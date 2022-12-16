英國研究：TikTok會推播自殘與飲食失序影片給使用者，對青少年及兒童來說尤其嚴重
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對於研究人員的發現，反數位仇恨中心的執行長艾哈邁德（Imran Ahmed）表示，「使用者就像是被圍困在扭曲的鏡像當中，不斷地聽到『你好醜、你不夠好，也許你該殺了自己』這類的聲音。」艾哈邁德表示，這真的就像是把最危險的訊息一股腦地都丟到年輕人身上。
英國一間非營利組織反數位仇恨中心（Center for Countering Digital Hate，CCDH）於14日發布一份研究，指出TikTok的演算法會推播自我傷害與飲食失序的相關內容給青少年，提醒各界留意社群媒體對青少年精神健康帶來的影片。
《美聯社》報導，英國非營利組織反數位仇恨中心的研究人員們虛構了位在美國、英國、加拿大及澳洲的青少年，並在TikTok平台上建立了帳號。研究人員使用前述帳號，並在TikTok上對於自我傷害以及飲食失序相關影片按下喜歡，接著看TikTok的演算法會如何反應。
研究人員發現，幾分鐘之後，TikTok會推薦更多有關減重以及自我傷害的影片給使用者，包含模特兒及理想身型的照片、刮鬍刀照片以及對於自殺的討論。
當研究人員創立的帳號名稱與飲食失序有關，例如名稱中包含減重（lose weight），這類的帳號會瀏覽到更多具有傷害性的內容。
《衛報》報導，研究人員將帳號分為「標準」和「脆弱」兩組，名稱中含有「減重」意涵者屬於脆弱組。
兩組帳號皆會在身體意象、飲食失序及精神健康相關影片中迅速地按下暫停，接著對這類影片按下喜歡。在使用者帳號剛建立後進行前述的行為，TikTok需要30分鐘的時間來產生推薦影片。
後續，在標準組的使用者帳號，自殺相關的影片內容只需要3分鐘就會出現在推薦影片，飲食失序相關的內容則是8分鐘。
研究人員也發現，與身體意象、飲食失序及精神健康相關的推薦影片，在脆弱組出現的頻率是標準組的3倍之多。尤其，出現在脆弱組的推薦影片，其內容往往更為極端，包含自我傷害的方法，以及年輕人討論如何要自我傷害的計畫。
對於研究人員的發現，反數位仇恨中心的執行長艾哈邁德（Imran Ahmed）表示，「使用者就像是被圍困在扭曲的鏡像當中，不斷地聽到『你好醜、你不夠好，也許你該殺了自己』這類的聲音。」艾哈邁德表示，這真的就像是把最危險的訊息一股腦地都丟到年輕人身上。
社群媒體演算法的運作邏輯是辨識出使用者感興趣的主題和內容後，推播更多相關的內容給使用者，藉此增加使用者停留在網站上的時間。然而，對於社群媒體的批評也表示，水可載舟，亦可覆舟——演算法同樣也可能推播更多有害的內容給使用者。
美國非營利組織Fairplay的執行董事戈林（Josh Golin）表示，這問題對青少年及兒童來說尤其嚴重，因為他們花更多的時間在網路上，也因此更容易暴露於霸凌、同儕壓力，以及飲食失序和自殺這類負面內容的影響。
戈林補充TikTok不是唯一一個沒辦法保護年輕使用者免於有害內容以及侵略性資料收集傷害的網路平台。戈林表示，「所有的傷害都與商業模式有所關聯，在任何平台之間都沒有差別。」
對於反數位仇恨中心的研究結果，TikTok發言人在聲明中對此表達抗議，指出該中心研究人員並沒有像一般使用者那樣操作帳號，以至於結果出現偏誤。TikTok也表示使用者的帳戶名稱不應該影響他們所收到的內容。
TikTok在聲明中表示，該公司經常徵詢健康專家的意見，移除違反該公司政策的內容，並且為有需要的使用者提供支持性的資源。
《紐約時報》報導，TikTok也不是唯一一個因為其對青少年影響力，而面臨更多監管的社群平台。今年，英國一名驗屍官就判定Instagram和其他社群媒體平台促成了2017年14歲少女莫莉輕生的悲劇。去（2021）年，Meta前員工霍根（Frances Haugen）也披露Meta內部研究文獻，指出使用Instagram的青少女們正受身體意象所苦。此一披露顯示Instagram確實在管控飲食失序相關內容上出現了問題。
新聞來源
- Young TikTok Users Quickly Encounter Problematic Posts, Researchers Say（The New York Times）
- Report: TikTok boosts posts about eating disorders, suicide（The Associated Press）
- TikTok self-harm study results ‘every parent’s nightmare’（The Guardian）
延伸閱讀
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- 英國14歲少女莫莉輕生，調查認定社群媒體提供不安全內容釀成悲劇
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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