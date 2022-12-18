白紙運動現場（下）：訴求混亂，大多數人只是表達悲憤，但有一刻「站在一起」，也是件好事
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雖然同樣是參與白紙運動，表達對現況不滿的情緒與訴求，但參與者的多樣化，抗爭的不熟練與混亂，是參與者第一時間感受到的。而這樣的氛圍也導致現場該喊什麼口號，該走激進還是平和路縣，沒有人拿得定主意。
在現場，我聽到「寧可先犧牲自由，也要搞定分裂勢力」——Heidi，90後美國
我是台灣人。為了支持中國人要求解封、追求言論自由、反對威權統治的運動，我跟幾個中國朋友一起翹課，開三個多小時車，從奧爾巴尼到紐約參加集會，我希望參與這個時刻。我很珍惜從天安門學運以來，第一次機會，中國人終於能喊出「我們要自由」。
大一那年，我第一次參加社會運動，台灣的太陽花運動。後來一直關注台灣、中國、香港議題，包括反送中運動。今年我們在奧爾巴尼組織了《時代革命》的放映會，發現其實有些中國人很關心香港議題，且願意參加。所以我一直懷著強烈期待，能看到這一天。
但現場一件事讓我感到震驚。當時人非常多，我站在較後位置，很難聽清台上發言。可能是看到來了很多維吾爾、西藏、香港和台灣人，一群站在我旁邊的男士，上一秒還一起高喊「我們要自由」，下一秒突然説，寧可先犧牲一下這些權利，也要搞定分裂勢力。
我愣住了，很憤怒：我們剛剛才一起喊出的自由，是同樣的意義嗎？我們剛剛一起喊出的人權，是同樣的意思嗎？
這刻我很懷疑，我們是否在説同一種語言；我們喊的是同一個口號，但顯然我跟身邊人期待的很不一樣。
我對這個集會和中國人的支持，是基於對人的關心、對人權的支持。如果一個人相信的民主自由的意思，是人人自己定義想要的生活方式、尊重彼此的選擇，那怎麼會覺得統一台灣或鎮壓香港是自由的展現呢？
如果我們一起追求的，是政策需要真正考慮並尊重「人」；如果無論自認為是中國人、台灣人、香港人、維吾爾人，每一個人，都生而該被賦予自由，選擇適合自己的生活方式，並有資格如其所欲表達，那麼，誰來定性什麼叫內亂或分裂？
憑什麼？憑你是中國人嗎？我不認為自己是中國人，我就活該要被導彈打？這是人民做主，這是尊重自由嗎？你們的自由才是自由，我們的就不是嗎？
是，中國還有很長路要走，我也不是非得想這麼多，反正死的不是台灣人，自殺的不是台灣人，防疫政策導致經濟困難或親友死亡的也不在台灣，我可以不用在乎。
但我在乎。我之所以在乎，甚至感同身受，想要站出來表態，根本無關國籍，我在乎每個因不平等政策死去的人，在乎應該獲得正確訊息的人，所以來到紐約。我對紐約期待很高，覺得來這裡的多是精英，會讀海外文獻，會反思。難道聽中國政府説什麼就是什麼嗎？
我憤怒的是，難道這場運動呼籲的「自由」如此廉價，這場運動的反思如此單薄？每一滴血，每一個死去的生命，都是一樣的，同樣都是底線。不是嗎？
我不知怎樣回應，就遠離了他們，後來才開始慢慢處理自己的情緒。説到底，這場運動中國人是主體，之後可能有更多鎮壓，是你們需要繼續揹負接下來的事。我還是願意支持中國人抗爭，但很多問題需要你們內部討論和反思。
我也想過，只有中國民主化，台灣才真正安全，身邊的人都有同感。但第二句話是，推動民主化過程中出現的衝突，很容易讓台灣變成一張安全牌被打出。
畢竟極權需要重新獲得合法性，以及團結內部，最簡單方法就是對外開戰。台灣永遠是開戰的第一選擇。我擔心這個運動會促進習近平攻擊台灣的意圖。除非運動有持續的能量，讓他自顧不暇；但更可能的是，矛盾被轉移到台灣，他通過打台灣，收穫很多民意支持。
局勢還在持續變化，現在説什麼都還太早。
我沒有勇氣帶頭，但一定會加入——海怪吳，90後上海
我相信絕大多數人中國人都認為線下抗議很難再在這個地方發生，尤其1989年之後，即使有那麼大部分人想這樣做，即使有大部分人內心仍充斥理想主義，但我們沒人真正有勇氣再帶頭這樣去做。
直到這次上海烏魯木齊中路上大家自發悼念開始。我不清楚之後在場群眾如何從悼念形成集體抗議，但當時在朋友圈刷到後，我知道我不能不參與。無論從對我的個體意義來説，還是這次抗議的歷史意義來説，我都必須和大家站在一起。
這無關我是否有勇氣，而是作為一個人類，看到、感知到殘暴的事件後，本能應該去吶喊的。而且，這是如今中國人在困境當中的重要突破，無論結果如何，這樣的抗議也需要出現，需要被大家看到，我必須必須參與其中。
這是我人生第一次參與這樣的行動。我的政治啓蒙大概是在16、17歲，當時認識了一個香港的朋友，他讓我在Youtube看了天安門事件的紀錄片。
我覺得自己是個非常理想主義的人，我想這樣做很久很久了，只是我不是有勇氣敢去帶頭的人，但如果有這樣的聲音，我是一定會加入的。可能很多人連到現場都不敢，但我相信勇氣是可以從一個個體感染另一個個體，直到變成了群體的，所以我希望每個人都能這樣做。
我是一個人去的，出去時也沒什麼擔心，也不害怕，立馬打了輛車去，在車上心急如焚，生怕到了群眾已經散去，那時就是有種召喚感。那條路聚了太多人，快到時非常堵車，我讓司機放我下車，一路幾乎奔跑著到了現場。奔跑時的感覺讓我想到婁燁電影《頤和園》裡的大學生，我好像在那刻身同感受到了。
當時手裡還拿著當晚朋友還我的書，李滄東的《燒紙》。
到現場後，我沒到最前面去。我所在的周圍大家都在理性抗議，喊的口號有「健康碼操你媽、保持憤怒、為人民服務」，有人舉著白紙，有人拿著手機記錄眼前一切，至少我感覺挺齊心的，周圍也沒人在故意搞什麼事情。站在原地時還碰到好幾個朋友，我就和朋友們一直站在一起。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。