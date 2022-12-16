【未來大人物】花一晚創出全台30萬人LINE裡的阿姨！徐曦：美玉姨是膠水，黏著事實打破假訊息
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那個徐曦住在香港的日子，她花了一個晚上寫出「美玉姨」可疑訊息查證機器人程式，串連「真的假的 Cofacts 社群」裡的訊息查核資料用以回應假訊息，寫完後丟進有爸爸的家族群組裡，一夜過後，雖然被爸爸罵到翻，但原本只想設給5個人家族使用的，卻湧入了5000使用者，大家都說：「等這個闢謠阿姨好久了！」
文：陳淑玲
「某一天我打開訊息竟看見親戚間流傳著：同意同婚就會沒有爸媽！這樣的訊息」，「一次回到台灣還看見爸爸床頭放著一顆咬一口的洋蔥，他說網路說一天一口生洋蔥可以抗癌！」眼看著長輩沒有任何求證只會茫然相信網路謠言，2018那年長年居住香港的徐曦逐漸感受到隔海台灣假訊息影響力逐漸擴散。她在一趟飛澳洲的假期前夕，花了一個晚上寫出了「美玉姨」可疑訊息查證機器人程式，並嘗試性地丟入了家族群組中。
一夜過後等徐曦抵達澳洲，才發現這位「美玉姨」在家族群組裡掀起風浪，不但親戚們紛紛質疑這是哪位阿姨，自己的爸爸更甚至在群組裡跟美玉姨對話吵架了起來…因為美玉姨針對長輩傳來的假訊息，一一回報錯誤、一一指出是假消息。
美玉姨是膠水串起真實群組與求證資料黏著
徐曦開發的這個可疑訊息查證機器人程式，以帶點台味親切感的阿姨取名，就是想讓這個機器人成為家族群族裡親切的求證阿姨一般，後來更被解釋成了諧音「每遇疑」的概念描述。
也是因為原意僅是為了讓家族群組裡闢謠使用，她將使用設計到最簡單的狀態，使用方式是能將美玉姨視為一個帳號，將此帳號加入私人群組中後，美玉姨將會針對群組裡用戶張貼的「文字」進行比對，若與所串聯的查證社群內之闢謠訊息有80%重複，美玉姨就會自動進行回報闢謠動作。從徐曦一開始串連的「Cofacts 真的假的- 訊息回報機器人與查證協作社群」之外，目前更同時有台灣事實查核中心以及MyGoPen查核資料庫三大來源做為比對查證來源，同時也會結合刑事局165的防詐資料庫。徐曦說：「美玉姨並不擔任闢謠的查證、而更像是一個膠水，黏著起社群內求證的需求與查證資料的串接。」
打破假訊息的路上加入Ｗhoscall
即使最初的使用者徐曦的父親依舊對這位「總是會頂嘴」的美玉姨仍然不滿，但美玉姨用戶卻越來越多，朋友們也紛紛向徐曦表示：「早就該出現了，真的破除了好多荒謬傳言與讓長輩能搞懂真相。」爾後，徐曦更收到了來自Ｗhoscall開發商Gogolook負責人Jeff的邀請，加入了團隊。
隨著整合了Ｗhoscall原本的電話查證，防詐的角度得以更寬廣了起來，新增的「快速辨識陌生電話」、「陌生LINE ID查詢」、「個資安全防護」三大功能之外，甚至在一對一的對話窗裡還能有可疑訊息自動回報功能，一鍵就能回報到真的假的Cofacts聊天機器人查核社群中進行群體查證。
養生假訊息的傳播出發點都是好意
根據Ｗhoscall資料分享，美玉姨使用度會根據台灣國內話題與議題高峰而增減流量，最明顯的例子即為養生訊息與政治選舉訊息。
2022年5月疫情期間，Gogolook公佈了由美玉姨闢謠帳號裡轉傳最多的錯誤訊息，疫情下，瘋傳最多的就是養生偏方的訊息：
錯誤訊息：「不可以再掃實聯制QRcode，否則要收簡訊費用」
錯誤訊息：「透過憋氣計算時長可以進行自主快篩測驗」
錯誤訊息：「快篩前不能食用泡菜、優格、柳橙、鹹菜等，否則易驗出偽陽性」
錯誤訊息：「好消息，武漢的病毒一碗煮沸的濃大蒜水就能喝好。老中醫親自試驗過，很多病友也成功了 。
錯誤訊息：「使用漱口水加鹽漱口」 錯誤訊息：「食用如青檸檬、香蕉等鹼性食物」
徐曦說：「其實假訊息分享的用意，大部分人最初衷都是為了彼此好，因為想為對方著想，在未經查核情況下，傳遞了錯誤的訊息。」這也是徐曦初衷的概念，若能在傳出訊息前，有個把關者能早一步查核訊息，那就能避免掉錯誤資訊不斷的被流通散播出去。
邁向世界的腳步對抗漫天訊息
Gogolook數據統計2020年美玉姨的Line好友數已經超過30萬人次，年度累積回覆量更超過1.42億次。在使用高峰的疫情期間，甚至最高有近1,900萬次的單月回覆量。
「即使用戶使用量再大，這永遠不會是賺錢的生意！」徐曦真誠地表示，因為美玉姨僅是一個串連的機器人機制，倚賴得是背後強大資料庫的查證與審核，所以美玉姨永不會收費、自然也不會有商業模式。即使加入了公司之後，也會是公司的品牌價值提升所在，絕對不會朝向收費方式經營。
目前Gogolook更在詐騙超級嚴重的巴西推出一個Android App 「Message checker」，是為一個整合手機重要訊息優先通知的功能型App，除了能讓使用者自行設定優先閱讀哪些重要訊息之外，Gogolook本身優勢的Whoscall、美玉姨訊息查證當然也被設置在內。這一套系統也同時在台灣上架測試，期盼將Gogolook旗下查證把關的優勢，讓假訊息能更無所遁逃。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：江怡蘋
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。