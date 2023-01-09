「高敏感人格」難搞、毛超多？心理師：用對地方就像獲得超能力

社群夯「高敏感人格」話題，80年前就有類似概念？

近期社群對於「高敏感人格」（HSP）的討論熱烈，不少民眾對於該人格呈現的特質有所共鳴。新竹臨床心理師公會理事長、現任覓汨心理治療所心理師林肇賢臨床心理師指出，事實上高敏感人格並非嶄新的概念，早在1940年，德國心理學家艾森克（Hans Jürgen Eysenck）已簡單地將人類的性格分為「內向人格」與「外向人格」，其中內向人格即有諸多特質與高敏感人格類似。

而高敏感人格的概念則早於90年代由艾倫博士（Elaine N. Aron, Ph.D.）所提出。她將高敏感人格定義為：習慣深入處理資訊、深受外界資訊刺激、容易對接收的資訊產生共感，以及對光線、氣味或聲音極度敏感。近年來因出版書籍、社群媒體的討論度大增，引起不少民眾的興趣、進而成為熱門話題。

至於高敏感人格有無科學根據？林肇賢心理師表示，其概念偏向「大眾心理學」，而非「臨床心理學」，與常見的精神疾病無顯著相關；且並非為臨床定義之人格特質（如邊緣型人格、自戀型人格）。「高敏感人格的概念，正如同前幾年談論度極高的『情緒勒索』般，因認同度高、書本暢銷引起各方討論。不過，臨床上並不會將其定義為疾病，或是人格特質的一種。」

Photo Credit: 潮健康

高敏感人格者難搞、毛超多？心理師：用對地方反而是種天賦

林肇賢心理師說明，臨床上「五型人格」（Big Five personality traits）中的「內外向人格」（Extroversion & Introversion），是較為接近高敏感人格的概念；「神經質人格」（Neuroticism）則被發現與容易引發心理疾患有關。所謂高敏感或內外向族群，感知能力往往較常人更細微，也容易被他人誤會生活上更加「吹毛求疵」。

林肇賢心理師說明，高敏感實際上是一種「中性的狀態」，擁有這種特質的人，感知到不適、窘迫感就會想要調整，因此常被認為比較挑剔、對他人苛刻。「以品嚐紅酒為例：一個受過訓練的品酒師能喝到香氣、口感，甚至產地年份，但對一般人而言僅是順不順口、好不好喝的問題。這種情況體現出品酒師對紅酒的『講究程度』，而不一定是挑剔或難搞。」

另外，高敏感人也常被認為「容易受到他人影響」。林肇賢心理師表示，實際上感知力的強弱與受其影響的程度，兩者其實能有所區隔。如同心理師這個職業，絕大多數都是高敏感人；若能善加利用高敏感這樣的特質，確實可說是一種「天賦」。

「經過訓練後，我們的心理狀態並不會輕易受到個案影響，甚至有資深的心理師不等個案開口，就能說出他們的心理話。這可以說是將高敏感發揮到極致的結果。」

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避免高敏感發展成「過度敏感」，心理師呼籲設立「兩大界線」

不過，也不乏有高敏感特質者，想讓自身的敏銳度降低、不願接收過多的外在訊息。若想避免高敏感發展成「過度敏感」，林肇賢心理師強調，設立「2種層面的界線」可謂十分重要：

1. 物理層面的界線。外界的干擾源如嘈雜聲、太陽曝曬的熾熱感等等，可透過配戴「主動抗躁」的耳機聽音樂 、隔絕外界噪音，或是關起窗簾等簡單動作，皆有助於緩解過度反應的感官。或直接離開干擾源前往自己感覺自在的場所，如大自然、綠地公園等地。

2. 心理層面的界線。林肇賢心理師比喻，高敏感人格者閱讀小說、或看電影時的「CP值」很高，因其容易被角色的動機或人物刻劃所打動。不過，在現實生活中，這樣的特質卻往往受到情緒影響、甚至被外人情緒勒索。因此生活上應試著區分「自己的情緒」與「他人的情緒」，或練習看淡自己看不慣的事情、過好自己的日子，外在的情緒或壓力也就不會干擾自己。

另外，林肇賢心理師也呼籲，高敏感人格者平時可練習冥想、正念訓練或簡單的腹式呼吸，建立心靈與身體的連結，並與自我意識進行對話，有助於訓練大腦不被外界事物所干擾、也能達到梳理情緒的效果。冥想時可試著想像金色溫暖的光芒將自己包圍住，將外界的負面能量與紛擾阻擋在外。

最後，林肇賢心理師提醒民眾，若外在壓力或干擾源已嚴重影響日常生活，建議求診心理諮商或精神科，切勿過度隱忍或忽略內在壓力，進而引起心理疾患。若自覺對外界的訊息呈現出過度反應、過於敏感的情況，也不妨透過冥想或正念練習緩和情緒，對身心靈而言皆有一定的助益。

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本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航