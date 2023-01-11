2023/01/11,
人文

【大人學】想讓生活更舒心？也許你該讀讀「哲學」與「天文學」

【大人學】想讓生活更舒心？也許你該讀讀「哲學」與「天文學」
Photo credit: NASA/Handout via REUTERS/達志影像

我們想讓你知道的是

人在做重大的抉擇前會感到焦慮，這是很正常的，但有些同學的反應大到天好像都快塌下來了，嚴重到影響了生活。這種感受我其實也經歷過，後來，我發現透過閱讀跟思考，我的焦慮逐步減輕了。尤其，閱讀「天文學」和「哲學」對我的想法改變最大。

內容口述：姚詩豪
整理：陳建閔

  • 本篇也可以搭配我們的Podcast節目《大人的Small Talk》一起聆聽，在多數Podcast平台（例如Apple PodcastSpotify）都可以找到

當講師這麼多年來，我常碰到學員帶著他們的焦慮來向我尋求建議。其中，有一類焦慮非常常見，那就是：很多人會糾結在職場人際或職涯規劃的選擇上，擔心自己如果下了一個錯誤的決定，後續要付出巨大的代價，如浪費掉的時間、金錢等。

舉例來說，有同學想換跑道，但害怕花費了大量時間與心力後，才發現自己其實不喜歡新的領域。

人在做重大的抉擇前會感到焦慮，這是很正常的，但有些同學的反應大到天好像都快塌下來了，嚴重到影響了生活。這種感受我其實也經歷過，後來，我發現透過閱讀跟思考，我的焦慮逐步減輕了。尤其，閱讀「天文學」和「哲學」對我的想法改變最大。

在我讀完一系列的書籍，對這些大思想家的思考模式稍有理解後，我發現自己會害怕做決定的主要原因，是把「自己的存在」看得太重要了。

過去，我經常都站在自己的小世界來看待外在環境，這種「以管窺天」的情況下，讓我在人際、職涯、甚至是人生的視角變得很狹隘。而天文學與哲學幫助我跳脫視角、改變思維。

把思想的座標軸放大到宇宙，其實人的存在很渺小

認識宇宙的浩瀚之後，我試著把思想座標軸從自己的小世界，放大到多達兩兆個星系的宇宙中。其實人類的存在之於整個宇宙、就好比地球上一粒沙子上的細菌的一段DNA一樣渺小，而做錯決定就算影響自己數十年的人生，對百億年前就存在的宇宙根本沒有影響。

當然，我這也不是要同學們自暴自棄雙手一攤：「我們的存在那麼渺小，人生感覺沒什麼意義，那這些問題我都不管了。」這種想法又太極端，而且人類雖然渺小，但是能誕生在宇宙中是極其幸運的一件事，並不需要這麼自卑。

我認為提升思考維度的用意，是能以「釋懷」的態度來看待人生的任何困難，減輕自己的焦慮感，這些問題總是會過去的，重點在於這短短數十年的人生，你想如何體驗這個美好的世界。

用哲學的思考模式轉換思維，探討事件背後的本質

體驗美好世界的方法之一，就是透過哲學培養洞見。哲學是古代大思想家透過邏輯、辯證思考領悟出來的思想，學會這些思想，再結合自己生活中的體悟與反思後，我們可以慢慢學會探討事件背後的本質，跳脫困境、進而以正向樂觀的態度面對人生。

而對我幫助最大的，是「沙特」與「芝諾」這兩位哲學家的思想。他們讓我用不同的思維看待人生的每個選擇，不僅降低焦慮感，還提升我對於人生的掌控度。

哲學家沙特的「存在主義」是探討「存在」與「本質」的關係，他認為人類是「存在先於本質」，也就是說人類是先誕生於世界上（存在），才決定自己想成為什麼樣的人（本質），因此可以藉由各種選擇來定義自己的人生。

舉例來說，如果有人覺得自己因為數學不好，所以無法當工程師，沙特會告訴他：「你能不能成為工程師，不是數學能力的問題，而是取決於『你想不想』。」當我學習沙特的思維模式後，便不斷地思考我究竟要成為什麼樣的人，並依此調整職涯方向，慢慢達到今日的我。

另一個影響我至深的，是哲學家芝諾創立的「斯多葛學派」。他認為人生就像個牌局，每個人出生後都握有一手牌，想要讓這個牌局有最好的結果，就要將重點要放在「自己能控制的事情」上，也就是每一局該如何出牌；至於別人有哪些牌、他們會怎麼出牌等這些無法控制的事情，就不需要糾結了。

所以每當我面對人生困難時，「斯多葛學派」讓我有個思考準則，可以用比較客觀、超然的態度來看待這些人生中的煩惱，並集中注意力與心力來解決問題，而不會焦慮地原地打轉。

這些就是我推薦同學們閱讀天文學與哲學書籍的原因，提升自己思考的座標軸、轉換新的思維模式，讓我們可以用釋懷的心態看待人生問題，減輕我們的焦慮感，使生活更舒心自在。

Bryan推薦書單

天文學：

  • 《給忙碌者的天體物理學》Neil de Grasse Tyson
  • 《離開太陽系》加來道雄
  • 《三體》劉慈欣

哲學：

  • 《深夜加油站遇見蘇格拉底》Dan Millman
  • 《蘇菲的世界》Jostein Gaarder
  • 《史上最強哲學入門》飲茶
  • 《正義一場思辨之旅》Michael Sandel
  • 《沉思錄》Marcus Aurelius Antoninus

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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