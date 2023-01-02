【影評】《伊尼舍林的女妖》：執意與世人拚個你死我活，豈不是把一整年都活成了愚人節？
我們想讓你知道的是
《殺手沒有假期》、《意外》大導馬丁麥克唐納的新片《伊尼舍林的女妖》，再次發揮他黑色幽默的看家本領，將一則變調的愚者寓言，寄託於被摯友「拉黑」後引發的一連串暴戾事件中，尋常裡透著異常，引人吒舌、發噱卻又血淋淋到不忍逼視。這部片揭櫫了一個事實：愚人也是人，也是情緒的動物，更是死神的獵物。
文：藝術北飄者
蠢蛋、呆子、傻瓜...，不懷好意的標籤，如雨後路面積水的坑窪，污濁又骯髒，人人會刻意走避、繞道或一躍而過。但聰明和愚笨，界線在哪？愚人，當真一文不值嗎？還是有種愚蠢，叫做「大智若愚」？
《殺手沒有假期》、《意外》大導馬丁麥克唐納（Martin McDonagh）的新片《伊尼舍林的女妖》，再次發揮他黑色幽默的看家本領，將一則變調的愚者寓言，寄託於被摯友「拉黑」後引發的一連串暴戾事件中，尋常裡透著異常，引人吒舌、發噱卻又血淋淋到不忍逼視。
（以下有電影劇情，請自行斟酌是否繼續閱讀）
愚人節，不歌頌「愚者」，反倒獻給了「愚弄者」。
每年4月1日，「聰明」的人可以玩盡各種無傷大雅的玩笑，在椅子上放假勞贖假蜘蛛、送出一片牙膏餡料Oreo，就連網路巨擘Google發表惡搞的「嗅覺搜尋」，也該一笑置之。
被騙上當？那唯有摸摸鼻子怪自己笨，怪自己蠢，甚至懊惱到希望世上真有神醫，可以像15世紀末荷蘭畫作《取出瘋狂之石》那樣，在腦殼開洞、取出「笨蛋石」，好讓自己變得聰慧一些。
人間之驢，頭腦簡單
劇情雖始於愚人節，但柯林法洛（Colin Farrell）飾演的派瑞，其中的庸俗並非一朝養成。1923年愛爾蘭內戰期間，無妻無子的他，與同樣未婚的胞姊，住在好山好水好無聊的愛爾蘭外海小島伊尼舍林，以飼養牲畜維生，生活中唯一的消遣，唯有每晚吆喝懷抱音樂夢的摯友——布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）飾演的康姆，一起泡酒吧、聊是非。
老姐熱衷的閱讀，他嗤之以鼻，康姆談論的貝多芬（Beethoven）與莫札特（Mozart），他興趣缺缺，連名字都會記錯。說什麼高眉藝術品味、知識份子的百年思索，一概與他無涉。
劇本的可信之處，就在那孤懸之島的設定。在城市裡，人海茫茫、人際複雜，友情的破裂稀鬆平常，但只消換掉電話地址工作，便能輕鬆地與他者失聯。換成蕞薾小島伊尼舍林，兩人如同關押在同間監獄，出了事避無可避、眾人皆知，衝突也斷了出路而無限激化。
另一個巧思，是援引傳統動物形象來做呼應。尤其驢的形象，變成了派瑞的最佳寫照。開頭沒多久，派瑞擅闖康姆家，旋即，他養的那頭驢便侵門入戶，當主人家是自己家。自此，我們再也分不清人和驢，誰才是聰明的那個。
翻開伊索寓言，裡頭也有頭笨驢。故事描述一隻扛著沈重鹽袋上街的驢，以為故技重施，假裝跌入河心，就能再次溶掉經商主人堆在背上的鹽。沒想到，對方早已識破牠的把戲，將鹽換成吸水的棉花，好讓牠乖乖認命，當個好使的馱獸。
派瑞的驢脾氣，更徹底體現在生活上。
百無聊賴的他，彷彿認定肩上重壓的漫漫歲月結晶，總會融化在酒國的瓊漿和友情的笑浪裡頭，替生命減壓、為意義鬆綁，而兩人將會攜手流向生命盡頭的汪洋，不離也不棄。是以，好友冷漠的對待、自殘相逼，不過是愚人節玩笑或者鬧鬧小脾氣罷了，只消他一哭二鬧三糾纏，便能重拾往日情誼。
天真、不懂人情，他儼然竟是一頭：兩腿行走的驢。
康姆：當好人不會名留青史。
傻氣之必要，愚笨之必要
如果裝傻是人生的必學伎倆，那愚者精神，就是人生回春的補給品。
瞧瞧塔羅牌中的愚者吧！裹在斑斕彩衣中的他，理想、浪漫、直率，帶著孩童般的純真去歷險，卻渾然無視腳邊的懸崖、眼前的危險。
如此不帶雜質的無暇靈魂，我們怎麼會陌生呢？
一個人懷抱夢想／幻想時，誰都是如水晶一般，有稜有角卻又乾淨純粹，帶著一股旁人不解的初心和傻勁，篤信信念終能結為燦花、想像感情沒有保存期限。而信念，往往源於深沉的不相信。不信，人們可以如此絕情，不信，世界可以如此的殘酷，一如派瑞最初對友情決裂的反應那樣。
那戲裡的傻瓜，究竟是誰？
是對友情忠貞到有些呆萌的派瑞？是公認最蠢最莽撞、但又勇於示愛的多明尼克？或者根本是康姆，自私在先、絕情在後，不惜鋸掉音樂人的寶貴手指，還以為兩人各自發洩完就算扯平？
智與無智，僅是角度問題。不只《伊索寓言》另一則故事，有匹拒絕幫忙驢子而自食惡果的馬；即便回頭細看《取出瘋狂之石》那幅畫，醫者頭戴漏斗、修女頭頂書冊，恐怕才是畫中愚蠢滿點的人。小聰明，其實會反噬的吧。
派瑞：有些事情是無法過去的。而我覺得這是件好事。
過了四月，愚者已死？
這部片揭櫫了一個事實：愚人也是人，也是情緒的動物，更是死神的獵物。
畢竟，惡意如浪，一波接一波地狂襲、沖刷、席捲之後，終會帶走心岸上的良好質素，甚至在肉體上、意義上，捲走一個好人。一如美國影史經典人物阿甘，脾氣再好，仍會出於悲憤之情，剷平那幢曾重傷心愛珍妮的家。
難怪愚者之怒、愚者之歿，終如神秘老婆婆（Banshee；報喪女妖）的預言，成為本片無可迴避的宿命，在觀影者心中徒留綿長的唏噓。
片尾高潮，愛爾蘭戰火告終，但傷口仍在，而「赤誠」這樣的稀世珍寶，也跟隨愚人四月，一起成為過去式——房子，被（反撲的怒火）燒了，驢子，被（惡意的手指）噎死了，傻子多明尼克，也意外溺水身亡。
所有愚者的化身，要不捐軀獻祭，要不就像男主角那樣，轉而投奔「正常人」的懷抱，學會說謊、操弄與攻擊，在特質上徹底捐棄了愚忠，把內在愚人一手推進深不見光的墓穴。獨留那尾死忠的家犬，仍舊搖起歡心的尾巴，繞著主人跑著、跳著，興奮如昨...。
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8