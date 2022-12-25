《從女人，成為媽媽》：婚姻是「一張床上躺了六個人」，與伴侶觀念有差異該怎麼辦？
我們想讓你知道的是
會來進行伴侶諮商的夫妻，常出現的問題是金錢觀與教養觀的不同。當然，在一個家庭的相處中，各種因素會互相牽絆，金錢態度和教養觀念與家庭觀交互影響著。當我們發現與伴侶之間在某個部分的觀念有差異，並且讓各自都產生困擾時，該怎麼辦呢？我們可以分成五個部分來思考：
文：曾心怡
各種觀念的差距
一句描述婚姻關係的話是這樣說的：「一張床上躺了六個人。」這句話是什麼意思呢？意思就是夫妻雙方都帶著自己和父母的關係，與對方互動，因此兩家共六個人。伴侶雙方長大的方式都不一樣，也有不同的家庭觀、金錢觀、感情觀、人生觀以及教養觀等。在相遇與戀愛的過程中，愛情中的浪漫與激情元素會影響著雙方在各種事物上的觀點，可能會和戀愛前的自己不同。這不是被愛沖昏了頭，而是情感與情緒本來就會影響我們的思考判斷。
伴侶在戀愛狀態感覺到彼此許多價值觀都很契合，但婚後就不一定了，原因在於伴侶雙方在婚後都會導入個別在原生家庭的價值觀。例如某一方覺得夫妻要一起產生財富的最大值，而另一方卻在從小到大的經驗中，覺得沒有任何事比真實相處更重要。因此在婚後，雙方很有可能才開始知道一些原先以為契合的觀點，其實還有需要磨合的地方。
會來進行伴侶諮商的夫妻，常出現的問題是金錢觀與教養觀的不同。當然，在一個家庭的相處中，各種因素會互相牽絆，金錢態度和教養觀念與家庭觀交互影響著。以郁麗的例子來說，先生對於男主外女主內的想法，很有可能就影響他的教養態度，認為孩子就是交由媽媽來教導，對於父職角色則傾向低涉入，或是威權式教養。
當我們發現與伴侶之間在某個部分的觀念有差異，並且讓各自都產生困擾時，該怎麼辦呢？我們可以分成五個部分來思考：
- 針對眼前事件或觀念，我的想法是什麼？而我充分表達了嗎？
停下來思考，永遠是釐清自己與關係問題最重要的步驟。伴侶雙方在溝通或爭執的過程中，往往會出現「失焦」的狀況。我們可以看看下面的例子：
太太：「你不要一下班就坐在沙發上沒事一樣，沒看到家裡一團亂嗎？」
先生：「我才到家五分鐘欸，讓我坐一下會怎麼樣嗎？」
太太：「你每次都說坐一下，然後家事放在那邊，你覺得衣服是自己會洗好曬好嗎？最後還不都是我來弄！」
先生：「那妳可以放久一點啊，我就會去洗衣服了，為什麼妳要自己做又要嫌？」
太太：「如果你自動一點，我會需要一直在這邊碎念嗎？」
這個場景是不是有點既視感？這幾乎是很多伴侶都會出現的爭執，我們可以來好好解析一下這個對話的內容。首先，太太的想法是什麼？是希望先生下班後能自動自發幫忙做家事。而太太充分表達了嗎？可能在最後時有，那問題出在哪裡呢？當太太累積許久對於先生的失望，表達出來的情緒掩蓋了背後的想法與期待。
每個人對於指責都是敏感的，當先生聽到的是「指責」而非「想法」時，回應給太太的也很有可能是對於指責的不滿或防衛。因此，負向情緒在兩人之間的傳遞，會影響溝通的有效性，個別的想法就無法好好地被對方聽見。
在這個例子中我們可以覺察到，情緒的堆疊會影響到雙方是否能充分地表達自己原來的想法，因此如何撥開情緒的影響會是重要的方向。
- 針對眼前事件或觀念，對方的想法是什麼？妳覺得他充分表達了嗎？
伴侶在日積月累的爭吵之下，雙方很難好好表達自己的想法，彼此在累積的情緒之下，也很難好好聽見對方所說的。不知道妳有沒有留意到一件事，就是當我們在想對方是怎麼想的時候，很容易具有概括性的標籤。從下面幾句例子就可以發現，「知道對方怎麼想的」和「替對方貼上就是如何如何的標籤」，有時只有一線之隔，但對於關係的影響卻有很大的不同。
反正我先生和他爸媽是一國的！
我太太就是不會看到別人優點的人！
她就什麼都要和錢扯上關係啊！
誰管她怎麼想啊，她有知道我怎麼想的嗎？
看到上面的敘述，其實我們可以知道，用概括性的方式定義對方，對於當下的問題不見得是有幫助的。除非我們對於對方的認識，可以幫助我們不隨情緒起舞時，才會有幫助，例如「他就是需要時間冷靜的人」。
當我們在思考伴侶針對眼前問題的想法時，很重要的一點是先讓自己的情緒安穩下來，好好聆聽對方的言語並且思考。然而，在聽見與了解對方的過程中，會受到很多因素影響而變得困難，包含對方的態度、自己是否擁有可以安頓情緒的時間與空間，以及還有沒有其他家人的影響等。
- 雙方都正確辨識了彼此的想法了嗎？如果沒有，那是為什麼？
小練習
回想一下最近妳與伴侶的爭執。
- 請把事件仔細地寫下來。
- 妳對於事件本身的態度與想法是什麼？
- 對方對於事件本身的態度與想法是什麼？
- 在事件的討論或爭執過程中，妳多了什麼和事件本身無關、但和討論過程有關的感受？（例如我覺得他根本沒有想要溝通／他聽不進去我講的話／他態度很兇／我害怕衝突）
上述的練習，我們做了事件本身與討論過程的區分，目的在於讓自己停下來，不要讓討論過程中的情緒，干擾了對事件本身我們對於對方的認識；也讓我們更清楚知道，在溝通的過程中，會有太多情緒交疊著而導致爭端。溝通所留下的負向感受，堆疊成我們對伴侶的標籤，而我們對於彼此的負向標籤，就持續在生活與溝通中發生影響力。
用一個比喻來說，很像是來來回回的擊球，對方力道越大，我們可能就會用更大的力道回擊，甚至會因為氣對方打球的方式，而不想要接球了，然後在來來回回的過程中，爭辯著原先的問題：你的態度不好、你為什麼說這樣傷人的話、是誰先開始的、上次你還不是一樣……。往往在一場溝通中，我們帶入太多失焦的話題，更增添了彼此的不滿與對於溝通的失望。
- 情緒的停與聽
前面三項都提到了穩住情緒的重要性，不論是聆聽對方或表達自己。然而有時最難的就是把情緒穩住。我用「停」與「聽」兩個部分來幫助大家怎麼在溝通時把情緒穩住。
第一個部分是「停」，當對方的話語讓我們很想要動怒或反駁時，記得在此時停下來，透過停頓的時間冷靜思考，想一下我們怎麼說可以正確表達自己的想法，而不隨對方的言語起舞。
第二個部分是「聽」，要聽什麼呢？聽自己在溝通時的內在語言、聽對方所說的話可能有哪些意思。我們用下面兩張圖，讓大家更理解「聆聽」。當我們有機會停一下時，可避免讓自己的快速反應決定對方一定是怎麼想的。以下圖來說，當我們聽到先生說：「小孩跌倒了，玩具要收好」時，我們可能會不開心，覺得先生為什麼不自己收？
這時我們停下來，聽到心裡的聲音是：「他永遠覺得家務是我要做」。這時，我們可以停頓一下，來想想先生的想法真的和自己內心所想是一樣的嗎？我們會需要在聆聽過程提醒自己：不要用自己的內心來決定對方內心的聲音。對方有沒有可能是其他想法呢？
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。