解開二千多年梵文語言學難題的人
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Rishi Rajpopat來自印度，在劍橋大學鑽研梵文。這種有過2000年歷史的語言，與英文、法文及大部分歐洲語言一樣，都屬印歐語系。然而梵文屬於古代語言，現今全印度只有二萬多人會說。
劍橋大學博士生Rishi Rajpopat，最近解開了一道存在二千多年的梵文語言學難題。
難題來自古印度學者Panini的其中一條法則，有關將梵文的字根和後綴轉寫為合符文法的字句。然而將不同法則用在一起，時有矛盾。這位學者教授了一條規矩，說到要是兩條法則有矛盾時，以在語序排在後面的那條為準。這樣套用的話卻會構成不合文法的字句。Rishi對Panini的規矩有新的詮釋，說到這規矩是指一個字的左右兩部分。套用這新詮釋，大部分字詞都變得合符文法。
Rishi來自印度，在劍橋大學鑽研梵文。這種有過2000年歷史的語言，與英文、法文及大部分歐洲語言一樣，都屬印歐語系。然而梵文屬於古代語言，現今全印度只有二萬多人會說。這種語言卻影響著印度文化和傳統，有如拉丁文在歐洲的角色和地位。華人知道梵文，多是從佛教經典當中。一些進入了中文詞彙的佛教字詞，例如「一剎那」、「抖擻」，都來自梵文。
研究梵文，知音未必多，找到有耐性聽你講研究題目的，已是萬幸。在印度以外的人，對梵文多沒認知。大多歐洲人都沒聽過這種語言，不知道它在波羅的語，例如立陶宛和拉脫維亞文中仍找到不少同源字。至於在華人社會，研究印度語文的人亦不多，也未必知道華人留德始祖季羨林，就是梵文專家，在二戰前赴德研究梵文和另外兩種印歐語巴利文（Pali） 及吐火羅文（Tocharian）。
所以學德文和研究德文，已是很幸福。一來德文是主流語言，不會德文的人，都會覺得德文是重要和有用的語言。在香港跟別人說自己會德文，別人都會覺得厲害，紛紛著你講幾句；加上德文是拉丁字母語言，當不會德文的人想你寫些德文給他們時，都可大概讀到所寫的。相反，研究印度語就小眾得多，印度文化遠不及德國文化普及和受歡迎。
我每次遇上學習印度語言的人，都會很尊敬。有時問他們在研究甚麼，答案多是寥寥數句。或許他們都習慣了對方的冷淡，所以都不多說在研究的事，先觀察對方的興趣才繼續解釋。德國出過許多研究印度語言名家，除了季羨林的博士導師Emil Sieg外，最著名的應該是教育家洪堡（Wilhelm von Humboldt），柏林洪堡大學亦以其命名。洪堡亦是德國在19世紀初梵文研究啟始時的其中一位學者。
學習德文比印度語言資源豐富得多，因此沒藉口學得不好。學德文使華文世界的人進深接觸印歐語，梵文則像最後一關的大老。一般人都沒心力學梵文，能夠通曉英文外另一種印歐語，已是很大的成就。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。