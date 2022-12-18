2022/12/18,
勞工

疫後湧現「報復性出國」潮：如果員工集體請特休，雇主可以拒絕嗎？

疫後湧現「報復性出國」潮：如果員工集體請特休，雇主可以拒絕嗎？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

年關將至又搭上疫後出遊潮，許多人都開始在安排明年出國的假期，如何利用一兩天的休假，把假期最大化是關鍵。但如果員工都在同一天休假，雇主可以拒絕嗎？

文：Ching

前幾年兩廳院爆出雇主拒絕員工請特休的爭議，當時這名員工已提前2個月依公司程序請休，主管卻不准假，最後還將員工記曠職扣薪，雖然員工前往申訴後公司已將曠職撤銷，但兩廳院這樣的行為恐怕已違法。

另外，華航企業工會過去也曾有名理事向公司申請特休，但屢次遭公司以名額有限為理由拒絕，最後當地勞工局也認定違法並裁罰。

每到年底，就會開始有各種請假攻略，傳授員工該怎麼結合國定假日和特休，來形成連續假期好好放鬆。然而，當員工排好2023年特休假時若被雇主拒絕，雇主可能會像上述的例子一樣涉及違法，為什麼呢？以下用三點讓你快速搞懂。

一、特休假排定權在勞工，雇主不能要求提供請假證明

特別休假立法的用意，是希望能讓所有的勞工充分休息、恢復勞動力，法令也有規定，員工在同一公司工作滿一定期間，雇主應給的特休天數。

《勞基法》在105年底修法後，已將特別休假的日期「排定權」交給員工（勞基法§38Ⅱ），因此員工可依自己的意願來決定特休日期，而在法律上的性質，員工一旦排定特休就屬形成權，不需要經過雇主同意就能夠生效。雖然如此，建議勞工朋友們仍應該事先告知雇主，不應濫用這個權利影響公司正常營運。

另一方面，特休假屬於「有薪假」，也有別於一般的請假性質，雇主不能強制員工要「檢附請假證明」或「說明理由」才能請休，若拒絕員工請特別休假，可處2-100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

二、雇主不能要求一次預排年度特休，但可另訂工作規則約束

每當迎接新一年的到來，有些雇主可能會希望預先安排好明年度的人力，然而，勞動部曾經函釋，雇主只能提醒員工排休，但不能在年初就要求員工將當年度的特休日期全部排好，更不能指定只能在特定日期才能排休。

曾經有網友在臉書爆料，公司讓全體員工春節連假後晚一天開工，卻在事後才公告多休的這一天要從每位員工的「特休」扣除，這個也明顯違法囉。

若擔心員工請特休假影響工作業務或臨時請假人手不足，雇主可在勞動契約或工作規則中另外約定請假規定細節，例如：規範員工提前3天提出申請等約束方式；由於公司內部規定員工有遵守請假程序義務，員工仍須遵守。

但請假規定仍不能違法，例如：強迫員工將年度特休一次預排、限制只能在特定期間請休、禁止某些日子請特休等。

三、員工都選在公司最忙時休假，雇主怎麼辦？

老闆們看完上面的規定可能會覺得頭疼，普遍產業都有淡旺季，如果員工選在旺季休假、人手又不足，該怎麼辦？其實，依照《勞基法》第38條後段規定，雇主如果有企業經營的急迫需求，或勞工有個人的因素，是可以相互協商調整特休的。

例如：寒暑假期間是旅遊業的旺季，員工如果在這段時間排特休，雇主真的無法調度人力，就可跟員工協商更改排休日期，但仍要經過員工同意才能調整休假喔。

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Photo Credit: 《職場熊報》

又如果遇到員工在同一天集體請特休，導致企業營運困難，該怎麼辦？目前勞動部認為，雇主須舉證員工申請特休會妨礙企業正常營運，便可要求員工在特休日當天加班，但需要給加班費和事後補假一天，並在24小時內報備當地主管機關。

資方唯有「具備企業經營上之急迫需求」、「已與勞工協商調整」、「勞工如於所排定之特別休假日期休假，將同時嚴重影響資方之營業自由，致生資方或第三方之重大損害而顯然失衡」時，始不生違章責任。

有越來越多的新創公司給提供優於勞基法的特休天數，哈佛商學院的研究也發現， 一年特休超過11天的員工，工作績效上比別人高30%，更有間外國公司為了鼓勵員工好好休假，提供2萬元旅遊補助，並要求員工在旅遊期間不准回任何公司訊息或電話。

聰明的老闆們或許可以思考看看，員工在休假後回到工作崗位是否更具備生產力、創造力呢？或許對公司來說，這會是十分有價值的一點。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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