推特昨日無預警停用多名記者帳號：馬斯克稱原因與違反肉搜規則有關，記者憂恐將造成寒蟬效應

推特（Twitter）在昨（15）日無預警停用了多名記者的帳號，而這是推特在新的隱私規範頒布以來的最新發展。根據該規範，使用者不得肉搜（doxxing）他人個資，而這包括發文他人的即時位置。日前，推特就以此封鎖多個追蹤知名人士的飛機帳號。對此，遭停用帳號的記者就表示，這恐怕將造成寒蟬效應的發生。

推特昨日無預警停用多名記者帳號，《紐約時報》、《CNN》等媒體皆在內

綜合《The Verge》與《紐約時報》，此次被封鎖的帳號包括《紐約時報》、《CNN》等知名媒體在內的記者，每個人都是在無預警的狀況下被停權，僅說其「違反了推特規則」（violate the Twitter rules）。目前尚不清楚停用的原因，但停用帳號的記者主要負責科技新聞，且大多數人最近似乎寫過與馬斯克（Elon Musk）相關的報導。

「除了在動態消息頁面上有則消息通知我被永久禁止，並只能唯讀訊息以外，我沒有收到任何來自推特的通知。」遭禁用帳號的獨立記者魯帕（Aaron Rupar）就向《The Verge》表示，「不知道是什麼原因導致了這種狀況發生。」

「推特暫停了包括《紐約時報》麥克（Ryan Mac）在內等多名知名記者的推特帳號，而這是令人不解和遺憾的。」《紐約時報》發言人施塔特蘭德（Charlie Stadtlander）昨日表示，目前麥克和《紐約時報》都沒有得到任何回應，只希望所有記者的帳號都能恢復，並希望推特對此舉給出令人滿意的解釋。

與此同時，《CNN》的發言人也表示，該公司已要求推特做出解釋，並將根據回應重新評估兩方的關係。

「包括《CNN》奧沙利文（Donie O 'Sullivan）在內的多名記者，都被衝動且不合理地停用帳號，這令人擔憂，但並不令人驚訝。」《CNN》的發言人指出，「而推特日益增加的不穩定性和波動性，應該引起每個使用推特的人的極大關注。」

推特尚未給出明確交代，但馬斯克表示與違反肉搜（doxxing）的規範有關

目前，推特沒有具體解釋為什麼這些記者被平台禁帳號。不過，根據馬斯克今（16）日在推特上的一系列推文與回應，研判應與推特新的隱私規範有關。關於停用原因，馬斯克就在回應風險投資公司Founders Fund副總裁的推文時表示，肉搜規則適用於「記者」和其他所有人。

Same doxxing rules apply to “journalists” as to everyone else — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

至於推文當中所指的肉搜規則，就是推特在14日所調整的隱私規範。

根據推特的隱私與媒體政策，使用者未經他人的明確授權和許可，不得發佈或張貼他人的個人資訊，以及未經允許在網路上分享他人的個資，有時候就被稱為肉搜，而這違反了他人的隱私和推特的規則。

至於管制的個人資訊類型，推特就指出為了保護個人免受資訊共享所帶來的潛在性人身安全，因此主要針對物理位置和電話號碼等資訊進行控管。同時，推特也將即時（live）定義為目前（real-time）或是當天（same day）的資訊，因為當事人可能仍在指定位置。

對此，馬斯克也說明，任何 發布他人即時位置資訊的帳戶都將被暫停，因為這是違反人身安全的行為，而 發布帶有即時位置資訊的網站連結也在內。

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.



Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok. — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

而根據《紐約時報》，在此一規定生效後，推特即暫停了超過25個追蹤政府機構、億萬富翁和知名人士飛機的帳號。當中，有許多帳號都由斯威尼（Jack Sweeney）這名20歲的大學生所運作，而他就曾在推特上以公開資訊的形式更新馬斯克私人飛機的位置。

「昨日 被停用的帳號發布了我的確切即時位置，這基本上是暗殺坐標，（明顯）且直接違反了推特服務條款。」而後，馬斯克也補充這些帳號都將被停用 持續7天。

They posted my exact real-time location, basically assassination coordinates, in (obvious) direct violation of Twitter terms of service — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

然而事實上，馬斯克上個月才表示，即便這些帳號構成安全威脅，但基於對言論自由的保護，還是會允許追蹤他私人飛機的帳號留在推特上。同時，他更曾經承諾基於言論自由，將保留針對自己批評的帳號，但如今看來卻格外矛盾。

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

停用帳號的規則不一，記者憂此舉恐怕將造成寒蟬效應

而在被停用帳號後，有記者則改使用Mastodon此一社群平台。但《紐約時報》卻指出，在Mastodon昨日藉由推特宣傳該名記者的新帳號後，推特就暫停了Mastodon的帳號，而部分記者也因為分享了Mastodon被停用的消息，而讓自己的帳號也同樣被停用。

隨著帳號停用事件的發酵，有《CNN》的記者也指出，當他在推特上分享自己在Mastodon此一社群媒體上的個人檔案連結時，即會收到一則顯示為：「推特及其合作夥伴已將該網站認定為潛在有害（potentially harmful）的錯誤訊息。」

對此，有記者就認為，推特的行為可能會恐嚇到報導馬斯克旗下公司的記者。

「對世界各地的自由記者和獨立記者來說，我確實認為這有可能會產生寒蟬效應。」在昨日被停用帳號的記者奧沙利文，在接受《CNN》的採訪時表示擔憂，「特別是對那些報導馬斯克旗下其他公司的記者來說更是如此。」

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核稿編輯：楊士範