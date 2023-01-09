「高敏感人格」難搞、毛超多？心理師：用對地方就像獲得超能力
我們想讓你知道的是
所謂高敏感或內外向族群，感知能力往往較常人更細微，也容易被他人誤會生活上更加「吹毛求疵」。林肇賢心理師說明，高敏感實際上是一種「中性的狀態」，擁有這種特質的人，感知到不適、窘迫感就會想要調整，因此常被認為比較挑剔、對他人苛刻。然而若能善加利用高敏感這樣的特質，確實可說是一種「天賦」。
社群夯「高敏感人格」話題，80年前就有類似概念？
近期社群對於「高敏感人格」（HSP）的討論熱烈，不少民眾對於該人格呈現的特質有所共鳴。新竹臨床心理師公會理事長、現任覓汨心理治療所心理師林肇賢臨床心理師指出，事實上高敏感人格並非嶄新的概念，早在1940年，德國心理學家艾森克（Hans Jürgen Eysenck）已簡單地將人類的性格分為「內向人格」與「外向人格」，其中內向人格即有諸多特質與高敏感人格類似。
而高敏感人格的概念則早於90年代由艾倫博士（Elaine N. Aron, Ph.D.）所提出。她將高敏感人格定義為：習慣深入處理資訊、深受外界資訊刺激、容易對接收的資訊產生共感，以及對光線、氣味或聲音極度敏感。近年來因出版書籍、社群媒體的討論度大增，引起不少民眾的興趣、進而成為熱門話題。
至於高敏感人格有無科學根據？林肇賢心理師表示，其概念偏向「大眾心理學」，而非「臨床心理學」，與常見的精神疾病無顯著相關；且並非為臨床定義之人格特質（如邊緣型人格、自戀型人格）。「高敏感人格的概念，正如同前幾年談論度極高的『情緒勒索』般，因認同度高、書本暢銷引起各方討論。不過，臨床上並不會將其定義為疾病，或是人格特質的一種。」
高敏感人格者難搞、毛超多？心理師：用對地方反而是種天賦
林肇賢心理師說明，臨床上「五型人格」（Big Five personality traits）中的「內外向人格」（Extroversion & Introversion），是較為接近高敏感人格的概念；「神經質人格」（Neuroticism）則被發現與容易引發心理疾患有關。所謂高敏感或內外向族群，感知能力往往較常人更細微，也容易被他人誤會生活上更加「吹毛求疵」。
林肇賢心理師說明，高敏感實際上是一種「中性的狀態」，擁有這種特質的人，感知到不適、窘迫感就會想要調整，因此常被認為比較挑剔、對他人苛刻。「以品嚐紅酒為例：一個受過訓練的品酒師能喝到香氣、口感，甚至產地年份，但對一般人而言僅是順不順口、好不好喝的問題。這種情況體現出品酒師對紅酒的『講究程度』，而不一定是挑剔或難搞。」
另外，高敏感人也常被認為「容易受到他人影響」。林肇賢心理師表示，實際上感知力的強弱與受其影響的程度，兩者其實能有所區隔。如同心理師這個職業，絕大多數都是高敏感人；若能善加利用高敏感這樣的特質，確實可說是一種「天賦」。
「經過訓練後，我們的心理狀態並不會輕易受到個案影響，甚至有資深的心理師不等個案開口，就能說出他們的心理話。這可以說是將高敏感發揮到極致的結果。」
避免高敏感發展成「過度敏感」，心理師呼籲設立「兩大界線」
不過，也不乏有高敏感特質者，想讓自身的敏銳度降低、不願接收過多的外在訊息。若想避免高敏感發展成「過度敏感」，林肇賢心理師強調，設立「2種層面的界線」可謂十分重要：
1. 物理層面的界線。外界的干擾源如嘈雜聲、太陽曝曬的熾熱感等等，可透過配戴「主動抗躁」的耳機聽音樂 、隔絕外界噪音，或是關起窗簾等簡單動作，皆有助於緩解過度反應的感官。或直接離開干擾源前往自己感覺自在的場所，如大自然、綠地公園等地。
2. 心理層面的界線。林肇賢心理師比喻，高敏感人格者閱讀小說、或看電影時的「CP值」很高，因其容易被角色的動機或人物刻劃所打動。不過，在現實生活中，這樣的特質卻往往受到情緒影響、甚至被外人情緒勒索。因此生活上應試著區分「自己的情緒」與「他人的情緒」，或練習看淡自己看不慣的事情、過好自己的日子，外在的情緒或壓力也就不會干擾自己。
另外，林肇賢心理師也呼籲，高敏感人格者平時可練習冥想、正念訓練或簡單的腹式呼吸，建立心靈與身體的連結，並與自我意識進行對話，有助於訓練大腦不被外界事物所干擾、也能達到梳理情緒的效果。冥想時可試著想像金色溫暖的光芒將自己包圍住，將外界的負面能量與紛擾阻擋在外。
最後，林肇賢心理師提醒民眾，若外在壓力或干擾源已嚴重影響日常生活，建議求診心理諮商或精神科，切勿過度隱忍或忽略內在壓力，進而引起心理疾患。若自覺對外界的訊息呈現出過度反應、過於敏感的情況，也不妨透過冥想或正念練習緩和情緒，對身心靈而言皆有一定的助益。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
全文連結
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。