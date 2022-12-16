利率連4升後，央行升息走到終點了嗎？楊金龍談通膨、貨幣政策與房市等7大關鍵問答
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央行總裁楊金龍在記者會中有關通膨、貨幣政策方向以及房市的7大關鍵問答，讓你ㄧ次掌握貨幣政策的所有資訊。
（中央社）中央銀行今天舉行第4季理監事會，決議升息半碼，利率連4升，符合市場預期，重貼現率將升抵1.75%，創下逾7年新高。
值得注意的是，央行大幅下修今明年經濟成長預測，雙雙「保3」落空。央行表示，考量明年全球景氣走緩且下行風險續增，影響國內出口與投資動能，因而下修2022年、2023年經濟成長率至2.91%及2.53%。
央行在國內外經濟放緩之際，仍決定利率連4升，意在打擊通膨預期，以達穩定物價效果。以下是央行總裁楊金龍在記者會中有關通膨、貨幣政策方向以及房市的7大關鍵問答。
- 問：央行預測今明年消費者物價上漲率（CPI）年增率分別為2.93%及1.88%，台灣通膨情勢為何？
答：台灣通膨率相對歐美溫和，主要與政府積極採行平穩大宗物資價格機制有關，包括能源部分調降國內油品貨物稅、電價維持穩定等，由台電、中油等吸收成本。
歐美國家則多採取補貼為主的應對機制，且是事後因應，如消費稅抵免的方式降低民眾能源與食品支出負擔；整體而言，台灣物價漲幅相對低，央行緊縮貨幣政策的力道也比較溫和。
- 問：央行貨幣政策基調為何？明年通膨率已經降至2%以下，央行是否將停止升息？
答：央行貨幣政策基調為「溫和緊縮」，後續政策走向則取決於經濟數據（data dependent）。
根據央行對物價預測，明年全年CPI年增率平均為1.88%，低於2%，但細看逐季走勢，第1季CPI及核心CPI仍分別上漲2.35%及2.44%，第2季後才降至2%以下。
如果央行確定通膨率低於2%，就可以停止升息，但物價走勢還是存在不確定性，就像先前大家也沒有預期到今年會爆發俄烏戰爭。
- 問：央行今年2度調升存款準備率，這次只調升政策利率半碼、不調存款準備率的原因為何？
答：存款準備率是很好的工具，據央行內部研究，存準率對M2、CPI影響比較大，重貼現率則對國內生產毛額（GDP）影響較大。
這次央行未再搭配調整存準率有5個理由；第一，台灣經濟成長率放緩程度比原先預測來得多；第二，國內通膨情勢壓力走緩，預估明年通膨有機會降到2%以下；第三，估明年下半年M2年增率可望回落到2.5%到6.5%參考區間。
第四，目前貨幣市場利率升幅已經遠高於政策利率升幅，若再調升存準率，可能會讓銀行放款更為謹慎，影響經濟活動；第五，近期美國、加拿大、韓國等國家都開始放緩貨幣政策緊縮力道。
此外，和利率相比，「存準率要解釋老半天」，央行在乎市場感受，希望傳遞的政策訊息能夠一目了然。
- 問：這次央行理監事會決議並非「一致同意」，反對方主張為何？
答：這次理監事會有3位理事不同意升息半碼，認為應該升息1碼，他們著眼點仍是通膨，希望利率政策能夠「更強烈一點」。
- 問：美國聯準會（Fed）如預期升息2碼，可能要到2024年才會降息，台灣央行是否因此「不得不」繼續升息？
答：貨幣政策有遞延性，Fed認為可能要升到5%至5.25%的水準，接著維持一段時間，等政策影響力慢慢發酵後，觀察失業率跟物價狀況再來調整政策走向，但台灣不一定要跟著美國腳步。
台灣與美國狀況不同，一來台灣通膨沒有美國那麼高，二來雙方採取方式也不太一樣，如果因為跟進美國升息導致國內經濟衰退，這也沒必要。
不過經濟前景存在諸多不確定性，央行還是會密切關注主要經濟體貨幣政策動向、國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內物價、經濟與金融情勢等影響，適時調整央行貨幣政策。
- 問：央行對房市看法為何，選擇性信用管制會實施多久？
答：央行希望房市能「軟著陸」，因為房市若被打趴，硬著陸帶來的傷害非常大，到時候要再把房市撐起來很困難，中國就是很好的例子，政府先用「三道紅線」打房，但房市打下去之後，現在得動用更多政策工具，如16條拯救房市措施。
近期房價高漲，根據業者說法，與缺工、缺料等因素有關，但原物料價格上漲後，不會一直走高，接下來應該會回穩向下，「希望我們明年就能看到房地產能夠慢慢下來」。
儘管預期房市明年可望軟著陸，央行的選擇性信用管制不會馬上退場，「我覺得我們會實施比較久的時間」。
- 問：總裁任期將在明年2月屆期，能否談談過去5年來的心情？
答：自2018年上任以來，每一年都有不同的挑戰，2018年美中貿易衝突，2019年底爆發疫情，2020年許多國家出現經濟衰退，2021年算是台灣經濟發展非常好的一年，因為防疫措施得宜，生產、物流沒受到影響，上市櫃公司賺很多，其他國家經濟也是穩定向上，但台灣比他們更好。
到了2022年，除了俄烏戰爭爆發，各國實施緊縮貨幣政策也衝擊台灣經濟，每年挑戰都在升高，但正所謂「平時如戰時」，對於大大小小的挑戰，都會謹慎、嚴肅面對。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。