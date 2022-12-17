【東南亞週報】歐盟與東協聯合高峰會登場｜亞銀預估越南2023年經濟成長6.3%｜1MDB弊案關鍵人物劉特佐疑在台設公司

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第201期，為讀者挑選2022年12月10日至12月16日期間，有關柬埔寨、緬甸、越南、馬來西亞、印尼與新加坡的六則東協區域大事。

柬埔寨｜洪森赴歐參加歐盟東協高峰會 強調多項合作面向

歐盟與東協在12月14日起召開夥伴關係45周年聯合高峰會，共計31國領袖參與。這場由歐盟與東協兩個區域組織會員國領袖出席的高峰會在布魯塞爾歐盟總部舉行，由歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和今年輪值東協主席國的柬埔寨總理洪森共同主持，東協10國中有8國出席，緬甸因軍政府爭議未受邀，馬來西亞首相安華則因剛就任，忙於國內事務而派外交部長代表。

這場峰會是疫情爆發以來，雙方領袖首度以實體會議的方式就多項議題進行討論。疫情爆發後，國際局勢亦出現劇烈變化，強權之間在不同區域中極力擴展其影響力。洪森表示，歐盟與東協的夥伴關係更提升，因為世界正面對地緣政治對立撼動國際秩序的情況。

事實上，歐盟與東協在2020年正式升級成為「戰略夥伴」，雙方在多項議題中將加強合作關係。洪森指出，東協與歐盟將優先在運輸、人員流動、高品質基礎建設的發展、投資、貿易、中小企業之強化、能源轉型、數位經濟與科技等等面向。歐盟宣布將投資東協100億歐元，並分別與泰國、馬來西亞簽署合作協定。歐盟亦在此次峰會之前，曾呼籲東協對俄烏戰爭能採取更為強硬的聯合表態，但在此次峰會最後的共同聲明中，雖提到雙方重申尊重所有國家主權和政治獨立、支持烏克蘭領土完整，但也坦言「對情勢的評估及制裁有不同意見」。

洪森在峰會結束後，到法國正式訪問，期間除了會晤法國總統馬克宏之外，亦與法國柬埔寨商會會面。

Photo Credit：中央社 歐盟與東協首次舉行由會員國領袖出席的高峰會，共計31國總理或總統參加，同時慶祝兩個區域組織建立夥伴關係45週年。

緬甸｜人權觀察家：歐盟和東協應共同應對緬甸危機

在歐盟與東協聯合高峰會上，雙方除期盼在全球緊張局勢中建立貿易關係外，會後聯合聲明更提及希望共同推動南海和平、支持烏克蘭領土完整，以及緬甸和平進程等目標。

在緬甸議題上，人權觀察（Human Rights Watch）亞洲事務主任席夫頓（John Sifton）於高峰會前發表專文表示，歐盟和東協應共同應對緬甸危機，「歐盟和東協均無法單獨應對緬甸危機，但它們可以共同發揮作用」。他建議，歐盟應敦促東協成員國合作，在東協管轄範圍內對緬甸實施制裁。他也認為，歐盟應敦促東協考慮暫停緬甸的成員國資格。

歐盟與東協在領導人聯合聲明中則是表示，雙方對緬甸危機局面仍深感憂慮。歐盟將繼續支持東協為促進緬甸和平解決方案所做的努力，包括東協輪值主席國緬甸問題特使在緬甸的工作，並樂見東協主席國緬甸問題特使和聯合國秘書長緬甸問題特使之間的密切協調。

然而，柬埔寨總理洪森則認為緬甸問題很難快速得到解決。他在12月12日高峰會前，於布魯塞爾會見2,000多名散居歐洲的柬埔寨僑民時，表示已排除東協特使暨柬埔寨副總理兼外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）三訪緬甸的可能性。他說：「我預測緬甸至少需要再5年的時間來解決問題。如果有人認為他們有一個解決問題的好辦法，他們應該去試試。我快要完成任期了，所以東協特使不會再回到緬甸。」

越南｜亞銀預估2023年經濟成長 越南為東南亞最高

亞洲開發銀行（ADB）本週更新「亞洲開發展望」報告， 將2022年東南亞地區經濟成長率從先前的5.1%調高到5.5%，針對2023年則下修為4.7%，其中越南明年的經濟成長率6.3%，為地區最高。

越南投資計畫部評估，經濟自年初成正面復甦，在前九個月經濟成長8.83%，2022年經濟成長率應可達8%，超越國會所訂的6%至6.5%目標。亞洲開發銀行也將越南今年的經濟成長率預測從原先的6.5%提高到7.5%，匯豐銀行則預估7.6%，世界銀行為7.2%。

但亞銀指出，明年亞洲開發中國家經濟復甦受中國因新冠疫情實施的封鎖措施、俄羅斯入侵烏克蘭，以及全球成長放緩三項因素影響，多數國家經濟表現在2023年會比今年更差。預測在2023年，因需求減少，影響越南出口貿易放緩，尤其是電子產品與紡織品、鞋品，導致越南經濟成長率降為6.3%，但仍是東南亞地區經濟體中成長率最高者；其次為菲律賓6%、印尼4.8%、馬來西亞4.3%、泰國4%，僅有泰國的成長率較2022年來的高。標準普爾經濟學家Vince Conti指出，在全球供應鏈重組的態勢下，越南經濟快速成長、進步的基礎建設，以及相對便宜的勞動力，仍是外資相當看好的標的。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 越南經濟中心胡志明市。

馬來西亞｜1MDB弊案關鍵人物劉特佐 疑在台灣設公司

《鯨吞億萬》（Billion Dollar Whale）的作者湯姆萊特（Tom Wright）與布拉霍普（Bradley Hope）12月15日於Youtube發布影片，稱一馬公司（1MDB）貪汙弊案的關鍵人物劉特佐（Jho Low）目前身處台灣，更設立了一家投資公司。

萊特及霍普在10月已指出，劉特佐在英屬維爾京群島設立新公司。如今他們聲稱已掌握可靠及有利證據，指劉特佐目前可能是台灣投資公司MingShi Investment的主席。劉特佐的妻子莊狄英曾在此公司創立時出任董事，但卻在2019年5月被解除董事職位。

根據萊特及霍普，劉特佐仍以其真實姓名在全球各地經商，但他在台灣設立的公司其實是在2017年11月成立。媒體報導指出，該公司地址為台北市信義區，認繳資本為700萬，但並未有資料顯示該資本額具體貨幣單位。