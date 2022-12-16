2022/12/16,
歐洲

英國史大最大護理人員罷工：工會要求19%調薪，若不解決恐持續到明年5月

英國史大最大護理人員罷工：工會要求19%調薪，若不解決恐持續到明年5月
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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號召本次罷工的英國最大護理人員工會「皇家護理學院」表示，由於政府拒絕重啟薪資談判，讓護理人員只能走上街頭，目前也已經有不少保守黨要員發難。然而，工會要求19%的薪資漲幅，是根據什麼理由呢？

英國時間12月15日開始，英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的上萬名護理人員走上街頭，抗議高通膨下不足的薪資漲幅。

在這場被視為史上最大的護理人員罷工活動裡，雖然不是每間醫院的員工都有參與，但若問題不解決，許多工會成員也將在12月20日進行第二次罷工，甚至可能持續到2023年5月。

號召本次罷工的醫護人員工會「英國皇家護理學院（Royal College of Nursing）」也認為，保守黨政府至今不重啟薪資談判，是種惡意的表現。

工會要求19%薪資漲幅，政府表示難以負荷

12月15日起，英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的護理人員走上街頭，開啟了全國性罷工活動。雖然負責維生醫療和緊急救護的員工仍會守在岡位上，但日常手術和其他醫療工作將會受到巨大影響。

BBC》報導，號召本次罷工的英國最大護理人員工會「皇家護理學院」表示，由於政府拒絕重啟薪資談判，讓護理人員別無他法，只能走上街頭。

「皇家護理學院」理事長庫倫（Pat Cullen）呼籲英國政府「做對的事」，在年底前解決相關爭議。英國政府則表示，皇家護理學院所提出的19%薪資漲幅無法負荷。

英國公衛官員——也是前護理人員——蔻菲爾德（Maria Caulfield）表示，雖然他同意目前的薪資讓護理人員難以生活，但19%的調薪仍是個「不切實際的要求」。

報導中也提到，在首場12小時的罷工裡，工會得確保維生醫療持續，化療、洗腎、兒童意外、接生、加護病房、緊急照護工作也會繼續進行。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

護理師：「我們是為了病患上街」，資深保守黨員也發難

事實上，這已經北愛爾蘭在三年內，第二次因為薪資不足和人員短缺而走上街頭。

BBC》報導引述30年經驗的資深護理師凱莉（Denise Kelly）說法，表示本次罷工「是為了病患的安全」，因為現下的英國健保體系無法吸引足夠護理人員。

「我們遭受壓力，醫療照護內容不斷被迫妥協，北愛爾蘭也是全英國病患等候時間最長的地方。」凱莉也相信雖然造成病患不便，醫護人員依然能得到大眾的支持。

英國健保體系又被稱為NHS（National Health Service）。

在英國，健保涵蓋牙醫之外的大部分醫療服務，並由政府經營健保醫院、決定醫護人員的薪資，不過由於近來預算問題，在醫療人員不足的情況下，病患得要等待很長的時間才能就醫或進行手術。

根據NHS網站，一般手術最高可能需要18週的等待期。

至今，英國政府仍表示沒有重新檢視英國護理人員薪資的計畫，但已有部分資深保守黨政治人物出聲，呼籲政府正視問題。

前醫療官員布林（Steve Brine）接受《BBC》訪問時，就表示誠懇的重新檢視薪資有其必要性，「大家應該冷靜下來，並把薪資計畫送回相關單位重新審查，才是個合理的方案。」

前保守黨秘書長（Chairman of the Conservative Party）貝里（Sir Jake Berry）也呼籲，政府應該開出更好的薪資條件。

此外，英格蘭首席護理官（Chief nursing officer）梅伊（Dame Ruth May）也加入了抗爭行列，在她推特的影片中呼籲政府「和皇家護理學院合作，盡快找出薪資的解方」，並重新醫護人員會在抗爭活動中「確保將對病患的安全風險降到最低。」

對此，英國政府表示梅伊的發言僅代表她自己，而非英國首席護理官的立場。

英國護理人員的薪水有多少？

在英格蘭和威爾斯，大部分的健保體系醫護人員，在今年有大約1400英鎊（約52000台幣）的調薪，平均大約是4%。

然而，皇家護理學院則要求調薪幅度要達到「通膨率再加上5%」，而英國今年的通膨率是14%，因此要求19%的調薪，以免雖然看似薪資有漲幅，但實際的消費力卻因通膨反而減退。

根據統計，目前英國健保體系中護理人員的最低起薪大約在每年20000英鎊（約75萬台幣）左右，資深護理師薪水約在35000到45000英鎊（約150萬台幣）之間。

相較於英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭，蘇格蘭的護理人員「暫時」沒有參與罷工，因為蘇格蘭政府提出了7.5%的調薪方案，工會人員將對此進行投票，並於下周公布結果。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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