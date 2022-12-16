推特昨日無預警停用多名記者帳號：馬斯克稱原因與違反肉搜規則有關，記者憂恐將造成寒蟬效應
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「對世界各地的自由記者和獨立記者來說，我確實認為這有可能會產生寒蟬效應。」在昨日被停用帳號的記者奧沙利文，在接受《CNN》的採訪時表示擔憂，「特別是對那些報導馬斯克旗下其他公司的記者來說更是如此。」
推特（Twitter）在昨（15）日無預警停用了多名記者的帳號，而這是推特在新的隱私規範頒布以來的最新發展。根據該規範，使用者不得肉搜（doxxing）他人個資，而這包括發文他人的即時位置。日前，推特就以此封鎖多個追蹤知名人士的飛機帳號。對此，遭停用帳號的記者就表示，這恐怕將造成寒蟬效應的發生。
推特昨日無預警停用多名記者帳號，《紐約時報》、《CNN》等媒體皆在內
綜合《The Verge》與《紐約時報》，此次被封鎖的帳號包括《紐約時報》、《CNN》等知名媒體在內的記者，每個人都是在無預警的狀況下被停權，僅說其「違反了推特規則」（violate the Twitter rules）。目前尚不清楚停用的原因，但停用帳號的記者主要負責科技新聞，且大多數人最近似乎寫過與馬斯克（Elon Musk）相關的報導。
「除了在動態消息頁面上有則消息通知我被永久禁止，並只能唯讀訊息以外，我沒有收到任何來自推特的通知。」遭禁用帳號的獨立記者魯帕（Aaron Rupar）就向《The Verge》表示，「不知道是什麼原因導致了這種狀況發生。」
「推特暫停了包括《紐約時報》麥克（Ryan Mac）在內等多名知名記者的推特帳號，而這是令人不解和遺憾的。」《紐約時報》發言人施塔特蘭德（Charlie Stadtlander）昨日表示，目前麥克和《紐約時報》都沒有得到任何回應，只希望所有記者的帳號都能恢復，並希望推特對此舉給出令人滿意的解釋。
與此同時，《CNN》的發言人也表示，該公司已要求推特做出解釋，並將根據回應重新評估兩方的關係。
「包括《CNN》奧沙利文（Donie O 'Sullivan）在內的多名記者，都被衝動且不合理地停用帳號，這令人擔憂，但並不令人驚訝。」《CNN》的發言人指出，「而推特日益增加的不穩定性和波動性，應該引起每個使用推特的人的極大關注。」
推特尚未給出明確交代，但馬斯克表示與違反肉搜（doxxing）的規範有關
目前，推特沒有具體解釋為什麼這些記者被平台禁帳號。不過，根據馬斯克今（16）日在推特上的一系列推文與回應，研判應與推特新的隱私規範有關。關於停用原因，馬斯克就在回應風險投資公司Founders Fund副總裁的推文時表示，肉搜規則適用於「記者」和其他所有人。
至於推文當中所指的肉搜規則，就是推特在14日所調整的隱私規範。
根據推特的隱私與媒體政策，使用者未經他人的明確授權和許可，不得發佈或張貼他人的個人資訊，以及未經允許在網路上分享他人的個資，有時候就被稱為肉搜，而這違反了他人的隱私和推特的規則。
至於管制的個人資訊類型，推特就指出為了保護個人免受資訊共享所帶來的潛在性人身安全，因此主要針對物理位置和電話號碼等資訊進行控管。同時，推特也將即時（live）定義為目前（real-time）或是當天（same day）的資訊，因為當事人可能仍在指定位置。
對此，馬斯克也說明，任何發布他人即時位置資訊的帳戶都將被暫停，因為這是違反人身安全的行為，而發布帶有即時位置資訊的網站連結也在內。
而根據《紐約時報》，在此一規定生效後，推特即暫停了超過25個追蹤政府機構、億萬富翁和知名人士飛機的帳號。當中，有許多帳號都由斯威尼（Jack Sweeney）這名20歲的大學生所運作，而他就曾在推特上以公開資訊的形式更新馬斯克私人飛機的位置。
「昨日被停用的帳號發布了我的確切即時位置，這基本上是暗殺坐標，（明顯）且直接違反了推特服務條款。」而後，馬斯克也補充這些帳號都將被停用持續7天。
然而事實上，馬斯克上個月才表示，即便這些帳號構成安全威脅，但基於對言論自由的保護，還是會允許追蹤他私人飛機的帳號留在推特上。同時，他更曾經承諾基於言論自由，將保留針對自己批評的帳號，但如今看來卻格外矛盾。
停用帳號的規則不一，記者憂此舉恐怕將造成寒蟬效應
而在被停用帳號後，有記者則改使用Mastodon此一社群平台。但《紐約時報》卻指出，在Mastodon昨日藉由推特宣傳該名記者的新帳號後，推特就暫停了Mastodon的帳號，而部分記者也因為分享了Mastodon被停用的消息，而讓自己的帳號也同樣被停用。
隨著帳號停用事件的發酵，有《CNN》的記者也指出，當他在推特上分享自己在Mastodon此一社群媒體上的個人檔案連結時，即會收到一則顯示為：「推特及其合作夥伴已將該網站認定為潛在有害（potentially harmful）的錯誤訊息。」
對此，有記者就認為，推特的行為可能會恐嚇到報導馬斯克旗下公司的記者。
「對世界各地的自由記者和獨立記者來說，我確實認為這有可能會產生寒蟬效應。」在昨日被停用帳號的記者奧沙利文，在接受《CNN》的採訪時表示擔憂，「特別是對那些報導馬斯克旗下其他公司的記者來說更是如此。」
新聞來源
- Elon Musk starts banning critical journalists from Twitter（The Verge）
- Twitter Suspends Accounts of Half a Dozen Journalists（The New York Times）
- Elon Musk’s Twitter bans CNN, NYT, WaPo journalists without explanation（CNN）
延伸閱讀
- Twitter無預警解散打擊剝削兒童及仇恨言論的誠信與安全委員會，前委員稱已無制衡機制、馬斯克不在乎專家意見
- 馬斯克開鍘推特高層、成為唯一董事，好萊塢名人擔憂「自由言論」紛紛停用推特
- 馬斯克無預警再裁4000多名約聘員工，恐影響推特內容審核與網站正常運作
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核稿編輯：楊士範
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。