《阿凡達：水之道》首映當日票房開紅盤，力壓《捍衛戰士：獨行俠》、《侏羅紀世界：統霸天下》
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影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》也已經於12月14日陸續於各國上映，而《阿凡達：水之道》首映當天在15個海外市場收穫了1580萬美元的票房，這樣的票房收入比《阿凡達》高出124%，比《捍衛戰士：獨行俠》高出約70%，比《侏羅紀世界：統霸天下》高出13%。不過，《阿凡達：水之道》要能夠實現收支平衡，還有很長的一段路要走。
國際票房大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron，港譯「占士金馬倫」）於2009年推出《阿凡達》，旋即引起全世界瘋狂，票房狂掃近30億美元，即便後續漫威影業推出的超級英雄系列電影來勢洶洶，但無論《復仇者聯盟系列》如何狂追猛趕，《阿凡達》至今仍舊坐穩影史票房第一名的位置。
今（2022）年，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》也已經於12月14日陸續於各國上映，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，《阿凡達：水之道》首映當天，在北美之外的15個海外市場收穫了1580萬美元的票房，迪士尼表示，這樣的票房收入比《阿凡達》高出124%，比《捍衛戰士：獨行俠》高出約70%，比《侏羅紀世界：統霸天下》高出13%。
13年前，當《阿凡達》首映時，當時寫下7700萬美元的穩定票房，但這樣的數字不足以寫下特別的紀錄表現，起步的票房並非特別亮眼，不過，在後續極佳的口碑保證、3D放映和影迷們大量重複進場觀看，使得《阿凡達》映演週期非常長久且穩定，連續7週拿下北美票房冠軍，並在三個多月內始終維持在票房前十名，最終在北美寫下7.6億美元的成績。
而今年，《阿凡達》也在9月份重新上映，藉以炒熱《阿凡達：水之道》的氣氛，而在重映票房的注入之下，《阿凡達》的北美累積票房來到7.8億美元，全球累積票房也來到29.22億美元，縱觀影史紀錄，與第二名《復仇者聯盟：終局之戰》的27.98億美元再度拉開些微差距，持續坐穩影史票房冠軍。
從《阿凡達》的票房佔比來看，顯然國際市場的票房對於這部鉅作非常重要，《阿凡達》在北美海外市場收入超過20億美元，佔其總收入的近70%。而目前《阿凡達：水之道》的開票數字，在韓國以330萬美元的首日開局最為強勁，其次是法國290萬美元、德國250萬美元和義大利的160萬美元。
至於台灣自12月14日晚場起上映後，截至昨（15）日全台預估累計近3600萬新台幣（約116萬美元），除了成為全台票房冠軍之外，也是詹姆斯卡麥隆繼《鐵達尼號》、《阿凡達》後，突破個人作品在台開片的票房紀錄。
值得一提的是，近期因為美中政治局勢的緊張關係，使得諸多好萊塢大片皆未能於中國上映，也影響了整體票房，不過，《阿凡達：水之道》已在中國上映，且各界預期，中國市場有望在首週末交出1億美元的票房。然而，中國也因為肺炎疫情的爆發以及劇院關閉（只有77%的電影院開放），使得票房陷入困境，也因此當確切票房數字出來之前，一切仍在未定之天。
除了國際市場之外，《阿凡達：水之道》在北美預期首週末將進帳1.5億至1.75億美元，而且必須要持續以口碑話題帶動票房才有機會避開虧損。據傳《阿凡達：水之道》斥資3.5億美元打造，成為影史最昂貴的大片之一，算上行銷支持、戲院分潤等複雜計算之後，詹姆斯卡麥隆曾表示，《阿凡達：水之道》需要成為影史票房收入第三或第四高的電影，才能實現收支平衡。
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核稿編輯：楊士範
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。