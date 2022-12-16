中國寧德時代聯手福特在美建造電池工廠；鴻海轉投資碩禾供應電池芯，打造第2條電池供應鏈

中國業者加速出海，寧德時代（Contemporary Amperex）傳出打算聯手福特（Ford）汽車用特殊的合作模式，直接在美建造電池工廠；而台灣鴻海（Hon Hai）將攜手碩禾電子（GIGA）也於俄亥俄州（State of Ohio）提供關鍵零組件電池芯，兩大電池供應鏈將左右未來電動車產業之發展。

鴻海攜手碩禾前進美國打造電池供應鏈

「美中對抗」是未來的政治定局，拜登（Joe Biden）政府亟欲重振美國製造，再把台積電（TSMC）搬到美國後，緊接著也和電子大廠鴻海合作，要打造排除於中國的第2套電池供應鏈。

鴻海規劃於美國俄亥俄州（State of Ohio）工廠附近籌設電池模組產線，就近供應電動車工廠，其中轉投資的碩禾電子扮演重要角色，提供關鍵零組件電池芯。

Photo Credit: 中央社 鴻海科技集團日前在高雄舉行「台灣電芯研發暨試量產中心」動土典禮，高雄市長陳其邁（左3）、鴻海科技集團董事長劉揚偉（右3）等人出席。中央社記者董俊志攝於2022年6月15日。

碩禾原來屬於國碩的太陽能材料化學事業部，後來結合工研院技術，開始發展太陽能電子之各項導電漿料。2008年成功站穩台灣市場，前進中國取得不錯成績，爾後中國太陽能事業崛起，才開始面臨激烈的競爭。

與此同時，中國儲能電池產業正大放異彩。台灣電池業內人士直言，2012年寧德時代擺脫前些年的金融海嘯包袱，成功地大舉擴張，也因中國國家戰略「一代一路」而受惠，打通了上中游的電池原料、模組等電池產業成功完成事業版圖。

中國寧德時代迴避制裁風險，聯手福特在美產電池

2021年寧德時代已經是動力電池系統使用量連續5年全球第一；儲能電池產量市占率全球第一。他說寧德時代就是電池界的台積電，在垂直整合成功的情況下，很難有其他對手可以和寧德競爭。

翻開寧德的財報來看，今（2022）年第3季營收為人民幣973.7億元（新台幣4381.7億元），年增232.5%；淨利潤人民幣94.2億元（新台幣432.9億元），年增188.4%。這創下寧德時代最高單季營收和淨利潤水平，平均日賺人民幣1億元（新台幣4.5億元）。

Photo Credit：AP / 達志影像 2022年4月4日，寧德時代於德國建立電池芯工廠。當時這座全長超過半公里的新綜合體目前正在進行內部工程，總投資達18億歐元。

為了規避美國對中企的制裁，寧德時代等電池業者加速出海。知情人士告訴《彭博社》寧德時代打算聯手福特（Ford）採特殊的合作模式，在密西根州（State of Michigan）或維吉尼亞洲（Virginia）建一座電池工廠，直接提供福特電動車所需的磷酸鐵鋰電池，潛在規模至少10億。

知情人士直言，這樣的到當地建廠的模式是因為美國頒佈《降低通膨法》的緣故，福特和寧德都不想要碰觸到敏感的美中議題，此外在當地設廠也能獲得條件減免稅收，而且還不用有直接金融投資。

台灣業者要搶第2條電池供應鏈大餅

台灣電池業內人士分析，雖然許多中國業者極力要避免和政治扯到關係，但是在美中對抗的前提下，只要是中企都會被放大檢視，而這恰巧成為台商一個很好的切入點。他判斷，未來無論有多少中企在美國設廠，諸如福特等汽車品牌業者均會尋求第2條供應鏈，做好風險控制。

目前碩禾旗下的芯和能源在台灣研發報捷，預計先在中國重慶擴產，再送往美國鴻海。鴻海副總暨產品長蕭才祐日前表示，鴻海俄州工廠不僅生產電動車，也包括電池包。而電池包已經在俄州工廠有生產線，至於電池芯則可從別的地方做好再運過來。

他說，鴻海本來就幫特斯拉與BMW做電池包，因此，電池包技術對我們來說不難，由於電池包既大又重，他強調「電動車組裝廠在哪裡，電池包廠就要在哪裡」是必定的策略。

蕭才祐談到，目前規劃在美國設立20GW（10億瓦）的產能，所以不可能組裝電動車，卻不搭配電池，所以電池包就是組裝廠要自己做。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年5月18日，在密歇根州迪爾伯恩，拜登總統在參觀福特Rouge電動車工廠。

台灣除了鴻海在充斥電池產業以外，台泥和台塑也是主要的投資發展的公司。業內人士指出，過去台灣電池產業因為規模太小做不起來，缺少下游使用者，也無法拓展規模經濟，現在各大業者投資電池產業，再加上美國必須要有第2個供應鏈，才有機會串起電池材料、模組的產業發展。

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核稿編輯：翁世航