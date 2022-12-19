【影評】洪常秀《小說家電影》：好好生活，盡情漫步，試圖把靈光化為花束
我們想讓你知道的是
《小說家電影》最後呈現了小說家想呈現的「真實」，正是導演洪常秀為飾演演員的金珉禧拍攝的生活短片。當長時間的黑白因演員的一句話而將畫面化為彩色的瞬間，亦是情感將縹緲無色的靈思投注選擇、鍛造、著彩，足以成為新娘花束的魔法。
文：海藍
「我認為絕對的自然並不存在，我也無意追求自然。我的導演風格只是剛好相對來說比較自然。」——洪常秀
洪常秀執導的《小說家電影》敘述的，是原本很長一段時間無法再寫作的小說家金俊熙，最終達成了一直想要「拍電影」的願望，過程既是日常生活的連番巧合，亦是創作靈感的摭拾與裁鎔，彷彿一切出自偶然，卻又必須極盡全力。導演藉由對話巧妙呈現角色當下的狀態，從社交應對到迸發真心來建構彼此的關係、性格與選擇。
電影靈感源自導演洪常秀與金珉禧隨手錄下的日常影像，以模糊虛實的手法巧妙融入電影中，試圖在無意識捕捉的畫面與將靈感化為劇本、在具體依循與抽象發揮之間，呈顯「創作」的本質與形式——而這也是讓小說家最終找到將靈思具體呈現的方法。如果有過創作經驗，也對如何將「電影」與「日常」如何調合比例感到興趣，對這部電影應該會有很多體會與共鳴。
盡情漫步
電影開場是小說家金俊熙（李慧英 飾）走進書店，卻聽到裡面的聲音，應是書店老闆（徐永嬅 飾）責備店員（朴美姬 飾）總是「突然恍神」，她便走出去抽根菸，直到兩人前後出來招呼。
小說家與老闆敘舊，問及老闆不再寫作的過往，後者對於久別失聯不無歉疚，但仍神色從容的述說過去離開首爾，是因為對所有人際關係厭煩，現在則常常為居民辦聚會來打發時間；過去會在意別人的看法，現在則只看想看的書。
接著她們進屋喝咖啡，聽聞店員過去亦已放棄演員的生活，現在在學手語，小說家便請她用手語比出「天還亮著，但很快會天黑。趁著天亮，盡情漫步吧。」這段話，並反覆學習。原本顯得沮喪、畏縮的店員，有了真切的笑容和精神；小說家則是繼續「盡情漫步」的人生。
這段的三位女性，都經歷過不得不停步，審視自己的路段，儘管天還亮著，卻一時不知何去何從：書店老闆離開首爾與原本的人際圈，已經走到安頓自身的所在；店員放棄演戲改學手語，剛踏入新的途徑；小說家則曾經成功，如今仍困在原地。但天還沒黑，就繼續漫步吧，夜幕終究會落，那還不如走得長一點，或許會看到新的目的地。
放棄是價值的選擇，而非可惜
小說家遇到朴孝鎮導演（權海虓 飾）及同居人良珠（趙允熙 飾），由於那支曾經合作卻拍不成的電影，兩方的對話一直有點尷尬。接著朴導像是解釋般，說了自己前後拍片的變化：以前「我認為人生很糟，所以我只專注在拍片」且有「強迫症」，現在則是改變生活，增加滿意度，想讓自己過得自在一些，「因為已經沒有力氣全力以赴」；小說家卻覺得改變自己的生活並不容易。
接著導演又遺憾沒拍成的電影，解釋投資者才是老大，想拍小說家的書卻無能為力；小說家卻不怎麼認同，認為如果要拍的話會排除萬難，是「你想要的太多了」。
兩方一直在這樣的差異上試圖表達自己的想法，同時是價值觀的碰撞：專注創作VS.好好生活的時間分配，以及內在價值VS.外在收益的欲望選擇。原本極力維持和諧，直到遇見演員吉秀（金珉禧 飾）後，導演覺得吉秀幾乎息影不拍商業片很「可惜」，引發了小說家的怒火：
「她又不是小學生了，有自己的抉擇。」
「這種『可惜』的說法像是暗示你比他了解人生。」
「不是每個人都對賺錢感興趣。」
雖然導演試圖反駁「就是太珍惜了才可惜」、「時機很重要」，但無法停止小說家不留情面的針鋒刀刃，只能中斷約好的散步，由同居人拉走導演。
除了習見男性／外界總是想「導正」女性／當事人的選擇，無論對演員或小說家，對任何在「努力過活」的人而言，這種「可惜」都是以彼尺幅量此千里，逼對方笑納自以為是蜜糖的砒霜。
創作過程的嘗試調整
當小說家與演員等到遲來的學電影、負責攝影的慶吾（河成國 飾），講述她想拍短片的初步構想：「我的電影必須由我喜歡的人演」，她想要「凝視、觀察，捕捉到她散發出來的真實感」，「故事不會破壞或妨礙真實」，但又「不是紀錄片」。
創作裡「真實」的美感經驗，需要恰當的技術去捕捉、聚焦；但過度的操作技術又會變得死板、斧鑿，反而破壞了靈光乍現、自然流露的氛圍，所以要怎麼在自然與技術間取得平衡，大概是藝術創作者畢生學習的功課，也是將「好好生活」的砂礫加以孕育的過程。朴導自言年輕時的「強迫症」或許不是對極，而是一種必然的經歷。
之後在書店會飲，小說家終於細述自己擱筆、失去寫作力量的原因：「覺得過去的文筆很浮誇，把小事放大，假裝這是真的」、「年輕時多愁善感，覺得這樣剛好，現在卻非如此」。
將情感自由流露，難道不是一種自然嗎？未必盡然，當感受與想法化為文字或影像的過程，都會經過篩選、剪裁與縮放，那個拿捏的過程，就是過去技術與理解磨鍊後的抉擇，經由創作者本人的理念與人生觀無數次的塑造，才會在取得平衡後呈現在眾人眼前。
有趣的是，當小說家對書店老闆提及與詩人（奇周峰 飾）的過往，慨嘆「不要隨便跟脆弱的男人睡」以致事後尷尬，令小說家選擇避不見面，看似在交代小說家與詩人的關係，卻彷彿在傳達創作不能將就於一時脆弱、向「容易」讓步的念頭。
但這些都是浮現後的加工與堅持，如何把握乍現的靈感，則要及時。書店會飲時，小說家試圖陳述想到的故事，詩人看見演員，自稱也想到一個故事，但被小說家截斷叫他不要說，「這樣很掃興」，然後敘述一個婚姻的段落，詩人覺得很普通，強調「故事要有情節」，小說家則反駁細節的部分會在拍攝時慢慢鋪陳。
之後演員醉了，小說家與老闆在門口抽菸，店員問詩人想到的故事，詩人卻回答：「這種事我忘得很快，就像煙一樣」、「可惜沒有寫下來」。
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。