分析卡達世界盃的經濟效益與資金流動：為什麼FIFA能成為僅次於國際奧會的吸金天王？

文：運動事業及政策中心

卡達世界盃足球賽專題報導 本次專題報導事由國立清華大學運動科學系黃煜老師結合修習運動管理及運動設施之學生共同製作世界盃足球賽系列專題，本次系列專題包括科技、移工、設施、運動立國、、商業及環境永續等，希望能夠用不同面向觀察這個賽事的辦理，並進一步闡述這個全球最大賽事之一的影響層面。

位於西亞卡達辦理的2022的世界級足球賽事已於近日展開，這股足球熱將燃起世界各地粉絲們的足球魂，依據國際足球總會（以下簡稱FIFA）預估今年觀賞世足賽的人口應該會超過50億，所謂人潮就是商機，世足賽的主辦單位的FIFA更可用家財萬貫形容。

成立於1904年的FIFA在這個世紀的廣開財源，在其2006年的會計報告中顯示其2003至2006年的收入為32億3800萬瑞士法郎（約30 億美金），到2019-2022年間的財務報告的收入已經高達64億美元，是僅次於國際奧會的國際性運動組織。

針對此，本篇將就FIFA 近年財務狀況、世足賽的商業規劃及相關商業活動進行闡述，同時也就開踢兩周後的一些商業熱潮進行說明。

FIFA的財務狀況

依據FIFA近年的財務報告顯示，其這個世紀初起至今收入已經翻倍，表一列出FIFA這個世紀以來的收入成長情況，其中，媒體轉播權是FIFA的金雞母，收入占整體的56%，而營銷權利金收入約為13%，其餘還包括門票（含包廂）、商標權利金及其他等的收入占比約29%。

就支出面而言，最近一個四年循環的支出包括賽事辦理的經費約為17億、推廣及發展約為17億，足球治理系統、行政以及行銷轉播等。

表一：FIFA近20年的營收一覽表 （單位: 億美元）

年份 2003-2006 2007-2010 2011-2014 2015-2018 2019-2022 金額 26.34 41.89 57.18 64.21 64.64

資料來源: 團隊整理

值得一提的是，世足年同常都是豐收年，特別是電視轉播權利金以及行銷權，以2022年的預算來看，盈餘高達15美元，在最後的期末結算中，FIFA的總資產增長了21%，達到55億美元。其法定盈餘公積金則受到新冠肺炎影響，從2018年的27億美元降到2021年的18億美元。

行銷權是另一個主要收入來源，去年達到1.31億美元。其中大部分收入（9300萬美元）來自FIFA的全球合作協議，而3000萬美元來自世界盃贊助商。

此外，FIFA分別從區域贊助商、女足合作夥伴及國家級贊助商分別獲得500萬美元、200萬美元及100萬美元。 FIFA去年還有3.2億美元的“其他收入”，其中包括美國司法部（USDOJ）為前官員的腐敗行為提供的6000萬美元賠償。

剩餘的2.6億美元來自俱樂部世界盃、與取消合約有關的違約金、財產銷售、FIFA博物館收入和著作權收入。表二列出2022年主要營收與支出的資料。

表二：FIFA 2022主要收入與支出（單位:億美元）

類別 項目 金額 媒體轉播權利金 26.40 行銷權 13.53 貴賓優惠權及門票銷售 5.00 商標授權 1.40 其他 0.33 收入 46.66 比賽及活動 19.38 發展及教育 7.14 足球治理 0.44 FIFA管理及行政 2.51 行銷及電視轉播 1.91 支出 31.38 稅前盈餘 15.28

資料來源: 團隊整理

世足賽的商業活動

提及2022卡達世界盃的收入有超過一半是來自轉播權，依據FIFA提供資料顯示，轉播平台包括電視、收音機電台及手機等三大媒介，光是電視台就有近600家會負責傳播世足賽賽事。

而FIFA世足賽的贊助商等級可以分為三級，其權益概述及贊助商數量請參閱表三，其中，要成為FIFA及贊助商，贊助金額的門檻約為7500萬美元。

表三：FIFA及世足賽贊助等級一覽表。

等級 權利概述 贊助商 FIFA合作夥伴（FIFA Partner） 擁有全球權利可以在所有比賽和所有協會中使用FIFA的商標 愛迪達、可口可樂、萬達集團、現代汽車-起亞汽車、卡達航空、卡達石油公司等計七家 2022世界盃贊助商（FIFA World Cup Sponsors）: 擁有全球權利但僅限於世足賽（籌備期間和比賽期間） 百威啤酒、Byju's、Crypto.com、海信集團、麥當勞、TikTok、Vivo、蒙牛等八家 區域支持者（Regional Supporters） 區域中擁有使用世足賽商標權利 GWC（供應鏈解決方案）、Ooredoo（電信）、QNB Group （金融服務） 等以上三家是在 非洲和中東 The Look Company（視覺參與解決方案）、Frito-Lay（零食）以上兩家是北美和中美洲 Claro（電信）、 Nubank（金融服務）、UPL OpenAg（農用化學品）以上三家在是南美洲 Algorand（區塊鏈） 是在北美和歐洲

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最大宗的贊助商是來自中國的企業，報導指出光是本次世足賽的贊助金額就接近14億美元，包括來自萬達企業、蒙牛、Vivo及海信（Hisense）等四家企業，這個金額已經超過美國的11億美元。

表四列出中國企業贊助卡達的基本資料在2016年與FIFA簽訂了一紙15年的長約，估計贊助金額高達8. 5億美元。而另外三家中國企業則是世足賽贊助商。

表四：中國企業贊助FIFA及世足賽一覽表

企業名稱 贊助等級 贊助金額 贊助年限 萬達企業 FIFA合作夥伴 15億 15年 蒙牛 2022世界盃贊助商 0.6億 N/A 海信（Hisense） 2022世界盃贊助商 0.35億 N/A Vivo 2022世界盃贊助商 4.5億美元 6年

資料來源: 團隊整理

本屆賽事預計售出的門票超過300萬張，上屆世足賽的現場門票銷售高達310萬張，而全世界球迷提交的購票申請達2700萬張，最終的售票數量將達到300萬張，本屆世足包含近十種不同等級套票，最便宜的小組賽單場方案價格950美金（約3萬台幣），決賽的最貴方案則要價逾3萬美金。

另外，表五列出本世紀世界盃足球賽的入場人數。

表五：FIFA世足賽本世紀入場人數一覽表

賽事名稱 總入場人數 平均入場人數 2018俄羅斯 303萬1768 4萬7371 2014巴西 344萬1450 5萬3722 2010南非 316萬7984 4萬9499 2006德國 336萬7000 5萬2609 2002日本及韓國 272萬4604 4萬2571

商標授權的收入金額雖遠不如其他項目，但是對於FIFA的推廣仍有所幫助，而最著名的授權案例就是美商藝電（Electronic Arts）的FIFA電玩系列，EA每年必須支付 FIFA至少1.5億美元權利金，過去與FIFA的20年的合作已售出了200億美元的相關商品獲得使用FIFA商標的權利。

世足賽經濟效益

前面數據提到FIFA在各個世紀的營收翻倍，接下來就要進一步闡述其背後的理由，報導分析了幾個全球大咖級運動賽事收看人口（如表六），同時，以單場賽事而言，2018年世足賽決賽人口高達5億1700萬，每一場的收看人口接近2億，2014年的決賽收視人口有5億6200萬。

這些數據希吸引了全球的轉播媒體及贊助商投入大筆的資源。

表六：全球A咖級賽事的轉播收入口一覽表

賽事名稱 辦理天數或場次 電視收視總人口 平均每場收看人數 2022卡達世足賽* 64場 估計30-50億 尚未統計 2018俄羅斯世足賽 同上 約35億 1億9100萬 2016里約奧運 17天 約36億 環法自由車公開賽 21天 約35億 2020東京奧運 17天 約30.5億 2022北京冬季奧運 約20億

*為預估值，資料來源: 團隊整理

依據報導本屆會有百萬球迷前往中東地區觀賞世足賽，所帶來的短期經濟效益相當可觀，表七列出近幾屆世足賽的經濟效益，但有趣的是卡達國家面積小，只有台灣的三分之一，雖然興建不少旅館及一晚價值350英鎊的「帳篷城」，但依舊無法容納這些海外球迷。

因次，世足賽的經濟效益會外溢到鄰近國家，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林等，沙烏地阿拉伯預計精簡入境流程，開放註冊卡達Hayya球員卡的球迷，能向沙國申請多次入境簽證。杜拜在賽事期間，每天將新增90多班航班飛往杜哈，並精簡移民流程，並在杜拜各地都在設立球迷專區。