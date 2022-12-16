中國寧德時代聯手福特在美建造電池工廠；鴻海轉投資碩禾供應電池芯，打造第2條電池供應鏈
我們想讓你知道的是
近來電動車產業蓬勃發展，電池產能亟欲擴張，加速了中國企業出海到美設廠，而台灣能夠在中美對抗下，成功搶佔另一塊供應鏈大餅嗎？
中國業者加速出海，寧德時代（Contemporary Amperex）傳出打算聯手福特（Ford）汽車用特殊的合作模式，直接在美建造電池工廠；而台灣鴻海（Hon Hai）將攜手碩禾電子（GIGA）也於俄亥俄州（State of Ohio）提供關鍵零組件電池芯，兩大電池供應鏈將左右未來電動車產業之發展。
鴻海攜手碩禾前進美國打造電池供應鏈
「美中對抗」是未來的政治定局，拜登（Joe Biden）政府亟欲重振美國製造，再把台積電（TSMC）搬到美國後，緊接著也和電子大廠鴻海合作，要打造排除於中國的第2套電池供應鏈。
鴻海規劃於美國俄亥俄州（State of Ohio）工廠附近籌設電池模組產線，就近供應電動車工廠，其中轉投資的碩禾電子扮演重要角色，提供關鍵零組件電池芯。
碩禾原來屬於國碩的太陽能材料化學事業部，後來結合工研院技術，開始發展太陽能電子之各項導電漿料。2008年成功站穩台灣市場，前進中國取得不錯成績，爾後中國太陽能事業崛起，才開始面臨激烈的競爭。
與此同時，中國儲能電池產業正大放異彩。台灣電池業內人士直言，2012年寧德時代擺脫前些年的金融海嘯包袱，成功地大舉擴張，也因中國國家戰略「一代一路」而受惠，打通了上中游的電池原料、模組等電池產業成功完成事業版圖。
中國寧德時代迴避制裁風險，聯手福特在美產電池
2021年寧德時代已經是動力電池系統使用量連續5年全球第一；儲能電池產量市占率全球第一。他說寧德時代就是電池界的台積電，在垂直整合成功的情況下，很難有其他對手可以和寧德競爭。
翻開寧德的財報來看，今（2022）年第3季營收為人民幣973.7億元（新台幣4381.7億元），年增232.5%；淨利潤人民幣94.2億元（新台幣432.9億元），年增188.4%。這創下寧德時代最高單季營收和淨利潤水平，平均日賺人民幣1億元（新台幣4.5億元）。
為了規避美國對中企的制裁，寧德時代等電池業者加速出海。知情人士告訴《彭博社》寧德時代打算聯手福特（Ford）採特殊的合作模式，在密西根州（State of Michigan）或維吉尼亞洲（Virginia）建一座電池工廠，直接提供福特電動車所需的磷酸鐵鋰電池，潛在規模至少10億。
知情人士直言，這樣的到當地建廠的模式是因為美國頒佈《降低通膨法》的緣故，福特和寧德都不想要碰觸到敏感的美中議題，此外在當地設廠也能獲得條件減免稅收，而且還不用有直接金融投資。
台灣業者要搶第2條電池供應鏈大餅
台灣電池業內人士分析，雖然許多中國業者極力要避免和政治扯到關係，但是在美中對抗的前提下，只要是中企都會被放大檢視，而這恰巧成為台商一個很好的切入點。他判斷，未來無論有多少中企在美國設廠，諸如福特等汽車品牌業者均會尋求第2條供應鏈，做好風險控制。
目前碩禾旗下的芯和能源在台灣研發報捷，預計先在中國重慶擴產，再送往美國鴻海。鴻海副總暨產品長蕭才祐日前表示，鴻海俄州工廠不僅生產電動車，也包括電池包。而電池包已經在俄州工廠有生產線，至於電池芯則可從別的地方做好再運過來。
他說，鴻海本來就幫特斯拉與BMW做電池包，因此，電池包技術對我們來說不難，由於電池包既大又重，他強調「電動車組裝廠在哪裡，電池包廠就要在哪裡」是必定的策略。
蕭才祐談到，目前規劃在美國設立20GW（10億瓦）的產能，所以不可能組裝電動車，卻不搭配電池，所以電池包就是組裝廠要自己做。
台灣除了鴻海在充斥電池產業以外，台泥和台塑也是主要的投資發展的公司。業內人士指出，過去台灣電池產業因為規模太小做不起來，缺少下游使用者，也無法拓展規模經濟，現在各大業者投資電池產業，再加上美國必須要有第2個供應鏈，才有機會串起電池材料、模組的產業發展。
延伸閱讀
- 中國電動車電池龍頭寧德時代全球市占率達三分之一，電池佔成本過高，下游整車廠抱怨淪為「打工仔」
- 中國車用電池霸主「寧德時代」私募67億美元，卻拿近半資金「搞投資理財」，引爆市場怒火
- 電池大廠寧德時代加碼投資2469億元，專家：中國再生能源汽車產業已經取得先機
- 瑞典Northvolt電池超級工廠接300億美元訂單，「一條龍服務」叫戰特斯拉、力拚亞洲6大電池廠
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
網路投保五步驟，臺銀人壽輕鬆完整您的旅行保障
我們想讓你知道的是
隨著疫情趨向穩定，政府推出多項補助專案鼓勵民眾外出旅遊，為了讓消費者外出旅遊時更加安心，臺銀人壽也推出能夠網路投保的旅行平安保險商品，以「投保便捷、保費低廉、加值服務」完整客戶旅行的保障。
根據聯合國相關報告旅遊業將於明（112）年復甦，隨著疫情趨穩，國內各項控管逐漸解封，交通部今（111）年為鼓勵民眾國內旅遊，陸續推出「防疫旅遊踩線活動」及「安心旅遊補助方案」專案，行政院宣布自111年10月13日邊境解封後，不少民眾躍躍欲試，準備來趟久違的日本、韓國自助旅行，旅遊業者表示今年年底及明年農曆春節預期將爆發旅遊熱潮。
臺銀人壽已於111年12月1日開辦網路投保平台，首推旅行平安險商品，提供24小時無距離網路投保服務，最慢出發前1小時完成網路投保繳費作業，即時提供旅遊保障，落實全年無休，隨時隨地便捷投保的金融友善服務。
臺銀人壽秉持「服務是不變的初衷，保障是永遠的承諾」經營理念，網路投保推出的旅行平安保險商品，兼具「投保便捷、保費低廉、加值服務」三個功能，完整客戶旅行的保障（臺銀人壽「E好保旅平險」商品資訊：臺銀人壽 – BankTaiwan Life Insurance）。
- 「投保便捷」：網路投保繳費，且有線上「延長保期」功能，讓客戶放心留連忘返，完整旅遊全程的保障。
- 「保費低廉」：提供1日60萬保險金額，保費13元低門檻方案，落實「隨身銅板，保障隨身」。
- 「加值服務」：不僅國內或國外旅遊保費價格相同，投保國外（臺灣以外地區，係指臺、澎、金、馬地區以外之地區）旅遊，更提供無須加費，享有4項海外急難服務（旅遊支援、醫療支援、法律支援及緊急事件處理）。
臺銀人壽深耕保險業務已80餘年，持續提供國人更細緻的服務及更多元的商品選擇方案，成為保戶理財規劃、健康守護及保險保障的國家級最佳品牌。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。