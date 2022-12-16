全教總列10大教育新聞：論文抄襲6度上榜、雙語政策亂象讓教育成「大型災難現場」
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說起「論文門」，羅德水表示，這成為今年九合一地方選舉的主軸、甚至影響選舉結果。他強調專業應超越政治、學術應超越黨派，但政治人物卻用洗學歷來漂白，指導教授也為政治人物大開方便門，涉及抄襲的人物超越藍綠、黨派。
全國教師工會總聯合會在今（2022）年的10大教育新聞中，提到雙語政策、論文門、私校退場等年度重要教育議題，除了點出政策推動現況以外，也指出教育現場的實施狀況與問題。其中，雙語政策亂象及6度上榜的論文抄襲問題，是今年最重要的兩項。
全教總每年都會選出10大教育新聞，同樣地，今（2022）年也在教育界所發生的各項新聞或是議題之中，先初步篩選30幾條政策、新聞，再不斷對話、選出10大新聞新聞。全教總理事長侯俊良表示，這10項大概都是政策、法律面延伸的問題，並依序宣布如下：
- 雙語政策去專業化，語言教育雙貧乏。
- 政治人物洗學歷，歪風混淆政學分際。
- 少子女化風暴下，退場條例終於上路。
- 保障代理教師權益，教育部啟動修法。
- 調降師生比終啟動，臺灣幼教新篇章。
- 漠視現場困境，特教法修法為德不卒。
- 爭議多年，解決導護問題還需加把勁。
- 考招新制＋雙聯學制，高中現場好忙。
- 退撫新制將上路，基金永續成為關鍵。
- 新版教師法上路，學校現場紛擾不斷。
全教總分析教育亂象，雙語政策、論文門問題嚴重
全教總幹部也針對各項教育新聞進行評論，文宣部主任羅德水談到「雙語政策」時，痛批讓台灣教育成為大型災難現場。他解釋，國家語言政策攸關國家發展與民族認同，作為非英語系國家、又沒有殖民背景，竟傾國之力推動雙語政策，可能造成衝擊影響。而從作假的雙語教學、中文系招聘全英文教授看來，執行面也出現各式亂象。
說起「論文門」，羅德水表示，這成為今年九合一地方選舉的主軸、甚至影響選舉結果。他強調專業應超越政治、學術應超越黨派，但政治人物卻用洗學歷來漂白，指導教授也為政治人物大開方便門，涉及抄襲的人物超越藍綠、黨派。而高教體系的論文造假抄襲問題，迄今已6度登上全教總的十大教育新聞，足見問題嚴重性。
針對「私校退場」問題，副秘書長張旭政表示，少子化從20幾年前就可以從出生數據看出來，但政府卻沒有警覺，導致私立大專院校前幾年出現教師待遇被調降、教學品質下降、外籍生打黑工等問題，可說是「歹戲拖棚」。
《私立高級中等以上學校退場條例》終於在今年5月三讀通過開始實施，政策上路半年來，有十幾所私立大專校院、高中職列入專案輔導學校，張旭政指出，終於看到政府有決心處理，讓少子化、辦學不佳學校的處置有明確方向。而他也進一步詢問，應如何利用退場後留下的教育資源，以及接下來教育政策是否應走向更精緻的方向。
關於「代理教師」的問題，副秘書長李雅菁指出，過去代理教師沒有完整聘期，很多縣市政府都只給10到11個月的薪資，導致老師在非聘期間勞健保無法獲得保障。全教總去年找了監察院，監察院完成報告後，教育部終於承諾要修正代理代課教師聘任的相關草案，納入聘期與敘薪規定。但李雅菁表示，仍有些問題希望能一併解決，包括給假、進修等事項，以充分保障代理老師權益。
「考招新制」於今年上路，全教總副理事長張瓊方指出，這造成現場蠻大的衝擊。考招分為普通高中跟技術型高中，普高衝得非常快，但相對配套不足，「高中老師已經過勞、非常嚴重，新生和家長對學習歷程檔案理解不足，準備的混亂和金錢虛耗都要檢討。」
張瓊方表示，技高則是慢半拍，不是跟著普高走、就是不動，衍生出的問題是，技職教育逐漸被自己邊緣化，現在技高和普高之間的份際越來越模糊，這是教育部要努力解決的方向。
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核稿編輯：楊士範
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。