2022/12/16,
影劇

《阿凡達：水之道》首映當日票房開紅盤，力壓《捍衛戰士：獨行俠》、《侏羅紀世界：統霸天下》

《阿凡達：水之道》首映當日票房開紅盤，力壓《捍衛戰士：獨行俠》、《侏羅紀世界：統霸天下》
《阿凡達：水之道》劇照｜Photo Credit: 二十世紀影業提供

我們想讓你知道的是

影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》也已經於12月14日陸續於各國上映，而《阿凡達：水之道》首映當天在15個海外市場收穫了1580萬美元的票房，這樣的票房收入比《阿凡達》高出124%，比《捍衛戰士：獨行俠》高出約70%，比《侏羅紀世界：統霸天下》高出13%。不過，《阿凡達：水之道》要能夠實現收支平衡，還有很長的一段路要走。

國際票房大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron，港譯「占士金馬倫」）於2009年推出《阿凡達》，旋即引起全世界瘋狂，票房狂掃近30億美元，即便後續漫威影業推出的超級英雄系列電影來勢洶洶，但無論《復仇者聯盟系列》如何狂追猛趕，《阿凡達》至今仍舊坐穩影史票房第一名的位置。

今（2022）年，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》也已經於12月14日陸續於各國上映，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，《阿凡達：水之道》首映當天，在北美之外的15個海外市場收穫了1580萬美元的票房，迪士尼表示，這樣的票房收入比《阿凡達》高出124%，比《捍衛戰士：獨行俠》高出約70%，比《侏羅紀世界：統霸天下》高出13%。

13年前，當《阿凡達》首映時，當時寫下7700萬美元的穩定票房，但這樣的數字不足以寫下特別的紀錄表現，起步的票房並非特別亮眼，不過，在後續極佳的口碑保證、3D放映和影迷們大量重複進場觀看，使得《阿凡達》映演週期非常長久且穩定，連續7週拿下北美票房冠軍，並在三個多月內始終維持在票房前十名，最終在北美寫下7.6億美元的成績。

而今年，《阿凡達》也在9月份重新上映，藉以炒熱《阿凡達：水之道》的氣氛，而在重映票房的注入之下，《阿凡達》的北美累積票房來到7.8億美元，全球累積票房也來到29.22億美元，縱觀影史紀錄，與第二名《復仇者聯盟：終局之戰》的27.98億美元再度拉開些微差距，持續坐穩影史票房冠軍。

《阿凡達》的票房佔比來看，顯然國際市場的票房對於這部鉅作非常重要，《阿凡達》在北美海外市場收入超過20億美元，佔其總收入的近70%。而目前《阿凡達：水之道》的開票數字，在韓國以330萬美元的首日開局最為強勁，其次是法國290萬美元、德國250萬美元和義大利的160萬美元。

至於台灣自12月14日晚場起上映後，截至昨（15）日全台預估累計近3600萬新台幣（約116萬美元），除了成為全台票房冠軍之外，也是詹姆斯卡麥隆繼《鐵達尼號》、《阿凡達》後，突破個人作品在台開片的票房紀錄。

值得一提的是，近期因為美中政治局勢的緊張關係，使得諸多好萊塢大片皆未能於中國上映，也影響了整體票房，不過，《阿凡達：水之道》已在中國上映，且各界預期，中國市場有望在首週末交出1億美元的票房。然而，中國也因為肺炎疫情的爆發以及劇院關閉（只有77%的電影院開放），使得票房陷入困境，也因此當確切票房數字出來之前，一切仍在未定之天。

除了國際市場之外，《阿凡達：水之道》在北美預期首週末將進帳1.5億至1.75億美元，而且必須要持續以口碑話題帶動票房才有機會避開虧損。據傳《阿凡達：水之道》斥資3.5億美元打造，成為影史最昂貴的大片之一，算上行銷支持、戲院分潤等複雜計算之後，詹姆斯卡麥隆曾表示，《阿凡達：水之道》需要成為影史票房收入第三或第四高的電影，才能實現收支平衡。

阿凡達水之道 12/16確定與美同步上映
Photo Credit: 二十世紀影業提供
《阿凡達：水之道》劇照

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核稿編輯：楊士範


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