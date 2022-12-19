TNL+ 2022/12/19,
教育

性別研究系所的存在，能挑戰既有以「男性主流」知識為框架的高等教育，這為何重要？

性別研究系所的存在，能挑戰既有以「男性主流」知識為框架的高等教育，這為何重要？
圖為世新大學校門。｜Photo Credit:SUNSmania41 CC BY SA 4.0@Wikimedia commons

我們想讓你知道的是

倘若高等教育不持續培養性別研究相關的人才，除了失去具性別專業人才在學術場域或實務機構發揮，剝奪相關人才對社會貢獻機會，也容易使高等教育知識與環境制度停滯不前，無法回應當代現象與性別問題，學理和社會關係則難以與時俱進。

今（2022）年12月初，世新大學性別研究所傳出將被停招、系所整併等關所危機，引起各方關注，世新性別研究所師生亦組成反停招小組，在網路上邀請網友們連署反停招。然而，不少網友在相關新聞或貼文中留言：「這什麼所？」、「這在研究什麼，畢業後能幹嘛」、「不用單獨一個所也沒差吧，就放在某學科裡面就好了」等疑問。

事實上，以上問題，個人無論是和醫、商、理等背景人員互動，或是去超市買菜、在咖啡廳等場所人物談話，當有機會介紹系所時也被疑問過，或是換來對方尷尬又不失禮貌的微笑：「那是社工／教育／照護／心理／社會／哲學／歷史…（可填入各種您聯想到的相關專業，而這也和接下來討論有所相關）的一種嗎？」

然而，會有提出疑問，就也多出讓對方更深入了解與介紹的機會。藉此，本文聚焦於以下三點問題進行探討：（一）性別研究是什麼？（二）性別研究相關系所為何在高等教育環境有存在必要？（三）在日益向「錢」看、面臨少子化的高教環境，性別研究相關系所的未來？在聲援世新性別研究所同時，也期待推廣性別研究相關內容，及其對於社會發展的貢獻與特殊性。

一、性別研究是什麼？

性別研究的「性別」（gender），是跨越人類生殖器官差異，或生理表徵的男女二分，看見其背後因時代演變、國家脈絡、種族族群、社會結構、階級影響……等各式複雜意義因素，揭露看似二元的「性別」背後共存的多元宇宙。

例如以「母親」身分來說，我們知道現階段仍只有生理女性的子宮能孕育誕生孩子，但同樣身為母親的女性，在不同國家或福利政策下，媽媽們所面臨的育兒問題可能會有所不同；又或是以種族族群議題視角來看，即使同樣居住在美國，白人媽媽與黑人媽媽、華裔媽媽的育兒經驗也可能有所相異，當中時間軸、階級，時代脈絡扮演的角色又可能從中影響這些同樣身為「媽媽」的女性，有不同的生命敘事。

性別研究關注社會、性別與身體共融的特殊經驗，就如同常聽到的「性別無所不在」，例如以「醫療」議題來看，有探討同志就醫經驗與醫療制度關係、女性生產與醫療使用經驗等；如以「教育」議題來看，有課程知識裡的性別刻板印象、校園裡學生如何學習「當一個男／女同學」的性別互動等；如以「媒體」議題來看，有偶像劇本裡的性別情感操演、社群媒體上的性別形象塑造。事實上，性別存在於各時空與場域，只要是有人的地方，就有性別議題，因此性別無所不在。

於是可見，性別研究探索「性別」的複雜樣貌，能見性別從來不只是「男」或「女」，而是多元光譜的性別認同，也有傳統、轉變中或雜創型的性別氣質；人們藉以各式性別認同、氣質樣貌在社會當中生活、互動、實踐自我，使我們能透過性別看見權力關係如何運作，以及社會規則的變或不變。

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