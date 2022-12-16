TNL+ 2022/12/16,
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為何德國難見借錢廣告？

為何德國難見借錢廣告？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

德國與香港不同，當地人不喜炒賣物業和股票，亦沒有賺快錢心態。此外，在德國投資收益要抽約25%的稅，不像香港投資股票收益多為免稅，因此不會見到這麼多德國人炒股票賺快錢，自然也不會有這麼多人借貸投機。

世盃踢得火熱，香港社交媒體出現許多財務借貸廣告。

在港德國人看到借貸廣告鋪天蓋地，一定覺得奇怪，很詫異為何財務公司充斥這都會，這麼多人需要借貸。或許大部分德國人都不會廣東話，不知道打來的推銷電話，有很多都與借貸有關。德國人重視節儉，買東西亦以耐用先行，很少會過度消費，看見電視上那些吸引人借貸去旅行或買相機的廣告，必覺匪夷所思。

「財務公司」德文是甚麼，我也不肯定，因為來德多年，很少見到信貸廣告；有的話都是銀行提供，多是買房子之用，而不是用來賭博或買奢侈品。

借貸方在德文稱為「Kreditgeber」，就是「credit giver」，但這個字不會出現在初級德文課本上，因為借貸不會是來德生活的人常做的事。來德生活要學會購物、看病、租房子和註冊戶籍，就是不需要向「財仔」借貸。德國與香港不同，當地人不喜炒賣物業和股票，亦沒有賺快錢心態。此外，在德國投資收益要抽約25%的稅，不像香港投資股票收益多為免稅，因此不會見到這麼多德國人炒股票賺快錢，自然也不會有這麼多人借貸投機。

香港應該是全世界最多信貸廣告地方之一，在德國甚至整個歐洲，都不見有哪裡會見大量財務公司。移居外地的香港小孩，觀察力佳的話都會問家長一句：「點解呢度冇晒啲借錢廣告嘅？」經家長解釋後，才明白不少香港人金錢觀很不健康，亦好賭博。在英國本為貴族悠閒活動、小注怡情的賽馬，換了一方水土，成為了主要賭博工具，沈迷賭博的人不計其數。

來港的外國人，只要見一地借貸廣告，就會知道這裡雖然是全球最富有城市之一，人均GDP排行全球20名以內，但內裡必有不少社會問題，不少人經濟拮据，否則財務公司不會遍地皆見。港人習慣用信用卡付款，與習慣用扣賬卡的德國人不同；前者先花未來錢，後者則先在賬戶扣賬。據摩根大通（J.P. Morgan）《GLOBAL PAYMENT TRENDS》2019年報告，港人平均擁有 3.48 張可在網上消費的銀行卡（2.67張信用卡、0.81張扣賬卡）。報告說信用卡是香港流通的付款方法。相反在德國，每人平均只擁有0.52張可在網上消費的銀行卡（0.41張信用卡、0.11張扣賬卡）。可見港德兩地對用卡消費態度之不同。

每次回港，看見滿地借貸廣告，總有不習慣和不舒服的感覺，尤其很多廣告都在鼓吹不負責任借貸，使人以為借貸很容易，亦不需考慮還款。外國人見到香港借錢風氣盛行，也必覺奇特。

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