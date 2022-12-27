【動畫】《月色真美》與《比宇宙更遠的地方》，如何透過社群／通訊軟體抓住Z世代的心？
我們想讓你知道的是
不知道你在看近年的一些影視作品時，會不會有時出現「這台詞也太怪了」、「平常根本不會這樣吧」、「我們根本不是這樣表達的啊」這種想法呢？誠然，這些問題可能大多與台詞撰寫、演員訓練有關，不過我想提出另一種可能——有沒有可能是，我們的日常互動已經大程度地與媒介和社群／通訊軟體結合了？而日本動畫《月色真美》與《比宇宙更遠的地方》，也許就是做到了這點，才令人印象深刻。
文：王柏文（政治大學傳播學院碩士學位學程研究生）
日本的校園青春群像動畫，一直很擅長描寫學生青澀細膩的感情。無論是校園戀愛天花板的《虎與龍》、哭暈無數觀眾的《四月是你的謊言》、近年清新之作《堀與宮村》或如《冰菓》和《鄰座的怪同學》等經典作品，都抓住了人們青春時期的煩惱與心動時刻。
不過，這些動畫與Z世代青少年實際的日常已越來越遠。我認為《月色真美》與《比宇宙更遠的地方》這兩部作品，也許是更屬於Z世代的青春愛情／友情動畫。
這要歸功於這兩部作品對「年輕人的情感，如何融合在現今的媒介中」展現了細膩的洞察——我暫且稱之為「媒介洞察」。精準的媒介洞察，可以瞬間拉近與這世代觀眾的距離，並在有限的動畫篇幅中，傳達出可能原先需要更多台詞或劇情才能展現的情感。
等等，我看的是青春動畫，為什麼跟我談媒介？
因為Z世代的青春，正快速地與科技媒介一起產生質變。Z世代，是1995年到2010年代初期出生的世代，網際網路在此期間快速發展，因此他們也被稱為I世代（I取自Internet）。
《i世代報告》一書以數據為證指出，Z世代和同儕親身相處的時間，比過去任何世代都少。在美國，2016年的大學生比起1980年末期的大學生，每周實體社交互動時間少了7小時，取而代之的——當然是手機與網路。在台灣，年輕人每天甚至上網近四小時。
「這徹底改變了青春期生活。」該書作者Jean Twenge點出的關鍵是，媒介的變革，可能形塑了不同的世代。
「媒介即訊息」是1960年代知名傳播學者麥克魯漢（McLuhan）廣為人知的名言。他認為我們是透過媒介去感知世界、思考事情，於是媒介本身對人事物的規模、速度和型態都有極大影響。
網路出現後，世界的快速變化更無須多談，德國傳播學者Andreas Hepp認為，我們已進入一個「媒介化世界」（mediatized worlds）——各式各樣的小型生活世界做為一個總體，與媒介產生連結關係，無論這些小型生活世界是關於公眾生活（教育、工作、政治等）或私人生活（休閒、家庭、鄰居等）[1]。
當然，戀愛與友情這種社會關係，也不例外地與科技媒介相互交融。
你是否曾經私訊對方時打了一串話，幾秒鐘後卻又刪掉？你對朋友的「已讀」行為是怎麼想的呢？用LINE時你何時會傳訊息、何時會打電話？
對這些問題，大多數人第一想法可能是：「還是要看是誰吧」。沒錯，因為媒介已經與人與人的關係緊密嵌合。在媒介化世界中，媒介不只是協助傳遞訊息的工具，更是社會關係的展現和實踐。
一份研究指出，青少年將手機視為個人重要資訊的儲存庫，簡訊和其他文字訊息被看作是「體現友誼關係的收藏品」；研究〈媒介之愛〉的學者認為，在現代談戀愛，就是「將自己置於由媒介建立和傳播的意義和實踐網絡中」。因此，當動畫不只展現角色面對面的交流，還能描繪生活中細微、扣連到角色關係的媒介使用情境時，就能有效地讓這個世代的觀眾產生共鳴。
那麼，《月色真美》與《比宇宙更遠的地方》到底展現了哪些媒介洞察，打動Z世代觀眾們的心？（以下將談及作品劇情，請斟酌閱讀）
《月色真美》圍繞著LINE，洞察初中生的媒介之愛
《月色真美》是一部清新真實的校園純愛動畫，描繪男主角安曇小太郎、女主角水野茜兩位初中生的青澀初戀。本作監督岸誠二希望呈現普通的、生活中身邊隨處可見的校園戀愛。製作團隊在籌備期就對日本初中生做了許多考察，除了找了認識的初中生訪談，還在各種場合觀察親戚的孩子。最後他們發現「現在的初中生最大的區別，就是拿著智慧型手機」。
於是，手機、網路及初中生最常使用的通訊軟體LINE ，成為《月色真美》中的重要的元素。兩人背對背拿著手機的CD封面圖，就暗示出手機在這部動畫中的重要性。
整部動畫超過半數的集數，都出現了使用LINE的場景，並伴隨著重要的劇情轉折。每集片尾也會出現神秘的LINE傳訊畫面。彷彿在告訴我們：要描繪現代學生的真實愛情，科技媒介不可能被忽略，甚至要給予特別的重視。
LINE比當面更有話聊？在日復一日的訊息中，實踐萌芽的感情
喜歡《月色真美》的人，應該都會對男女主角各自在家傳訊息的日常橋段印象深刻。小太郎與茜因為運動會被分到器材組，互加了LINE好友，開啟了聊天的契機 [2]。
之後小太郎常常收到茜的訊息後，馬上起身用拳擊姿勢擊打著吊燈線，興奮地可愛；但下次要傳訊息前又深怕打擾對方；收到一句暖心的話、有趣的貼圖，還能在床上對手機傻笑好久。
〈媒介之愛〉作者Storey & McDonald認為，媒介提供了一種語言——一種人們用來表達他們自己浪漫愛情經歷的語言。你曾因為對方傳了張圖片而非文字分享自己的生活，覺得彼此又更進一步了嗎？或因為對方一張意義模糊的貼圖、捉摸不定的回應頻率煩惱許久？
Z世代從情竇初開的感情實踐就建立在網路上，他們擁有和擅長的這種「語言」、融合感情的媒介使用方式和經驗，可能是上個世代很難完全感受的。
讀書時把手機放在旁邊，彼此陪伴；各自的重要活動前，在LINE上互相打氣；刷新個人最佳成績後，特別拍下比賽結果傳給對方看；吵架時，不想傳訊息給對方，卻看著彼此最後傳的訊息難過地哭泣……本作帶給觀眾的感動，除了戀愛作品中甜蜜的「發糖」畫面以外，可能更來自這些會讓Z世代暗自喊著「這我」的細膩洞察。
媒介的緩衝力，不面對面的浪漫
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。