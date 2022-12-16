2022/12/16,
印太

馬來西亞雪蘭莪州一處露營地發生山崩，目前已知13人死亡

馬來西亞雪蘭莪州一處露營地發生山崩，目前已知13人死亡
2022年12月16日，馬來西亞雪蘭莪州露營地發生山崩，消防人員正在尋找失蹤者。Photo Credit：AP / 達志影像

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雪蘭莪州峇冬加里（Batang Kali）一座農場「爸爸的有機農場」（Father's Organic Farm）的露營地，在16日凌晨3點左右發生山崩。馬來西亞衛生部長扎里哈（Zaliha Mustafa）表示，目前死亡人數已攀升至13人，警方也表示，另有25人受困，23人無大礙。

馬來西亞官方表示，16日（週五）凌晨，馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）一座農場裡的露營地發生山崩意外。事發當時，有近100人受困。截至16日上午12點止，已知造成13人死亡。目前搜救人員正積極搶救當中。

新海峽時報》指出，雪蘭莪州峇冬加里（Batang Kali）一座農場「爸爸的有機農場」（Father's Organic Farm）的露營地，在16日凌晨3點左右發生山崩。馬來西亞衛生部長扎里哈（Zaliha Mustafa）表示，目前死亡人數已攀升至13人，警方也指出，另有25人受困，23人無大礙。

路透社》以及《美聯社》指出，雪蘭莪州消防和救援部門（Fire and Rescue Department）哈米斯（Norazam Khamis）表示，消防人員在16日凌晨2點24分接到求救電話，半小時後抵達現場。哈米斯表示，根據估計，山崩高度為30公尺，覆蓋面積約為1.2公頃。

「爸爸的有機農場」位於首都吉隆坡以北約50公里的城鎮峇冬加里，在馬來西亞著名旅遊景點「雲頂高原」（Genting Highlands）附近。「爸爸的有機農場」臉書專頁發布的圖片顯示，民眾可以在農場裡露營。

馬來西亞自然資源、環境和氣候變化（Natural Resources, Environment and Climate Change）部長聶納茲米（Nik Nazmi Nik Ahmad）也發布推文指出：「祈禱能盡快且安全地找到失蹤的遇難者。救難人員已開始行動。」

馬新社》報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也指⽰所有政府機構，全⾯搜救此起山崩事件的受困者。安華在今⽇發⽂表示，「希望⼤⾺⼈⺠祈禱任務能夠順利展開，我將在今晚親自前往事故地點。」他指出，數名相關部長也將在今早前往現場，並勸告他們勿影響搜救⼯作。

《路透社》進一步指出，雪蘭莪州過去也曾發生過山崩事件，多是原因為森林水土保持不佳和樹木砍伐造成。目前，當地正處於雨季，但昨晚並未記錄到大雨或地震。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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