透過互動式投影技術，引導民眾藉由體感偵測動畫進入各項計畫成果，同時結合原有最受歡迎的桃園機場樂高模型展區，讓民眾透過體驗及互動了解計畫全貌。

機場公司於12月17(六)、18(日)、24(六)與25(日)上午10點及下午14點設有8場導覽活動，民眾參與即可獲得限量「綠色機場旅行護照｣，完成體驗更有機會獲得環保袋等精美禮品！除實體展覽外，即日起也可以到桃園機場-綠色發展網站探索，參加有獎徵答就有機會抽中台北－東京來回機票。

【桃園機場-綠色發展網站】

http://green-taoyuan-airport2022.com.tw/index.html