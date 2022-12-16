2022/12/16,
政治

訊問至清晨5點、高虹安60萬交保，男友無保請回、全案轉「偵」字號

訊問至清晨5點、高虹安60萬交保，男友無保請回、全案轉「偵」字號
Photo Credit：中央社

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高虹安涉及詐領助理費案，昨晚由調查局北機站移送到北檢，並持續被偵訊到約清晨5時許，才以60萬元交保。他走出北檢時雙手合十，在媒體的包圍下快速上車，旁邊有支持者高喊：「高市長加油！」

檢調近日開始偵辦新竹市長當選人高虹安疑似詐領助理費案，調查局北機站昨（15）日訊問多名相關人士及證人，並將高虹安等人移到台北地方檢察署複訊。其男友李忠庭最後被無保請回，辦公室主任陳奐宇及助理王郁文各以10萬元交保，於清晨5時離開的高虹安則以60萬元交保，全案由「他」字案轉為犯罪事實較明確的「偵」字案。

高虹安在選前被爆出涉及兩案詐領助理費，一案是其男友李忠庭在2020至2021年間，除了在永齡基金會任職以外，還疑似當人頭公費助理；另一案是其前任助理爆料辦公室低薪高報助理的薪資，要求助理將超報金額和加班費上繳當作「公積金」，而這筆錢被用來花在許多私人支出，包括黨團午餐會、30本高虹安出版的《面試郭台銘》等等。

對此，檢調人員昨日早上經立法院同意，進入高虹安國會辦公室搜索，最後帶走辦公室主任陳奐宇。陳奐宇和高虹安、李忠庭、助理王郁文等人，均以犯罪事實不明確的「他」字案相關人士身份遭調查局北機站約談，而行政主任黃鈴惠、助理陳昱凱則以證人身份接受訊問。根據《鏡週刊》報導，直至晚間8點半左右，幾人陸續移至北檢複訊，其中，最晚出來的高虹安約在午夜步出北機站。

《自由時報》的報導指出，檢調獲報，李忠庭、陳奐宇、王郁文、前辦公室主任黃惠玟、吳達偉及副主任陳昱愷等6人，捐出部分薪水為公積金，回捐金額從2萬元到30萬3076元不等。而高虹安日前還試圖與陳奐宇、黃惠玟、黃鈴惠等人接觸，要求銷毀對話紀錄與作帳資料，疑似串證、滅證。

高虹安清晨5點60萬元交保，支持者守候喊加油

在抵達北檢後，幾名相關人員陸續在深夜2點半以前離開。其中，陳奐宇、王郁文各10萬交保，李忠庭和黃鈴惠被無保請回，他們走出北檢時都低著頭、不發一語，快速走入已在門口待命的車輛。而全案的關鍵人物高虹安持續被偵訊到約清晨5時許，才以60萬元交保候傳，他走出北檢時雙手合十，在媒體的包圍下快速上車，旁邊有支持者高喊：「高市長加油！」

幾名支持者從深夜一路待到高虹安清晨離開北檢，還準備了「司法打壓」的手舉牌。他們自稱是新竹科技從業者、也是新竹市民，要迎接高市長回去就職。

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Photo Credit：關鍵評論網／李芯

其中一名支持者受訪時表示，李忠庭60萬助理費回捐給黨，但他是高虹安的男朋友，也真的有執行助理勤務，「回捐是他的自由、他想回捐就回捐」。再加上有疑義的助理費只是用在洗頭髮幾百塊、吃飯，相對其他案件，例如民進黨議員李妍慧所得異常增加、只罰300萬，「讓我們覺得怎麼會這樣。」

詐領案轉「偵」字案，犯罪事實較明確

同時，全案也由「他」字案轉為「偵」字案，「法律白話文運動」發起人、律師楊貴智曾發表文章釋疑，「他」字案指的是在不能鎖定嫌犯的情況下，傳喚和案情有關的人員以釐清案情，他們只會以關係人、而非被告身份應訊，這是為了淘汰大部分濫訴的情況；「偵」字案則是在被告年籍資料及犯罪事實都確定的情況下，簽分偵案處理，一般來說，絕大多數的案件都是「偵」字案。

高虹安即將在12月25日就職新竹市長，但目前仍有3案纏身，除了2案詐領助理費外，他的論文涉及侵權、資策會控告違反《著作權法》。先前外界擔心高虹安是否會被羈押，但順利交保後似乎暫時不用擔心，《宣誓條例》第8條指出，公職人員未依條例規定宣誓者，均視同未就職，除非因故無法依規定宣誓，才另訂日期辦理，並在3個月補宣誓。

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核稿編輯：楊士範


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