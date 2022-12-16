2022/12/16,
教育

全教總列10大教育新聞：論文抄襲6度上榜、雙語政策亂象讓教育成「大型災難現場」

全教總列10大教育新聞：論文抄襲6度上榜、雙語政策亂象讓教育成「大型災難現場」
Photo Credit：全教總

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說起「論文門」，羅德水表示，這成為今年九合一地方選舉的主軸、甚至影響選舉結果。他強調專業應超越政治、學術應超越黨派，但政治人物卻用洗學歷來漂白，指導教授也為政治人物大開方便門，涉及抄襲的人物超越藍綠、黨派。

全國教師工會總聯合會在今（2022）年的10大教育新聞中，提到雙語政策、論文門、私校退場等年度重要教育議題，除了點出政策推動現況以外，也指出教育現場的實施狀況與問題。其中，雙語政策亂象及6度上榜的論文抄襲問題，是今年最重要的兩項。

全教總每年都會選出10大教育新聞，同樣地，今（2022）年也在教育界所發生的各項新聞或是議題之中，先初步篩選30幾條政策、新聞，再不斷對話、選出10大新聞新聞。全教總理事長侯俊良表示，這10項大概都是政策、法律面延伸的問題，並依序宣布如下：

  1. 雙語政策去專業化，語言教育雙貧乏。
  2. 政治人物洗學歷，歪風混淆政學分際。
  3. 少子女化風暴下，退場條例終於上路。
  4. 保障代理教師權益，教育部啟動修法。
  5. 調降師生比終啟動，臺灣幼教新篇章。
  6. 漠視現場困境，特教法修法為德不卒。
  7. 爭議多年，解決導護問題還需加把勁。
  8. 考招新制＋雙聯學制，高中現場好忙。
  9. 退撫新制將上路，基金永續成為關鍵。
  10. 新版教師法上路，學校現場紛擾不斷。

全教總分析教育亂象，雙語政策、論文門問題嚴重

全教總幹部也針對各項教育新聞進行評論，文宣部主任羅德水談到「雙語政策」時，痛批讓台灣教育成為大型災難現場。他解釋，國家語言政策攸關國家發展與民族認同，作為非英語系國家、又沒有殖民背景，竟傾國之力推動雙語政策，可能造成衝擊影響。而從作假的雙語教學、中文系招聘全英文教授看來，執行面也出現各式亂象。

說起「論文門」，羅德水表示，這成為今年九合一地方選舉的主軸、甚至影響選舉結果。他強調專業應超越政治、學術應超越黨派，但政治人物卻用洗學歷來漂白，指導教授也為政治人物大開方便門，涉及抄襲的人物超越藍綠、黨派。而高教體系的論文造假抄襲問題，迄今已6度登上全教總的十大教育新聞，足見問題嚴重性。

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Photo Credit：中央社
前新竹市長林智堅由國安局長陳明通所指導的論文涉及抄襲，台大國發所學位遭撤銷。

針對「私校退場」問題，副秘書長張旭政表示，少子化從20幾年前就可以從出生數據看出來，但政府卻沒有警覺，導致私立大專院校前幾年出現教師待遇被調降、教學品質下降、外籍生打黑工等問題，可說是「歹戲拖棚」。

《私立高級中等以上學校退場條例》終於在今年5月三讀通過開始實施，政策上路半年來，有十幾所私立大專校院、高中職列入專案輔導學校，張旭政指出，終於看到政府有決心處理，讓少子化、辦學不佳學校的處置有明確方向。而他也進一步詢問，應如何利用退場後留下的教育資源，以及接下來教育政策是否應走向更精緻的方向。

關於「代理教師」的問題，副秘書長李雅菁指出，過去代理教師沒有完整聘期，很多縣市政府都只給10到11個月的薪資，導致老師在非聘期間勞健保無法獲得保障。全教總去年找了監察院，監察院完成報告後，教育部終於承諾要修正代理代課教師聘任的相關草案，納入聘期與敘薪規定。但李雅菁表示，仍有些問題希望能一併解決，包括給假、進修等事項，以充分保障代理老師權益。

「考招新制」於今年上路，全教總副理事長張瓊方指出，這造成現場蠻大的衝擊。考招分為普通高中跟技術型高中，普高衝得非常快，但相對配套不足，「高中老師已經過勞、非常嚴重，新生和家長對學習歷程檔案理解不足，準備的混亂和金錢虛耗都要檢討。」

張瓊方表示，技高則是慢半拍，不是跟著普高走、就是不動，衍生出的問題是，技職教育逐漸被自己邊緣化，現在技高和普高之間的份際越來越模糊，這是教育部要努力解決的方向。

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核稿編輯：楊士範


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