分析卡達世界盃的經濟效益與資金流動：為什麼FIFA能成為僅次於國際奧會的吸金天王？
我們想讓你知道的是
FIFA2019-2022年間的財務報告的收入已經高達64億美元，是僅次於國際奧會的的國際性運動組織。儘管賽前因為剝削移工、歧視多元性別惹議，但當比賽開始的哨音吹響，足球本身的競技性仍壓過負面消息。本篇將就FIFA 近年財務狀況、世足賽的商業規劃及相關商業活動進行統整，一起看看足球產業的吸金超能力。
卡達世界盃足球賽專題報導
本次專題報導事由國立清華大學運動科學系黃煜老師結合修習運動管理及運動設施之學生共同製作世界盃足球賽系列專題，本次系列專題包括科技、移工、設施、運動立國、、商業及環境永續等，希望能夠用不同面向觀察這個賽事的辦理，並進一步闡述這個全球最大賽事之一的影響層面。
位於西亞卡達辦理的2022的世界級足球賽事已於近日展開，這股足球熱將燃起世界各地粉絲們的足球魂，依據國際足球總會（以下簡稱FIFA）預估今年觀賞世足賽的人口應該會超過50億，所謂人潮就是商機，世足賽的主辦單位的FIFA更可用家財萬貫形容。
成立於1904年的FIFA在這個世紀的廣開財源，在其2006年的會計報告中顯示其2003至2006年的收入為32億3800萬瑞士法郎（約30 億美金），到2019-2022年間的財務報告的收入已經高達64億美元，是僅次於國際奧會的國際性運動組織。
針對此，本篇將就FIFA 近年財務狀況、世足賽的商業規劃及相關商業活動進行闡述，同時也就開踢兩周後的一些商業熱潮進行說明。
FIFA的財務狀況
依據FIFA近年的財務報告顯示，其這個世紀初起至今收入已經翻倍，表一列出FIFA這個世紀以來的收入成長情況，其中，媒體轉播權是FIFA的金雞母，收入占整體的56%，而營銷權利金收入約為13%，其餘還包括門票（含包廂）、商標權利金及其他等的收入占比約29%。
就支出面而言，最近一個四年循環的支出包括賽事辦理的經費約為17億、推廣及發展約為17億，足球治理系統、行政以及行銷轉播等。
表一：FIFA近20年的營收一覽表 （單位: 億美元）
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年份
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2003-2006
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2007-2010
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2011-2014
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2015-2018
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2019-2022
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金額
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26.34
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41.89
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57.18
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64.21
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64.64
資料來源: 團隊整理
值得一提的是，世足年同常都是豐收年，特別是電視轉播權利金以及行銷權，以2022年的預算來看，盈餘高達15美元，在最後的期末結算中，FIFA的總資產增長了21%，達到55億美元。其法定盈餘公積金則受到新冠肺炎影響，從2018年的27億美元降到2021年的18億美元。
行銷權是另一個主要收入來源，去年達到1.31億美元。其中大部分收入（9300萬美元）來自FIFA的全球合作協議，而3000萬美元來自世界盃贊助商。
此外，FIFA分別從區域贊助商、女足合作夥伴及國家級贊助商分別獲得500萬美元、200萬美元及100萬美元。 FIFA去年還有3.2億美元的“其他收入”，其中包括美國司法部（USDOJ）為前官員的腐敗行為提供的6000萬美元賠償。
剩餘的2.6億美元來自俱樂部世界盃、與取消合約有關的違約金、財產銷售、FIFA博物館收入和著作權收入。表二列出2022年主要營收與支出的資料。
表二：FIFA 2022主要收入與支出（單位:億美元）
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類別
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項目
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金額
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媒體轉播權利金
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26.40
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行銷權
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13.53
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貴賓優惠權及門票銷售
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5.00
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商標授權
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1.40
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其他
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0.33
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收入
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46.66
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比賽及活動
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19.38
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發展及教育
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7.14
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足球治理
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0.44
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FIFA管理及行政
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2.51
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行銷及電視轉播
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1.91
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支出
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31.38
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稅前盈餘
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15.28
資料來源: 團隊整理
世足賽的商業活動
提及2022卡達世界盃的收入有超過一半是來自轉播權，依據FIFA提供資料顯示，轉播平台包括電視、收音機電台及手機等三大媒介，光是電視台就有近600家會負責傳播世足賽賽事。
而FIFA世足賽的贊助商等級可以分為三級，其權益概述及贊助商數量請參閱表三，其中，要成為FIFA及贊助商，贊助金額的門檻約為7500萬美元。
表三：FIFA及世足賽贊助等級一覽表。
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等級
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權利概述
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贊助商
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FIFA合作夥伴（FIFA Partner）
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擁有全球權利可以在所有比賽和所有協會中使用FIFA的商標
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愛迪達、可口可樂、萬達集團、現代汽車-起亞汽車、卡達航空、卡達石油公司等計七家
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2022世界盃贊助商（FIFA World Cup Sponsors）:
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擁有全球權利但僅限於世足賽（籌備期間和比賽期間）
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百威啤酒、Byju's、Crypto.com、海信集團、麥當勞、TikTok、Vivo、蒙牛等八家
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區域支持者（Regional
Supporters）
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區域中擁有使用世足賽商標權利
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GWC（供應鏈解決方案）、Ooredoo（電信）、QNB Group （金融服務） 等以上三家是在 非洲和中東
The Look Company（視覺參與解決方案）、Frito-Lay（零食）以上兩家是北美和中美洲
Claro（電信）、 Nubank（金融服務）、UPL OpenAg（農用化學品）以上三家在是南美洲
Algorand（區塊鏈） 是在北美和歐洲
資料來源: 團隊整理
最大宗的贊助商是來自中國的企業，報導指出光是本次世足賽的贊助金額就接近14億美元，包括來自萬達企業、蒙牛、Vivo及海信（Hisense）等四家企業，這個金額已經超過美國的11億美元。
表四列出中國企業贊助卡達的基本資料在2016年與FIFA簽訂了一紙15年的長約，估計贊助金額高達8. 5億美元。而另外三家中國企業則是世足賽贊助商。
表四：中國企業贊助FIFA及世足賽一覽表
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企業名稱
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贊助等級
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贊助金額
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贊助年限
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萬達企業
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FIFA合作夥伴
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15億
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15年
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蒙牛
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2022世界盃贊助商
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0.6億
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N/A
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海信（Hisense）
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2022世界盃贊助商
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0.35億
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N/A
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Vivo
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2022世界盃贊助商
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4.5億美元
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6年
資料來源: 團隊整理
本屆賽事預計售出的門票超過300萬張，上屆世足賽的現場門票銷售高達310萬張，而全世界球迷提交的購票申請達2700萬張，最終的售票數量將達到300萬張，本屆世足包含近十種不同等級套票，最便宜的小組賽單場方案價格950美金（約3萬台幣），決賽的最貴方案則要價逾3萬美金。
另外，表五列出本世紀世界盃足球賽的入場人數。
表五：FIFA世足賽本世紀入場人數一覽表
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賽事名稱
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總入場人數
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平均入場人數
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2018俄羅斯
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303萬1768
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4萬7371
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2014巴西
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344萬1450
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5萬3722
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2010南非
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316萬7984
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4萬9499
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2006德國
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336萬7000
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5萬2609
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2002日本及韓國
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272萬4604
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4萬2571
商標授權的收入金額雖遠不如其他項目，但是對於FIFA的推廣仍有所幫助，而最著名的授權案例就是美商藝電（Electronic Arts）的FIFA電玩系列，EA每年必須支付 FIFA至少1.5億美元權利金，過去與FIFA的20年的合作已售出了200億美元的相關商品獲得使用FIFA商標的權利。
世足賽經濟效益
前面數據提到FIFA在各個世紀的營收翻倍，接下來就要進一步闡述其背後的理由，報導分析了幾個全球大咖級運動賽事收看人口（如表六），同時，以單場賽事而言，2018年世足賽決賽人口高達5億1700萬，每一場的收看人口接近2億，2014年的決賽收視人口有5億6200萬。
這些數據希吸引了全球的轉播媒體及贊助商投入大筆的資源。
表六：全球A咖級賽事的轉播收入口一覽表
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賽事名稱
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辦理天數或場次
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電視收視總人口
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平均每場收看人數
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2022卡達世足賽*
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64場
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估計30-50億
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尚未統計
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2018俄羅斯世足賽
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同上
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約35億
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1億9100萬
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2016里約奧運
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17天
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約36億
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環法自由車公開賽
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21天
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約35億
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2020東京奧運
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17天
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約30.5億
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2022北京冬季奧運
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約20億
*為預估值，資料來源: 團隊整理
依據報導本屆會有百萬球迷前往中東地區觀賞世足賽，所帶來的短期經濟效益相當可觀，表七列出近幾屆世足賽的經濟效益，但有趣的是卡達國家面積小，只有台灣的三分之一，雖然興建不少旅館及一晚價值350英鎊的「帳篷城」，但依舊無法容納這些海外球迷。
因次，世足賽的經濟效益會外溢到鄰近國家，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林等，沙烏地阿拉伯預計精簡入境流程，開放註冊卡達Hayya球員卡的球迷，能向沙國申請多次入境簽證。杜拜在賽事期間，每天將新增90多班航班飛往杜哈，並精簡移民流程，並在杜拜各地都在設立球迷專區。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。