專業回歸專業，網紅別撈過界？理科太太「掛羊頭賣狗肉」，吃瓜群眾就是想吃不行嗎？
我們想讓你知道的是
理科太太邀請自己的心理師參與課程錄製，而課程是收費的商業行為，是否有違反諮商倫理之嫌？民眾能不能夠從課程中獲益，會不會創傷被課程打開而受傷？且看作者針對這兩大戰場進行分析。另外課程雖叫「諮商筆記」，但看內容則是各種諮商理論拼拼湊湊的「諮商課程+自我覺察與療癒」，先不論法律問題，在市場上也是一次「掛羊頭，賣狗肉」。
文：蘇俊濠諮商心理師
「理科太太的諮商筆記」在網上燒了十幾天，許多內行前輩及不同領域人士都提供了大量值得參考的觀點，鼓勵大家都去看看。今天我只從目前網路少見的方向切入，給心理師、民眾、和不限於理科太太的各網紅們，三個新的思考角度。
1. 理科太太的心理師參與課程，有違反諮商倫理之嫌？
這是許多心理師同行關注和來問我的問題。若按照台灣輔導與諮商學會諮商公佈的〈專業倫理守則〉，第2點「諮商關係」中「2.2.4. 免受傷害權」其實明確寫到：
d. 雙重關係：諮商師應儘可能避免與當事人有雙重關係，例如下述，但不止於此：親屬關係、社交關係、商業關係、親密的個人關係及性關係等，以免影響諮商師的客觀判斷，對當事人造成傷害。
理科太太邀請自己的心理師參與課程錄製，而課程是收費的商業行為，這裡便涉及「商業關係」疑慮。但是往下看「e. 親密及性關係：諮商師不可與當事人或與已結束諮商關係未超過兩年的當事人建立親密或性關係，以免造成當事人身心的傷害」，這裡的「兩年內」其實並不包括商業關係。
因此需要判斷的是：理科太太及其心理師是否「明確結束諮商關係」後，才開展這項課程合作的？如果是，那就「諮商關係」一點來說，也許並無違反上述倫理守則。
只不過，倫理不是法律，不是有做有錯、沒做沒錯這麼簡化的一回事。作為一位諮商心理師，我還會考慮這個諮商外的關係會否在當下或日後，對（曾經的）當事人造成傷害。假設時間是結束諮商關係後五年，個案才回來找心理師開課或寫書，在決定要或不要參與時，我會認為心理師仍可以為個案的最佳利益著想：這個出版會不會對他或她造成何種傷害？當中有沒有相關法律責任？
許多人都說理科太太的課程團隊十分聰明，能夠在法律的邊緣遊走，一開章就說「我不是心理師不能幫你諮商」，但課程又可能涉及諮商醫療行為。因此，理科太太的心理師在知悉參與課程名稱及內容後，不論要不要參與課程錄製，但有沒有相應的「提醒」與「預警」相關問題，也是在專業倫理角度上應該考慮的。
就我自己而言，也遇過一些個案在長期諮商結束後，由於十分有感，希望以podcast或youtube方式分享自己的「諮商筆記」，甚至邀請我參與。但我都是拒絕的：的確，保密諮商內容是心理師的責任，相反，個案諮商前後對內容要不要保密，其實是由他們自己決定；但我都必提醒，在網絡平台公開自己的故事、經歷、創傷……難保日後自己後悔，或被有心人士利用等，造成非預期的傷害。
如果個案仍要分享，我會在「為個案的最佳利益著想」的前題下，提醒分享的內容以聚焦個人在諮商中的感受與獲益為佳，若有涉及心理師的部份，也最好先讓彼此知悉內容並作核對。但我個人仍是不會參與其中，因為能夠維持單純的諮商關係──沒有對錯之分──是我所偏好的，如誰能保證個案日後不會再有諮商需求呢？
2. 民眾能不能夠從課程中獲益，會不會創傷被課程打開而受傷？理科太太要負責嗎？
這是另一個大戰場。不少文章已經強調了諮商本身作為一項「醫療行為」、每一個諮商歷程都是針對當事人的獨特互動、個人的問題和解方無法泛化等。而如果民眾因為上課而觸發內心傷口，那理科太太有責任嗎？
呂秋遠律師質問「為什麼諮商過100多小時，就可以開設『陪你一段』的『課程』，如果是這樣，那麼一般人去律師那裡諮詢100小時，就可以『陪伴』當事人開庭嗎？」，他認為理科太太的行為貶損了需要經過研究所及國家考驗認證的心理師的專業性，就像鼓勵大家出事找google找庸醫，而不是尋求專業人士的幫助。呂的重點就是：專業回歸專業，網紅別撈過界。
孫頌賢博士則從「擁有知識不代表就擁有專業權力，但也不代表，擁有這些知識就不能擁有傳遞知識的權力」的觀點，認為一個網紅接受了完整的諮商歷程→研究知識傳遞的知識產業，這過程是沒有問題的。他質問的是「擁有知識的權力」（理科太太的課程內容）與「擁有專業權力」（醫師及心理師等國家與學會資格認證），是否必然掛鉤的？是不是把重點放回「倫理」更佳？
重點來說，呂是在鞏固專業在社會上的形象，而孫則半逆風指出專業證照也是種霸權，這種霸權會造就行內傲慢。我們要如何平衡兩種觀點呢？
我認為「單純」就理科太太的課程會不會是一次會觸發創傷的醫療行為去爭論對錯或合法與否，是很重要，但少談了一個重點。事實上，坊間許多非心理師開設的身心靈課程、家族排列、催眠、宗教團體活動等，其實也在做類似個人或團體諮商的事（分享個人故事、接觸情緒、處理、建立新的應對方法與態度等），或至少是做著「一件可能帶來療效／療癒感」的事。只是大家都有了社會共識，不會宣稱自己是「諮商」或「治療」行為。
民眾不會由這些非心理師的課程或活動中得益嗎？當然未必。或民眾不會因此心理受傷嗎？也當然不是。相對的，專業證照本身也並不保證由心理師執行的「諮商」必然有成效、不會令人受傷。八卦一點說，行內也不時傳出某一位心理師治療做很爛之類的聲音。
因此，不斷抨擊民眾可能由此受傷、要理科太太負責一事，在法律層面很重要，但從「民眾得不得益／受不受傷」的角度則不是重點。如果一個人選了一位沒有師培身份的業餘音樂教師來學樂器，教師可能憑過去自己學習的經驗而很會教，但也可能是一點當教師的概念都沒有，即使能教授如何演奏，但過程中用指罵方式給學習者帶來不少挫折。
作為消費者，我認為民眾需要知道：要是自己不喜歡這種課程方式，在過程中有任何不滿，是可以提出投訴，和有著離開的權利。心理師們就此課程對民眾作出「提醒」與「預警」，也許已經足夠。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。