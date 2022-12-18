【專訪】混種當代歌劇《天中殺》編導鴻鴻：刻意使用中、台、日三種語言發聲，除了台灣沒有地方能這樣做
我們想讓你知道的是
在歐洲每個城市就有一個劇院，但台灣的環境不同，混種當代歌劇《天中殺》的編劇暨導演鴻鴻，就鼓勵未來的劇場工作者可以多關注台灣現有的小說，並從中取材，也希望寫小說的人能開始嘗試寫劇本。最後，鴻鴻希望藉由這次的當代歌劇，向台灣的劇場工作者們喊話：「台灣最好的IP就在我們的文學作品裡！」
文：陳威任
「再平常不過的房客退租，為什麼會引來一輛停了一年也不開走的卡車？為了清空家門，怎麼又得牽扯上警察、司法官僚體系，以及賴也賴不掉的人情世故？......」
由衛武營國家藝術文化中心與台北表演藝術中心共同製作的混種當代歌劇《天中殺》，由指揮簡文彬、編劇暨導演鴻鴻，攜手作曲家李元貞與爵士樂手謝明諺，混搭聲樂跟爵士樂的聲響設計，打造出融合室內樂、聲樂演唱與薩克斯風自由協奏的當代歌劇。
《天中殺》改編自同名小說〈天中殺〉，「第一次在《鹽分地帶文學》上讀到黃靈芝的小說，對這位戰後開始以日文創作的台灣作家感到驚艷無比，同時亦驚訝於黃靈芝在台灣文學史上的沒沒無聞。」導演鴻鴻希望透過這次的改編，讓大家對黃靈芝的文學產生興趣。另一方面，也希望透過這次小說改編歌劇的表演形式，將台灣當代歌劇的現況跟可能性展現出來。
初讀黃靈芝的作品，就將《天中殺》帶到文學課的課堂上當成教材，鴻鴻對黃靈芝小說的肯定與評價可見一斑。當鴻鴻2021在台中國家歌劇院與一群歌手排演華格納（Wagner）的歌劇時，興起與身邊這群優秀夥伴再次合作的念頭，而「一起製作由黃靈芝的小說改編成的當代歌劇」正是導演心中最好的題目，於是節目的初步構想就誕生了，工作團隊也幾乎是原班人馬再續前緣。
經典小說改編成歌劇的情況其實並不少見，威爾第（Verdi）歌劇《茶花女》便是如此。但是，僅僅是執導一齣小說改編的歌劇，無法滿足鴻鴻自我突破跟創新的標準。
作曲家李元貞擅長轉化古樂聲韻的音色至室內樂的樂器實踐，這次要從事大規模的聲樂寫作，爵士樂手謝明諺則在這次「混種」歌劇裡扮演文化衝撞的角色，將不同樂風結合起來的大膽嘗試，對鴻鴻而言無疑是巨大挑戰，觀眾的觀賞過程亦充滿未知驚喜。這種不安定跟不確定感，也正好是〈天中殺〉這部懸疑故事所要傳達的氛圍。
然而，小說跟歌劇的創作考量畢竟不同。作為歌劇，首先要考慮到聲部的平衡，而原作小說裡幾乎是男性角色，聲部明顯失衡的情況下，鴻鴻巧手將幾位重要的角色改成女性，比如租客、律師等人，維持聲部平衡之餘，也增加了一些愛情的可能。
確實，我們很難想像歌劇這麼適合表現情感的表演方式，居然沒有愛情元素的抒情驅動點。在情節鋪展跟主題上完全尊重原著的前提下，女性角色的加入凸顯了演出和小說不同的質地。
回到原著小說的語言本身，這是一篇台灣人用日文書寫台灣戰後社會的小說，而導演所讀的則是經過阮文雅教授翻譯的中譯本，鴻鴻導演構思劇本歌詞時，更希望還原部份角色間對話可能使用的台語。
改編的劇本於是約有一半的篇幅使用台語演唱，另一半用華語演唱，同時安排了一位日語敘述者，像是作者的代言人一般，在故事中穿插敘述。
「刻意使用中、台、日三種語言發聲，是為了彰顯台灣文化和歷史的特殊性，我想世界上除了台灣之外，沒有其他地方寫得出像這樣語種混合的歌劇了。」鴻鴻導演為此特地請MC JJ和蕭茜協助處理台語歌詞的部分，加上黃靈芝的日文原文，這三種語言聲響，便是這次當代歌劇的台味所在。
關於主題，「天中殺」為日文漢字，是算命占卜用語。，鴻鴻認為「天中殺」這個詞彙雖然是日文，但也可以直接從中文去理解，進而帶出「天空」跟「殺戮」二個意象，形成環境及動作，散發出一種威脅感，都很符合這篇小說帶給讀者的感覺。
導演甚至透露，最初設想舞台意象的時候，天馬行空地想安排一輛卡車於開場時從空中砸下，在舞台上擱置直到表演結束。當然，實際上很難真的從空中砸下一輛卡車，但由此也看出鴻鴻對舞台效果的期許程度，而歌手們要想辦法在舞台被一輛卡車堵住的情況下完成表演，也是舞台設計跟演出的大挑戰，相當值得觀眾們期待。
音樂劇在台灣正當流行，而新創歌劇目前偏重歷史題材，生活化或類型化題材的歌劇，卻少見創作和演出的機會。近年來，深耕表演藝術的衛武營已慢慢培養出更多的觀眾群，對於不曾接觸歌劇的觀眾而言，鴻鴻想說的是，黃靈芝未來有可能會成為台灣文學研究的顯學，各類型音樂也會在下一個世代發揮更強大的影響力，如果喜歡表演藝術的人，相當推薦大家來看看這齣比較不一樣的作品，也不失為一個接觸不同藝術形式的好機會。
「像這樣的題材如果我不做，應該就沒有人會想做。」正是一股捨我其誰的使命感，鴻鴻將自己最喜歡的東西放在一起：黃靈芝的小說、歌劇、爵士曲風，希望一次點燃觀眾們對三者的想像跟好奇心。
事實上，台灣的文學就是鴻鴻心目中最好的IP（Intellectual property）。從2000年策展的「台灣文學劇場」開始，鴻鴻便不斷嘗試拉近文學跟表演藝術的距離。台灣的文學創作者們，大多一開始就投入小說的寫作而非劇本，因為劇本的需求通常跟產業綁在一起。
在歐洲每個城市就有一個劇院，但台灣的環境不同，鴻鴻鼓勵未來的劇場工作者可以多關注台灣現有的小說，並從中取材，也希望寫小說的人能開始嘗試寫劇本。最後，鴻鴻希望藉由這次的當代歌劇，向台灣的劇場工作者們喊話：「台灣最好的IP就在我們的文學作品裡！」
表演資訊
- 名稱：混種當代歌劇《天中殺》
- 時間：
2023/03/17 (五) 19:30
2023/03/18 (六) 14:30
2023/03/19 (日) 14:30
- 地點：衛武營戲劇院
- 詳情請點此
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。