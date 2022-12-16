BEN DAVIS攜手Brand T 風光進駐信義遠百A13！街潮猿力出擊、展現工裝新風貌

1935年誕生於美國的BEN DAVIS，以代工LEVI'S與HARLEY-DAVIDSON工作服與重機風格單寧起家。堅持剪裁設計與獨特原創性的BEN DAVIS，透過耐磨性與質感極佳，累積出極佳的市場迴響，在洛杉磯及美國各州，開始掀起跟風熱銷效應。近年品牌為開拓經營全球化的市場佈局，BEN DAVIS開始推出別具裡原宿風格的日本支線，風行於東京街頭數年之後，BEN DAVIS逐漸與日本潮流結脈連枝，展現帶動亞洲潮流趨勢的實質影響力。

身為台灣潮流領域的品牌經營團隊-BrandT，致力於引進美日潮流新銳品牌，透過數年的市場耕耘與努力，正式將街頭潮流聖堂級的BEN DAVIS，風光進駐信義遠百A13，BrandT期待透過寬敞的選品空間，讓更多消費者認識BEN DAVIS猿力滿點的潮流工裝本色。

Photo Credit：BEN DAVIS

BEN DAVIS 信義遠百A13 明星商品TOP 10

BD STADIUM JACKET 布章棒球外套

棒球外套在今年重回潮流圈的設計重點，深受美國文化洗禮的BEN DAVIS，在今年秋冬，推出揉合學院派特色與工裝派風格的棒球外套款式，透過植絨面料與小牛皮袖筒與袋口，賦予保暖與質感的上乘機能，同時以品牌各式LOGO的點綴之下，細膩展現BEN DAVIS引以為傲的街頭風情。

CORDY WORK SHIRT 刺繡火焰燈芯絨襯衫

寬版型重料襯衫，在近兩年暖冬的季節效應之下，演變出輕便型外套的搭配概念單品，為了滿足亞洲消費者在秋冬季節的襯衫外套化的趨勢，BEN DAVIS在本月推出加厚版本的燈芯絨襯衫，同時將滿富重機風格的BEN DAVIS電繡 LOGO，佈局左胸前與背後，強勢表態品牌在個性面與細節度的絕妙巧思。

JUKEBOX BRUSHED LS 卡拉OK猿人薄長帽T

帽Ｔ對於消費者在秋冬季節，是非常主流與百搭的購物選擇，BEN DAVIS設計團隊在今年透過音樂與街頭元素，賦予帽Ｔ更具趣味風格的穿搭逸趣，同時版型採用不收腰身的寬版設計，大大增益多層次穿搭的變化性。

BUBBLE LETTERED HOODIE 發泡字帽T

BANNERS HOODIE 地球發泡字帽T

BEN DAVIS為了賦予服裝款式，更具中性風格的活力感受，在今年大膽地將服裝款式顏色增艷許多，同時為了提申細節與質感，帽T字體與植字上，透過俏皮設計與發泡印製技術，大幅度增加帽T質感與視覺活力，堪稱是BEN DAVIS今年秋冬不可不敗的熱門選品。

LETTERED KNIT POLO字母POLO針織衫

色彩×學院×街頭的元素組合，是今年度BEN DAVIS秋冬設計的魅力核心，品牌為了讓潮流穿搭半正式化，在今年推出針織面料的長袖POLO衫，品牌設計團隊透過色彩飽和度極高的高質感面料，搭配裹白色衣領撞色設計，展現街潮活力×Smart Casual的雙向風情。

COLLEGE SWEAT HOODIE 猿人帽T

潮流機能化一直是BEN DAVIS，近幾年努力耕耘的設計重心，為了提升穿著舒適性，在今年秋冬正式推出具有抗菌防臭面料的新款帽T，同時運用泥地色系與經典猿人LOGO點綴之下，提供消費者機能與潮流能量並重的百搭單品。

BOA STAND JACKET 羔羊絨立領外套

站在潮流尖端的BEN DAVIS，敏銳觀察到近幾年羽絨衣與鋪棉夾克，消費者青睞指數逐年消退，特別在本月強勢推出，觸感細緻且保暖效果極佳的羔羊絨毛材質輕外套，透過立領與黑白撞色拼接的俐落剪裁，藉此滿足消費者重視的秋冬保暖機能與BEN DAVIS引以為傲的潮流「型」動力。

SQUARE SHOULDER BAG 方形小包

布料硬挺且隔層實用的BEN DAVIS隨身小廢包，一直是近幾年，消費者非常喜愛且回購率極高的潮流小物，品牌為了滿足更多潮流愛好者，對於顏色搭配的考量，特別於今年推出布料磅數加厚且顏色多變的方形小包，藉此滿足喜愛「包色」購物的消費者。

BEN DAVIS 3WAY LOGO KNIT CAP 3折短毛帽

隨著時尚趨勢潮流化，毛線帽款在美日潮流圈的連袂炒作下，化身成為潮流人士外出時，穿搭不可或缺的重要單品；身處美日潮流圈中心的BEN DAVIS，在今年透過多樣化色彩，提供消費者更多色調層次穿配選擇的毛帽款式，讓消費者在不整理髮型時，也能擁有最具街頭Look的出門穿風。

【BEN DAVIS品牌資訊】

Brand T 1店：台北市萬華區昆明街96巷28號・02-2331-1471

Brand T 2店：台北市萬華區昆明街96巷17號・02-2331-3667

Brand T 遠百A13：北市信義區松仁路58號3樓・0979-202-100

品牌ig：https://ssur.cc/CpXqwT8T4

品牌fb：https://ssur.cc/4fHZUmVMy