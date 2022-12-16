特斯拉股價今年已腰斬，馬斯克再賣2200萬股套現35.8億美元，市值跌破5千億美元掉到全球第8
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特斯拉前景逐漸黯淡，一方面來自執行長馬斯克（Elon Musk）買完推特（Twitter）後身陷眾多負面傳聞，二來越來越多強勁的電動車業者加入戰局。
美國電動車巨擘特斯拉（Tesla），股價狂瀉年初自今已達下挫54.3%。尤其在執行長馬斯克（Elon Musk）買完推特（Twitter），更多批評聲浪湧現，如今再傳出他大賣至少2200萬股，價值達35.8億美元的股票，導致特斯拉更趨於弱勢，市值跌破5,000億美元淪為全球第8大企業。
目前馬斯克並沒有說明出售特斯拉股票的原因。這個賣股消息是在他提交給美國證監會（SEC）的文件中被披露。值得注意的是，截至今日馬斯克一共出售4次股票，總價達到160億美元。
整體而言，特斯拉股票今年表現不優異，其中9月底以來最慘烈，一度下跌達40%，和標普500指數（S&P 500）上漲12%形成強烈對比。然而，外界指出讓特斯拉股價疲弱不堪，有2個主要原因。
1. 馬斯克心思在推特
《路透社》報導，今（2022）年11月出售股票時，馬斯克曾經表示要拯救推特，這言論引來許多股東批評，認為他罔顧本業。
然而他收購推特後，箝制言論自由的負面傳聞不斷，像是多家報導科技產業記者的推特帳號被停權，包括《CNN》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等都受影響。馬斯克回應，批評我完全沒問題，但是追蹤我在的地點、甚至危及家人就不行。馬斯克也疲於回應這些指控。
遭禁用帳號的獨立記者魯帕（Aaron Rupar）就向《The Verge》表示，「除了動態消息通知我被永久禁止，只能讀訊息，我沒有收到任何來自推特的通知⋯⋯不知道什麼原因變成這樣。」
Miller Tabak + Co.的市場策略師Matt Maley表示，馬斯克花了大量時間在推特上，抑制了特斯拉的股價。此外，據《紐約時報》報導，馬斯克指示推特拖欠辦公室租金，甚至考慮不付數千名員工資遣費。而在眾多負面消息影響下，投資人似乎開始擔心透斯拉的前景。
2. 特斯拉競爭對手越來越多
事實上，在收購推特前，特斯拉的股價呈現弱勢。資深投資人黃伯堃分析，中國電動車商崛起，像是比亞迪（BYD）、長城等業者，狹帶中國國家資源站穩國內市場，積極向歐洲、東南亞等地拓展已經有成果。
作為美國企業的特斯拉，在中美對抗的大局下顯得特別尷尬。他說，目前的局面來看，撇除傳統車商，比亞迪已經是特斯拉對大的對手，根據今年第3季比亞迪公布的財報來看，銷售表現相當強勁。
比亞迪第3季營收高達人民幣（下同）1170.8億元，年增115.6%，歸屬於上市公司股東淨利為57.16億元，年增350.3%，營收和淨利增速明顯較第2季加快；前3季累計淨利人民幣93.1億元，年增281%，累計營收2676.9億元，年增84.4%。
然而傳統車商的電動化轉型也非常積極。黃伯堃強調，中低階市場的日本豐田（Toyota）、德國福斯（Volkswagen），還有美國福特（Ford）在電動化上有好的成果；此外，高階市場則是以保時捷（Porsche）最亮眼。
日後再加上，蘋果、華為和小米等電子業者也要跳進來電動車產業，勢必也將搶食特斯拉的版圖。
雖然特斯拉主要目的並非成為製造汽車公司，而是要掌握「自駕車技術」，但現在看來中國自駕車技術更具野心也有防備。黃伯堃強調，特斯拉如何說服北京掌握更多數據發展自駕技術，這非常困難。
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核稿編輯：翁世航
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