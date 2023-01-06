2023/01/06,
健康

皮膚也會長角？皮膚科醫師解析「皮角」的成因、症狀與治療方式

皮膚也會長角？皮膚科醫師解析「皮角」的成因、症狀與治療方式
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

傳統故事常將人類長角視為「惡魔」表徵，其實，這是一種稱為「皮角」（cutaneous horn）的疾病表現，雖不像動物的角一樣，可用來攻擊或防衛，但也可能造成疼痛感或生活不適。《Hello醫師》帶您了解什麼是「皮角」、症狀與好發族群各為何。

文：Arthur Cheng
資料查核：Hello 醫師

人的皮膚不只會長痘痘肉芽，也會長「角」。傳統故事常將人類長角視為「惡魔」表徵，其實，這是一種稱為「皮角」（cutaneous horn）的疾病表現，雖不像動物的角一樣，可用來攻擊或防衛，但也可能造成疼痛感或生活不適。《Hello醫師》帶您了解什麼是「皮角」、症狀與好發族群各為何。

什麼是皮角？

台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師趙元甄指出，皮角是單一個，圓柱狀或錐狀、灰白色或黃色、堅硬的構造突出於皮膚表面。生長速度緩慢，通常不超過1公分，但若置之不理，可能會長到數十公分。少數病灶會出現周圍有紅紅的發炎、底部壓了會痛的情況，如果有此情形，皮角可能是惡性的機率比較高。

皮角是錐狀的、硬質的突出物，看起來就像動物的角一樣，但和動物角不同之處，在於中央沒有骨頭。最早的文獻記載是在16世紀的英國商業展出，直到18世紀，才被視作醫學上的疾病。

趙元甄說，皮角雖不常見，但也不至於到罕見的地步，她就看過6、7個案例；多數都沒有疼痛感，但也有人說，按壓時會痛；另有病患也說，穿衣服會勾到皮角，造成生活上不適。

為什麼皮膚會長角？

皮角是皮膚疾病的一種表現，而不是特定的診斷，皮角是角質在皮膚上異常堆積，造成過度角化的病變，背後的原因有很多，包含良性、癌前、及惡性的皮膚疾病如下

什麼人容易得皮角？

  • 膚色較白
  • 50歲以上族群，發病高峰在60至70歲之間
  • 男性和女性都同樣常見，但男性病變惡性的風險更高

皮角通常是單個，但也可以是多個，身體任何部位都可能出現，但更常出現在容易受到陽光曝曬的位置，包括如下：

  • 頭皮
  • 臉部
  • 耳朵
  • 手臂
  • 手背

另外，皮角也可能出現在胸部、頸部、肩部和陰莖上。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
皮角是錐狀的、硬質的突出物，看起來就像動物的角一樣，但和動物角不同之處，在於中央沒有骨頭。

皮角大小可能從幾毫米到幾釐米不等；秀傳紀念醫院一般外科主治醫師黃漢斌就曾收治一名91歲阿嬤，手臂長了大約長7釐米，寬4釐米的角。

歷史上最知名的描述，則是19 世紀一位名叫迪曼奇夫人（the widow Dimanche）的76歲巴黎婦女，她的前額長出了一個 25 釐米長的角。

如何治療皮角？

目前並無準確的徵狀足以判斷或排除是否為惡性病變，但與女性相比，惡性病變在老年患者和男性中更為常見；必要時，患者需要接受皮膚切片或皮膚小手術，進行病理檢查，確定診斷，進而安排下一步治療。

趙元甄提醒民眾，如果有皮角出現，應至皮膚科尋求專業協助，找出根本的原因，並且依照疾病給予最合適的治療。

  • Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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