《從女人，成為媽媽》：婚姻是「一張床上躺了六個人」，與伴侶觀念有差異該怎麼辦？

文：曾心怡

各種觀念的差距

一句描述婚姻關係的話是這樣說的：「一張床上躺了六個人。」這句話是什麼意思呢？意思就是夫妻雙方都帶著自己和父母的關係，與對方互動，因此兩家共六個人。伴侶雙方長大的方式都不一樣，也有不同的家庭觀、金錢觀、感情觀、人生觀以及教養觀等。在相遇與戀愛的過程中，愛情中的浪漫與激情元素會影響著雙方在各種事物上的觀點，可能會和戀愛前的自己不同。這不是被愛沖昏了頭，而是情感與情緒本來就會影響我們的思考判斷。

伴侶在戀愛狀態感覺到彼此許多價值觀都很契合，但婚後就不一定了，原因在於伴侶雙方在婚後都會導入個別在原生家庭的價值觀。例如某一方覺得夫妻要一起產生財富的最大值，而另一方卻在從小到大的經驗中，覺得沒有任何事比真實相處更重要。因此在婚後，雙方很有可能才開始知道一些原先以為契合的觀點，其實還有需要磨合的地方。

會來進行伴侶諮商的夫妻，常出現的問題是金錢觀與教養觀的不同。當然，在一個家庭的相處中，各種因素會互相牽絆，金錢態度和教養觀念與家庭觀交互影響著。以郁麗的例子來說，先生對於男主外女主內的想法，很有可能就影響他的教養態度，認為孩子就是交由媽媽來教導，對於父職角色則傾向低涉入，或是威權式教養。

當我們發現與伴侶之間在某個部分的觀念有差異，並且讓各自都產生困擾時，該怎麼辦呢？我們可以分成五個部分來思考：

針對眼前事件或觀念，我的想法是什麼？而我充分表達了嗎？

停下來思考，永遠是釐清自己與關係問題最重要的步驟。伴侶雙方在溝通或爭執的過程中，往往會出現「失焦」的狀況。我們可以看看下面的例子：

太太：「你不要一下班就坐在沙發上沒事一樣，沒看到家裡一團亂嗎？」 先生：「我才到家五分鐘欸，讓我坐一下會怎麼樣嗎？」 太太：「你每次都說坐一下，然後家事放在那邊，你覺得衣服是自己會洗好曬好嗎？最後還不都是我來弄！」 先生：「那妳可以放久一點啊，我就會去洗衣服了，為什麼妳要自己做又要嫌？」 太太：「如果你自動一點，我會需要一直在這邊碎念嗎？」

這個場景是不是有點既視感？這幾乎是很多伴侶都會出現的爭執，我們可以來好好解析一下這個對話的內容。首先，太太的想法是什麼？是希望先生下班後能自動自發幫忙做家事。而太太充分表達了嗎？可能在最後時有，那問題出在哪裡呢？當太太累積許久對於先生的失望，表達出來的情緒掩蓋了背後的想法與期待。

每個人對於指責都是敏感的，當先生聽到的是「指責」而非「想法」時，回應給太太的也很有可能是對於指責的不滿或防衛。因此，負向情緒在兩人之間的傳遞，會影響溝通的有效性，個別的想法就無法好好地被對方聽見。

在這個例子中我們可以覺察到，情緒的堆疊會影響到雙方是否能充分地表達自己原來的想法，因此如何撥開情緒的影響會是重要的方向。

針對眼前事件或觀念，對方的想法是什麼？妳覺得他充分表達了嗎？

伴侶在日積月累的爭吵之下，雙方很難好好表達自己的想法，彼此在累積的情緒之下，也很難好好聽見對方所說的。不知道妳有沒有留意到一件事，就是當我們在想對方是怎麼想的時候，很容易具有概括性的標籤。從下面幾句例子就可以發現，「知道對方怎麼想的」和「替對方貼上就是如何如何的標籤」，有時只有一線之隔，但對於關係的影響卻有很大的不同。

反正我先生和他爸媽是一國的！ 我太太就是不會看到別人優點的人！ 她就什麼都要和錢扯上關係啊！ 誰管她怎麼想啊，她有知道我怎麼想的嗎？

看到上面的敘述，其實我們可以知道，用概括性的方式定義對方，對於當下的問題不見得是有幫助的。除非我們對於對方的認識，可以幫助我們不隨情緒起舞時，才會有幫助，例如「他就是需要時間冷靜的人」。

當我們在思考伴侶針對眼前問題的想法時，很重要的一點是先讓自己的情緒安穩下來，好好聆聽對方的言語並且思考。然而，在聽見與了解對方的過程中，會受到很多因素影響而變得困難，包含對方的態度、自己是否擁有可以安頓情緒的時間與空間，以及還有沒有其他家人的影響等。

雙方都正確辨識了彼此的想法了嗎？如果沒有，那是為什麼？

小練習 回想一下最近妳與伴侶的爭執。 請把事件仔細地寫下來。 妳對於事件本身的態度與想法是什麼？ 對方對於事件本身的態度與想法是什麼？ 在事件的討論或爭執過程中，妳多了什麼和事件本身無關、但和討論過程有關的感受？（例如我覺得他根本沒有想要溝通／他聽不進去我講的話／他態度很兇／我害怕衝突）

上述的練習，我們做了事件本身與討論過程的區分，目的在於讓自己停下來，不要讓討論過程中的情緒，干擾了對事件本身我們對於對方的認識；也讓我們更清楚知道，在溝通的過程中，會有太多情緒交疊著而導致爭端。溝通所留下的負向感受，堆疊成我們對伴侶的標籤，而我們對於彼此的負向標籤，就持續在生活與溝通中發生影響力。

用一個比喻來說，很像是來來回回的擊球，對方力道越大，我們可能就會用更大的力道回擊，甚至會因為氣對方打球的方式，而不想要接球了，然後在來來回回的過程中，爭辯著原先的問題：你的態度不好、你為什麼說這樣傷人的話、是誰先開始的、上次你還不是一樣……。往往在一場溝通中，我們帶入太多失焦的話題，更增添了彼此的不滿與對於溝通的失望。

情緒的停與聽

前面三項都提到了穩住情緒的重要性，不論是聆聽對方或表達自己。然而有時最難的就是把情緒穩住。我用「停」與「聽」兩個部分來幫助大家怎麼在溝通時把情緒穩住。

第一個部分是「停」，當對方的話語讓我們很想要動怒或反駁時，記得在此時停下來，透過停頓的時間冷靜思考，想一下我們怎麼說可以正確表達自己的想法，而不隨對方的言語起舞。

第二個部分是「聽」，要聽什麼呢？聽自己在溝通時的內在語言、聽對方所說的話可能有哪些意思。我們用下面兩張圖，讓大家更理解「聆聽」。當我們有機會停一下時，可避免讓自己的快速反應決定對方一定是怎麼想的。以下圖來說，當我們聽到先生說：「小孩跌倒了，玩具要收好」時，我們可能會不開心，覺得先生為什麼不自己收？

這時我們停下來，聽到心裡的聲音是：「他永遠覺得家務是我要做」。這時，我們可以停頓一下，來想想先生的想法真的和自己內心所想是一樣的嗎？我們會需要在聆聽過程提醒自己：不要用自己的內心來決定對方內心的聲音。對方有沒有可能是其他想法呢？