白紙運動現場（下）：訴求混亂，大多數人只是表達悲憤，但有一刻「站在一起」，也是件好事

在現場，我聽到「寧可先犧牲自由，也要搞定分裂勢力」——Heidi，90後美國

我是台灣人。為了支持中國人要求解封、追求言論自由、反對威權統治的運動，我跟幾個中國朋友一起翹課，開三個多小時車，從奧爾巴尼到紐約參加集會，我希望參與這個時刻。我很珍惜從天安門學運以來，第一次機會，中國人終於能喊出「我們要自由」。

大一那年，我第一次參加社會運動，台灣的太陽花運動。後來一直關注台灣、中國、香港議題，包括反送中運動。今年我們在奧爾巴尼組織了《時代革命》的放映會，發現其實有些中國人很關心香港議題，且願意參加。所以我一直懷著強烈期待，能看到這一天。

但現場一件事讓我感到震驚。當時人非常多，我站在較後位置，很難聽清台上發言。可能是看到來了很多維吾爾、西藏、香港和台灣人，一群站在我旁邊的男士，上一秒還一起高喊「我們要自由」，下一秒突然説，寧可先犧牲一下這些權利，也要搞定分裂勢力。

我愣住了，很憤怒：我們剛剛才一起喊出的自由，是同樣的意義嗎？我們剛剛一起喊出的人權，是同樣的意思嗎？

這刻我很懷疑，我們是否在説同一種語言；我們喊的是同一個口號，但顯然我跟身邊人期待的很不一樣。

我對這個集會和中國人的支持，是基於對人的關心、對人權的支持。如果一個人相信的民主自由的意思，是人人自己定義想要的生活方式、尊重彼此的選擇，那怎麼會覺得統一台灣或鎮壓香港是自由的展現呢？

如果我們一起追求的，是政策需要真正考慮並尊重「人」；如果無論自認為是中國人、台灣人、香港人、維吾爾人，每一個人，都生而該被賦予自由，選擇適合自己的生活方式，並有資格如其所欲表達，那麼，誰來定性什麼叫內亂或分裂？

憑什麼？憑你是中國人嗎？我不認為自己是中國人，我就活該要被導彈打？這是人民做主，這是尊重自由嗎？你們的自由才是自由，我們的就不是嗎？

Photo Credit: 中央社

是，中國還有很長路要走，我也不是非得想這麼多，反正死的不是台灣人，自殺的不是台灣人，防疫政策導致經濟困難或親友死亡的也不在台灣，我可以不用在乎。

但我在乎。我之所以在乎，甚至感同身受，想要站出來表態，根本無關國籍，我在乎每個因不平等政策死去的人，在乎應該獲得正確訊息的人，所以來到紐約。我對紐約期待很高，覺得來這裡的多是精英，會讀海外文獻，會反思。難道聽中國政府説什麼就是什麼嗎？

我憤怒的是，難道這場運動呼籲的「自由」如此廉價，這場運動的反思如此單薄？每一滴血，每一個死去的生命，都是一樣的，同樣都是底線。不是嗎？

我不知怎樣回應，就遠離了他們，後來才開始慢慢處理自己的情緒。説到底，這場運動中國人是主體，之後可能有更多鎮壓，是你們需要繼續揹負接下來的事。我還是願意支持中國人抗爭，但很多問題需要你們內部討論和反思。

我也想過，只有中國民主化，台灣才真正安全，身邊的人都有同感。但第二句話是，推動民主化過程中出現的衝突，很容易讓台灣變成一張安全牌被打出。

畢竟極權需要重新獲得合法性，以及團結內部，最簡單方法就是對外開戰。台灣永遠是開戰的第一選擇。我擔心這個運動會促進習近平攻擊台灣的意圖。除非運動有持續的能量，讓他自顧不暇；但更可能的是，矛盾被轉移到台灣，他通過打台灣，收穫很多民意支持。

局勢還在持續變化，現在説什麼都還太早。

我沒有勇氣帶頭，但一定會加入——海怪吳，90後上海

我相信絕大多數人中國人都認為線下抗議很難再在這個地方發生，尤其1989年之後，即使有那麼大部分人想這樣做，即使有大部分人內心仍充斥理想主義，但我們沒人真正有勇氣再帶頭這樣去做。

直到這次上海烏魯木齊中路上大家自發悼念開始。我不清楚之後在場群眾如何從悼念形成集體抗議，但當時在朋友圈刷到後，我知道我不能不參與。無論從對我的個體意義來説，還是這次抗議的歷史意義來説，我都必須和大家站在一起。

這無關我是否有勇氣，而是作為一個人類，看到、感知到殘暴的事件後，本能應該去吶喊的。而且，這是如今中國人在困境當中的重要突破，無論結果如何，這樣的抗議也需要出現，需要被大家看到，我必須必須參與其中。

這是我人生第一次參與這樣的行動。我的政治啓蒙大概是在16、17歲，當時認識了一個香港的朋友，他讓我在Youtube看了天安門事件的紀錄片。

我覺得自己是個非常理想主義的人，我想這樣做很久很久了，只是我不是有勇氣敢去帶頭的人，但如果有這樣的聲音，我是一定會加入的。可能很多人連到現場都不敢，但我相信勇氣是可以從一個個體感染另一個個體，直到變成了群體的，所以我希望每個人都能這樣做。

我是一個人去的，出去時也沒什麼擔心，也不害怕，立馬打了輛車去，在車上心急如焚，生怕到了群眾已經散去，那時就是有種召喚感。那條路聚了太多人，快到時非常堵車，我讓司機放我下車，一路幾乎奔跑著到了現場。奔跑時的感覺讓我想到婁燁電影《頤和園》裡的大學生，我好像在那刻身同感受到了。

當時手裡還拿著當晚朋友還我的書，李滄東的《燒紙》。

到現場後，我沒到最前面去。我所在的周圍大家都在理性抗議，喊的口號有「健康碼操你媽、保持憤怒、為人民服務」，有人舉著白紙，有人拿著手機記錄眼前一切，至少我感覺挺齊心的，周圍也沒人在故意搞什麼事情。站在原地時還碰到好幾個朋友，我就和朋友們一直站在一起。