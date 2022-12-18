疫後湧現「報復性出國」潮：如果員工集體請特休，雇主可以拒絕嗎？

文：Ching

前幾年兩廳院爆出雇主拒絕員工請特休的爭議，當時這名員工已提前2個月依公司程序請休，主管卻不准假，最後還將員工記曠職扣薪，雖然員工前往申訴後公司已將曠職撤銷，但兩廳院這樣的行為恐怕已違法。

另外，華航企業工會過去也曾有名理事向公司申請特休，但屢次遭公司以名額有限為理由拒絕，最後當地勞工局也認定違法並裁罰。

每到年底，就會開始有各種請假攻略，傳授員工該怎麼結合國定假日和特休，來形成連續假期好好放鬆。然而，當員工排好2023年特休假時若被雇主拒絕，雇主可能會像上述的例子一樣涉及違法，為什麼呢？以下用三點讓你快速搞懂。

一、特休假排定權在勞工，雇主不能要求提供請假證明

二、雇主不能要求一次預排年度特休，但可另訂工作規則約束

每當迎接新一年的到來，有些雇主可能會希望預先安排好明年度的人力，然而，勞動部曾經函釋，雇主只能提醒員工排休，但不能在年初就要求員工將當年度的特休日期全部排好，更不能指定只能在特定日期才能排休。 曾經有網友在臉書爆料，公司讓全體員工春節連假後晚一天開工，卻在事後才公告多休的這一天要從每位員工的「特休」扣除，這個也明顯違法囉。 若擔心員工請特休假影響工作業務或臨時請假人手不足，雇主可在勞動契約或工作規則中另外約定請假規定細節，例如：規範員工提前3天提出申請等約束方式；由於公司內部規定員工有遵守請假程序義務，員工仍須遵守。 但請假規定仍不能違法，例如：強迫員工將年度特休一次預排、限制只能在特定期間請休、禁止某些日子請特休等。

三、員工都選在公司最忙時休假，雇主怎麼辦？

有越來越多的新創公司給提供優於勞基法的特休天數，哈佛商學院的研究也發現， 一年特休超過11天的員工，工作績效上比別人高30%，更有間外國公司為了鼓勵員工好好休假，提供2萬元旅遊補助，並要求員工在旅遊期間不准回任何公司訊息或電話。

聰明的老闆們或許可以思考看看，員工在休假後回到工作崗位是否更具備生產力、創造力呢？或許對公司來說，這會是十分有價值的一點。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航