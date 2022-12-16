蒙古模特兒遭殺害一案，馬來西亞法院判三名被告與政府應支付其家人500萬馬幣

蒙古模特兒阿爾丹杜雅（Altantuya Shaariibuu）2006年時在馬來西亞遭到殺害，其家人對此提起訴訟。馬來西亞高等法院在16日（週五）判決出爐，命令政府和三名關係人應向阿爾丹杜雅的家人支付500萬馬幣（約新台幣3400萬元）賠償金。

《海峽時報》和《CNA》報導，2006年10月19日，來自蒙古的28歲模特兒阿爾丹杜雅，在馬來西亞雪蘭莪州（Selagor）莎亞南（Shah Alam）遭到以軍用「C4炸藥」殺害，遺體也被炸毀。

報導指出，阿爾丹杜雅的情人為巴金達（Abdul Razak Baginda），是馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）的親信。巴金達曾在2000年至2008年擔任納吉的顧問。因此，阿爾丹杜雅的死，被指與馬來西亞官員貪腐和高層掩蓋真相有關。

事發之後，巴金達遭控教唆殺人，但在2008年被宣判無罪。另外，當時是納吉安保人員、同時也是警察突擊隊員的阿茲拉（Azilah Hadri）和西魯（Sirul Azhar Umar），則被判犯下謀殺罪。目前，阿茲拉被關押在加影監獄（Kajang Prison），西魯則在2014年保釋期間逃往澳洲，並被關押在澳洲移民拘留中心。

Australia says Sirul Azhar Umar who's sentenced to death for murdering Altantuya Shaariibuu, can be extradited to Malaysia on the condition, his death penalty will not be carried out. Australia rejected an appeal by Sirul for political asylum as the case was not a political crime pic.twitter.com/eKO31jCPJT — BFM News (@NewsBFM) February 20, 2019

《新海峽時報》進一步報導，阿爾丹杜雅在2006年10月中旬來到馬來西亞，打算會見巴金達，但在阿爾丹杜雅多次試圖與巴金達在其辦公室會面失敗後，阿爾丹杜雅便開始出現在其位於白沙羅（Kota Damansara）的住所。

10月19日晚上，在巴金達准許與她見面後，阿爾丹杜雅便獨自一人前往其住所。之後，巴金達隨即召集阿茲拉和西魯前來「處理」。兩人將阿爾丹杜雅帶往莎亞南一處地點並將其殺害。

馬來西亞高等法院在16日宣告的判決，是在法官批准阿爾丹杜雅的父母，以及其兩名孩子等四名原告提起的訴訟後所做出。《CNA》和《星報》指出，此起訴訟是針對阿茲拉和西魯、巴金達和馬來西亞政府提起。

#NSTnation The amount awarded was from the RM100 million suit filed against several individuals linked to her death in 2006.#Altantuyahttps://t.co/0OqUssyNyj — New Straits Times (@NST_Online) December 16, 2022

阿爾丹杜雅的家屬在訴狀中表示，阿爾丹杜雅的死令他們遭受精神衝擊和心理創傷，因此要求賠償，以及懲戒性和加重損害賠償。

《新海峽時報》報導，法院在判決書中指出，考慮到死者遭殺害的方式，「500萬馬幣的金額是公平的。」法官裁定，「在仔細審查整起訴訟期間提供的證據和證詞後，原告已確定第一名被告（西魯）和第二名被告（阿茲拉）對致死者非法死亡應負有明確責任，且他們應該承擔責任。」

另外，第三名被告巴金達則是西魯和阿茲拉與被害人阿爾丹杜雅的聯繫橋樑。法官也說，馬來西亞政府作為第四名被告，負有轉承責任（vicarious liability），因為它在此起事件的關鍵時間曾是西魯和哈德里的雇主。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒