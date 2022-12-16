台灣世界展望會啟動「紅包傳愛」，助4.4萬名孩子翻轉未來！

看見貧富差距擴大、物價攀升下國內經濟弱勢家庭兒少困境，台灣世界展望會於歲末年終發起「紅包傳愛─孩子的未來，交給我來」行動，邀民眾捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，為弱勢兒少實現想上學、想吃飽、想安心逐夢的心願。今（15）日「兒童關懷大使」職棒球員王維中，以及在展望會陪伴下成長茁壯的花蓮縣和平國小校長艾石生，亦現身分享在教育現場看見的需求和因受助翻轉生命的故事，呼籲大環境艱難時，讓大人合力作孩子的依靠，以愛心紅包讓他們不用再終日煩惱生活溫飽，也送孩子一個有所盼望的未來。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，這兩年疫情影響服務業、臨時工等就業機會，物價又持續上漲，原已貧困的家庭無力應變，展望會發現有15%的服務兒少，陷入食衣住行等基本生活皆難以為繼的多重需求中，是「弱勢中的最弱勢」族群，「這群孩子中，高達九成沒有學習的參考書、逾七成每到寒暑假就三餐不定或營養不均，甚至有1/4為了打工賺錢被迫放棄學業。」

校長艾石生曾受台灣世界展望會資助，今天也以自身經驗鼓勵弱勢兒童不要放棄希望。Photo Credit：台灣世界展望會

服務偏鄉、請吃早餐的艾校長：過半學生家境不佳

孩子們擔憂吃不飽、無法上學及家中遭遇的困難，難以顧及未來發展，這樣的現象，自願每日通勤兩小時前往花蓮「最北小學」服務的和平國小校長艾石生很有感：「我們學校過半學生來自中低收入家庭，疫情後大量家長失業、經濟困難，因此我努力連結獎助學金、文具、鞋子等善心資源，也教孩子懷著感恩心認真學習，等將來有能力後記得幫助有需要的人。」艾校長曾在早餐店看見三名小姊弟合吃一份早餐，而和店家約定：「以後他們來吃早餐，請提供一人一份，我每月來結清。」他就這樣默默支持孩子們的早餐到高中畢業，每個月並給生活零用金，不曾中斷。

會這樣盡心盡力為弱勢學生付出，艾校長表示是因為自己小時候受展望會幫助，「當時原鄉地區普遍都很貧窮，我父母得借錢供孩子讀書，家裡基本三餐都有狀況，後來展望會來到社區，幾乎每戶都有孩子受助，提供學雜費、文具費、生活費及衣物，我才能安心上學。」靠著半夜在路燈下苦讀、於大學聯考考取全國第二名的艾校長笑說，偏鄉孩子都很珍惜資源和機會，部落當時還因受助而出了6名醫生，「所以我從國中就立志將這份愛傳下去，現在看著扶持過的小朋友一個個成家立業，快樂又欣慰。」

台灣世界展望會會長李紹齡（圖右）與球星王維中（圖左）一同呼籲民眾參與「紅包傳愛」活動，關懷弱勢兒少。Photo Credit：台灣世界展望會

不捨孩子挨餓，王維中為弱勢孩子爭取堅持逐夢的機會

同樣立志傳承愛心的展望會自立青年、「兒童關懷大使」職棒球員王維中，聽到小朋友挨餓感觸特別深，「因為我滿喜歡吃東西，肚子餓的話就會比較暴躁，很難想像小朋友吃不飽該如何專心上課。」在展望會14年關懷下堅持逐夢、站上頂尖舞台，他回憶小時候練球，裝備總用到破破爛爛，每次見到社工老師來關心，就很高興可以換新手套、新布鞋了；備受鼓勵的王維中也要求自己一定要持續進步，踩著棒球路上每一個挫折勇敢往前衝。

「苦過的孩子都想讓自己和家人變好、過更好生活，有時只是欠缺機會。」因此王維中近年投身公益，為弱勢兒童爭取各種機會，「經濟環境不太好，大家都量力而為，但我想代表這些小朋友來謝謝每一個愛心紅包，讓許許多多孩子受照顧、被鼓勵，能繼續向前邁進，相信他們以後也會懂得感恩回饋，把這份愛接力傳出去，因為你們永遠是他們最好的榜樣。」他也向身處逆境的孩子喊話：「人遇到挫折是好事，會刺激你更有動力去突破，難過時記得不要一個人，找朋友師長陪著你。我可以做到，你們也一定可以！」

球星王維中作為關懷大使出席「紅包傳愛」啟動記者會現場，並呼籲社會大眾發揮愛心，一同關懷弱勢兒少。Photo Credit：台灣世界展望會

集合每一份紅包的祝福，翻轉逾4.4萬孩子的未來

經濟弱勢族群面臨疫情影響、通膨等客觀環境挑戰，較無應變韌力，生活容易陷入立即困境，更需外界適時援手。今年展望會「紅包傳愛─孩子的未來，交給我來」邀請社會大眾捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，從1個紅包的祝福開始，合力為41,000名學齡孩童提供助學金、為5,300名兒童提供營養扶助金和送餐服務、為2,700戶急難與特殊景況家庭紓困，以及協助4,400位青少年/家長學習就業技能以自足自立。民眾可上台灣世界展望會官網線上捐款支持「紅包傳愛」，或撥打愛心專線02-8195-3005洽詢。即日起至2月28日止，凡於官網線上捐款「紅包傳愛」且單筆紅包金額達1,000元，即贈展望會設計紅包袋組，數量有限贈完為止。​

特別感謝愛心企業拋磚引玉響應展望會「紅包傳愛」，陪伴弱勢家庭走過低谷、助孩子們逆境向上！包括中華海洋生技、京田製菓、信吉媒體科技、威秀影城、首都客運及臺北客運、茹曦酒店、童心服飾、晶元光電、晶成半導體、富采投資控股等（順序按筆劃排列），讓來自各界的關懷溫暖社會邊緣的角落。邀請全台民眾與企業共同加入，攜手孩子搭起希望未來！