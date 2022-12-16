36名港區人大代表名單揭盅，霍啟剛高票當選政治前途受矚

（中央社）36名中國全國人大港區代表今天誕生，明年初將會履新參加人大會議；在這次選舉中，立法會議員、政商界名人霍啟剛獲得較高的1248票，其政治前景惹人關注。

中華人民共和國香港特別行政區第十四屆全國人民代表大會代表選舉今早在香港會議展覽中心舉行，大會中午公布結束，42名候選人中，當選36人，由出席的1273名選舉會議成員以全票制方式選出。

綜合本地媒體的報導，新一屆港區人大代表中，有15人連任；在得票方面，科技大學校長朱葉玉如獲得最高的1254票，霍啟剛獲得1248票。

儘管港區人大代表並非由普選產生，但其角色仍受重視，尤其是「反送中」運動之後，北京方面更加介入香港事務，過程中少不了港區人大代表的角色。

36名港區人大代表誕生後，外界較關注誰會在明年人大會議上當選常委。

中國人大港區常委一向由德高望重的人出任，就人大事務或北京中央對港的想法公開發聲，上屆人大的港區常委是前立法會主席范徐麗泰，其後由前立法會議員譚耀宗接任。

另外，霍啟剛以高票當選也惹人關注。

霍啟剛現年43歲，是代表體育、演藝、文化及出版界功能組別議員，其家族十分顯赫，爺爺是已故知名商人霍英東。

在港英政府年代，霍英東已經與北京領導人建立良好關係，支持大陸發展，被視為「紅色商人」，也曾因此被港英政府打壓，但香港主權移交後，他並未對過去港英政府的做法惡言相向。

霍啟剛的妻子是大陸奧運跳水金牌得主郭晶晶。

在港英政府時代，霍家一向低調，香港回歸後，也相對保持低調。但自從霍啟剛當選立法會議員後，他與郭晶晶不時公開露面，一改過往作風。

而霍啟剛的言行也頗獲好評，此前坊間有一種說法，就是霍啟剛憑著其家族經歷和個人的言行表現，是北京方面可以扶持的行政長官潛在人選。

按照中國全國人大的規定，香港先要組成全國人大代表選舉會議成員，再由這些成員選出人大代表。

新聞來源：36名港區人大代表選出 霍啟剛政治前途受矚

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin