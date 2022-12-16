【未來大人物】花一晚創出全台30萬人LINE裡的阿姨！徐曦：美玉姨是膠水，黏著事實打破假訊息

文：陳淑玲

「某一天我打開訊息竟看見親戚間流傳著：同意同婚就會沒有爸媽！這樣的訊息」，「一次回到台灣還看見爸爸床頭放著一顆咬一口的洋蔥，他說網路說一天一口生洋蔥可以抗癌！」眼看著長輩沒有任何求證只會茫然相信網路謠言，2018那年長年居住香港的徐曦逐漸感受到隔海台灣假訊息影響力逐漸擴散。她在一趟飛澳洲的假期前夕，花了一個晚上寫出了「美玉姨」可疑訊息查證機器人程式，並嘗試性地丟入了家族群組中。



Photo Credit - 徐曦 寫完程式丟進家族群組那天後，即使被爸爸罵翻，卻有更多人欣喜的跟她說，等這個好久了。

一夜過後等徐曦抵達澳洲，才發現這位「美玉姨」在家族群組裡掀起風浪，不但親戚們紛紛質疑這是哪位阿姨，自己的爸爸更甚至在群組裡跟美玉姨對話吵架了起來…因為美玉姨針對長輩傳來的假訊息，一一回報錯誤、一一指出是假消息。

美玉姨是膠水串起真實群組與求證資料黏著

徐曦開發的這個可疑訊息查證機器人程式，以帶點台味親切感的阿姨取名，就是想讓這個機器人成為家族群族裡親切的求證阿姨一般，後來更被解釋成了諧音「每遇疑」的概念描述。

也是因為原意僅是為了讓家族群組裡闢謠使用，她將使用設計到最簡單的狀態，使用方式是能將美玉姨視為一個帳號，將此帳號加入私人群組中後，美玉姨將會針對群組裡用戶張貼的「文字」進行比對，若與所串聯的查證社群內之闢謠訊息有80%重複，美玉姨就會自動進行回報闢謠動作。從徐曦一開始串連的「Cofacts 真的假的- 訊息回報機器人與查證協作社群」之外，目前更同時有台灣事實查核中心以及MyGoPen查核資料庫三大來源做為比對查證來源，同時也會結合刑事局165的防詐資料庫。徐曦說：「美玉姨並不擔任闢謠的查證、而更像是一個膠水，黏著起社群內求證的需求與查證資料的串接。」



Photo Credit - 徐曦 擔任膠水功能，讓查核訊息的資料庫能快速把正確資訊送達所有人眼前。

打破假訊息的路上加入Ｗhoscall

即使最初的使用者徐曦的父親依舊對這位「總是會頂嘴」的美玉姨仍然不滿，但美玉姨用戶卻越來越多，朋友們也紛紛向徐曦表示：「早就該出現了，真的破除了好多荒謬傳言與讓長輩能搞懂真相。」爾後，徐曦更收到了來自Ｗhoscall開發商Gogolook負責人Jeff的邀請，加入了團隊。

隨著整合了Ｗhoscall原本的電話查證，防詐的角度得以更寬廣了起來，新增的「快速辨識陌生電話」、「陌生LINE ID查詢」、「個資安全防護」三大功能之外，甚至在一對一的對話窗裡還能有可疑訊息自動回報功能，一鍵就能回報到真的假的Cofacts聊天機器人查核社群中進行群體查證。

養生假訊息的傳播出發點都是好意

根據Ｗhoscall資料分享，美玉姨使用度會根據台灣國內話題與議題高峰而增減流量，最明顯的例子即為養生訊息與政治選舉訊息。

2022年5月疫情期間，Gogolook公佈了由美玉姨闢謠帳號裡轉傳最多的錯誤訊息，疫情下，瘋傳最多的就是養生偏方的訊息：

錯誤訊息：「不可以再掃實聯制QRcode，否則要收簡訊費用」

錯誤訊息：「透過憋氣計算時長可以進行自主快篩測驗」

錯誤訊息：「快篩前不能食用泡菜、優格、柳橙、鹹菜等，否則易驗出偽陽性」

錯誤訊息：「好消息，武漢的病毒一碗煮沸的濃大蒜水就能喝好。老中醫親自試驗過，很多病友也成功了 。

錯誤訊息：「使用漱口水加鹽漱口」 錯誤訊息：「食用如青檸檬、香蕉等鹼性食物」

徐曦說：「其實假訊息分享的用意，大部分人最初衷都是為了彼此好，因為想為對方著想，在未經查核情況下，傳遞了錯誤的訊息。」這也是徐曦初衷的概念，若能在傳出訊息前，有個把關者能早一步查核訊息，那就能避免掉錯誤資訊不斷的被流通散播出去。



Photo Credit - 徐曦 把美玉姨加入群組，簡單就能展開自動查證。

邁向世界的腳步對抗漫天訊息

Gogolook數據統計2020年美玉姨的Line好友數已經超過30萬人次，年度累積回覆量更超過1.42億次。在使用高峰的疫情期間，甚至最高有近1,900萬次的單月回覆量。

「即使用戶使用量再大，這永遠不會是賺錢的生意！」徐曦真誠地表示，因為美玉姨僅是一個串連的機器人機制，倚賴得是背後強大資料庫的查證與審核，所以美玉姨永不會收費、自然也不會有商業模式。即使加入了公司之後，也會是公司的品牌價值提升所在，絕對不會朝向收費方式經營。

目前Gogolook更在詐騙超級嚴重的巴西推出一個Android App 「Message checker」，是為一個整合手機重要訊息優先通知的功能型App，除了能讓使用者自行設定優先閱讀哪些重要訊息之外，Gogolook本身優勢的Whoscall、美玉姨訊息查證當然也被設置在內。這一套系統也同時在台灣上架測試，期盼將Gogolook旗下查證把關的優勢，讓假訊息能更無所遁逃。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：江怡蘋