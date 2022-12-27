【動畫】《月色真美》與《比宇宙更遠的地方》，如何透過社群／通訊軟體抓住Z世代的心？

文：王柏文（政治大學傳播學院碩士學位學程研究生）

日本的校園青春群像動畫，一直很擅長描寫學生青澀細膩的感情。無論是校園戀愛天花板的《虎與龍》、哭暈無數觀眾的《四月是你的謊言》、近年清新之作《堀與宮村》或如《冰菓》和《鄰座的怪同學》等經典作品，都抓住了人們青春時期的煩惱與心動時刻。

不過，這些動畫與Z世代青少年實際的日常已越來越遠。我認為《月色真美》與《比宇宙更遠的地方》這兩部作品，也許是更屬於Z世代的青春愛情／友情動畫。

這要歸功於這兩部作品對「年輕人的情感，如何融合在現今的媒介中」展現了細膩的洞察——我暫且稱之為「媒介洞察」。精準的媒介洞察，可以瞬間拉近與這世代觀眾的距離，並在有限的動畫篇幅中，傳達出可能原先需要更多台詞或劇情才能展現的情感。

等等，我看的是青春動畫，為什麼跟我談媒介？

因為Z世代的青春，正快速地與科技媒介一起產生質變。Z世代，是1995年到2010年代初期出生的世代，網際網路在此期間快速發展，因此他們也被稱為I世代（I取自Internet）。

《i世代報告》一書以數據為證指出，Z世代和同儕親身相處的時間，比過去任何世代都少。在美國，2016年的大學生比起1980年末期的大學生，每周實體社交互動時間少了7小時，取而代之的——當然是手機與網路。在台灣，年輕人每天甚至上網近四小時。

「這徹底改變了青春期生活。」該書作者Jean Twenge點出的關鍵是，媒介的變革，可能形塑了不同的世代。

「媒介即訊息」是1960年代知名傳播學者麥克魯漢（McLuhan）廣為人知的名言。他認為我們是透過媒介去感知世界、思考事情，於是媒介本身對人事物的規模、速度和型態都有極大影響。

網路出現後，世界的快速變化更無須多談，德國傳播學者Andreas Hepp認為，我們已進入一個「媒介化世界」（mediatized worlds）——各式各樣的小型生活世界做為一個總體，與媒介產生連結關係，無論這些小型生活世界是關於公眾生活（教育、工作、政治等）或私人生活（休閒、家庭、鄰居等）[1]。

當然，戀愛與友情這種社會關係，也不例外地與科技媒介相互交融。

你是否曾經私訊對方時打了一串話，幾秒鐘後卻又刪掉？你對朋友的「已讀」行為是怎麼想的呢？用LINE時你何時會傳訊息、何時會打電話？

對這些問題，大多數人第一想法可能是：「還是要看是誰吧」。沒錯，因為媒介已經與人與人的關係緊密嵌合。在媒介化世界中，媒介不只是協助傳遞訊息的工具，更是社會關係的展現和實踐。

一份研究指出，青少年將手機視為個人重要資訊的儲存庫，簡訊和其他文字訊息被看作是「體現友誼關係的收藏品」；研究〈媒介之愛〉的學者認為，在現代談戀愛，就是「將自己置於由媒介建立和傳播的意義和實踐網絡中」。因此，當動畫不只展現角色面對面的交流，還能描繪生活中細微、扣連到角色關係的媒介使用情境時，就能有效地讓這個世代的觀眾產生共鳴。

那麼，《月色真美》與《比宇宙更遠的地方》到底展現了哪些媒介洞察，打動Z世代觀眾們的心？（以下將談及作品劇情，請斟酌閱讀）

《月色真美》圍繞著LINE，洞察初中生的媒介之愛

《月色真美》是一部清新真實的校園純愛動畫，描繪男主角安曇小太郎、女主角水野茜兩位初中生的青澀初戀。本作監督岸誠二希望呈現普通的、生活中身邊隨處可見的校園戀愛。製作團隊在籌備期就對日本初中生做了許多考察，除了找了認識的初中生訪談，還在各種場合觀察親戚的孩子。最後他們發現「現在的初中生最大的區別，就是拿著智慧型手機」。

於是，手機、網路及初中生最常使用的通訊軟體LINE ，成為《月色真美》中的重要的元素。兩人背對背拿著手機的CD封面圖，就暗示出手機在這部動畫中的重要性。

整部動畫超過半數的集數，都出現了使用LINE的場景，並伴隨著重要的劇情轉折。每集片尾也會出現神秘的LINE傳訊畫面。彷彿在告訴我們：要描繪現代學生的真實愛情，科技媒介不可能被忽略，甚至要給予特別的重視。

Photo Credit: 《月色真美》

LINE比當面更有話聊？在日復一日的訊息中，實踐萌芽的感情

喜歡《月色真美》的人，應該都會對男女主角各自在家傳訊息的日常橋段印象深刻。小太郎與茜因為運動會被分到器材組，互加了LINE好友，開啟了聊天的契機 [2]。

之後小太郎常常收到茜的訊息後，馬上起身用拳擊姿勢擊打著吊燈線，興奮地可愛；但下次要傳訊息前又深怕打擾對方；收到一句暖心的話、有趣的貼圖，還能在床上對手機傻笑好久。

〈媒介之愛〉作者Storey & McDonald認為，媒介提供了一種語言——一種人們用來表達他們自己浪漫愛情經歷的語言。你曾因為對方傳了張圖片而非文字分享自己的生活，覺得彼此又更進一步了嗎？或因為對方一張意義模糊的貼圖、捉摸不定的回應頻率煩惱許久？

Z世代從情竇初開的感情實踐就建立在網路上，他們擁有和擅長的這種「語言」、融合感情的媒介使用方式和經驗，可能是上個世代很難完全感受的。

讀書時把手機放在旁邊，彼此陪伴；各自的重要活動前，在LINE上互相打氣；刷新個人最佳成績後，特別拍下比賽結果傳給對方看；吵架時，不想傳訊息給對方，卻看著彼此最後傳的訊息難過地哭泣……本作帶給觀眾的感動，除了戀愛作品中甜蜜的「發糖」畫面以外，可能更來自這些會讓Z世代暗自喊著「這我」的細膩洞察。

媒介的緩衝力，不面對面的浪漫