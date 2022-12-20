聯合國生物多樣性峰會COP15，達成歷史性自然保護協議

（中央社）聯合國「生物多樣性公約」第15次締約方大會（COP15）19日通過一項歷史性協議，旨在扭轉數十年來威脅世界物種和生態系統的環境破壞。

法新社報導，COP15會議主席、中國環境部長黃潤秋凌晨在加拿大蒙特婁（Montreal）深夜召開的全體會議宣布通過協議，並敲下木槌，與會代表則報以熱烈掌聲。

黃潤秋此項宣布，等同否決剛果民主共和國的反對意見。剛果拒絕支持這項協議，並要求向發展中國家提供更多資金。

經過4年氣氛緊繃的談判後，全球190多國終於同意支持這項中國斡旋的協議。這項協議旨在拯救陸地、海洋和物種，免受污染、退化和氣候危機影響。

這項協議承諾，至2030年，地球上30％的陸地將被設為保護區，且每年為發展中國家提供300億美元的保護援助。據估計，目前發展中國家每年可獲得100億美元的自然保護資金。

協議中的23項目標還包括保障原住民身為土地管理者的權利、削減對環境具破壞性的農業補貼，以及降低殺蟲劑帶來的風險和應對入侵物種。

非營利組織「為自然發聲」（Campaign for Nature）主任歐唐納爾（Brian O'Donnell）指出，這是「史上最大的陸地與海洋保護承諾」。

世界自然基金會（WWF）總幹事藍柏堤尼（Marco Lambertini）則在全體會議前表示，這項協議堪比「1.5C的氣候目標，對於促進採取有益自然行動並讓每個人承擔責任至關重要」。

1.5C的氣候目標意指2015年巴黎氣候協議的目標，即將全球均溫升幅控制在不超過工業革命前水準攝氏2度，並努力追求將升幅控制在攝氏1.5度以內。

藍柏堤尼還說：「然而，協議內容仍有一些漏洞，部分用語太輕描淡寫，且行動時間表緩不濟急，這些都與我們所目睹自然危機規模不相稱。更重要的是，這可能導致全球共同目標無法實現。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺