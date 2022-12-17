TNL+ 2022/12/17,
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【2022卡達世界盃】跌跌撞撞12年，「末日孤艦」梅西終於煉成了真正的國家隊與聯賽領袖

【2022卡達世界盃】跌跌撞撞12年，「末日孤艦」梅西終於煉成了真正的國家隊與聯賽領袖
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

從馬拉度納到斯卡羅尼這12年間，梅西為阿根廷隊掛上隊長袖標後經歷多位總教練，期間甚至曾因戰績不佳退出國家隊，更離開了孕育自己的巴薩隆那，今天的梅西雖然已從當時站在一邊的害羞男孩，變成球場上的真正領袖，但過程可能比你想像的還要坎坷。

文：謝凱邦

卡達世界盃開賽前，有個知名中國足球解說員在自己的廣播節目提到，這一屆阿根廷雖然很多人看好他們，但能到八強就已經基本完成任務，到四強則不看好。主要原因是梅西年齡已大、陣中沒有超一流的邊鋒、防守冒進，加上身材除了守門員外其它人都很一般，要是碰到人高馬大的歐洲人，一旦他們鐵了心要來高空轟炸，則會讓阿根廷陷於極度的被動。

其實那位解說員的看法是正確的，阿根廷的確有這些隱患。

回顧一下迄今碰到過的對手，阿拉伯、墨西哥、波蘭、澳大利亞、荷蘭以及克羅埃西亞，這些陣容沒有一隊有真正超一流的攻擊群，波蘭雖有超級中鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），但得不到中場餵球的他很難發揮作用；荷蘭也只有德佩（Memphis Depay）算出色，其它成員都還太年輕；克羅埃西亞中場四平八穩，碰到巴西都能控住場面，可惜缺乏優秀前鋒。

至於法國隊，就算這次大賽缺少本澤馬（Karim Benzema）、博格巴（Paul Pogba）及坎特（N'Golo Kanté）這些好手，實力依舊強大。兩大超級邊鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）及登貝萊（Ousmane Dembélé），老來俏的大中鋒吉魯（Olivier Giroud），還有負責穿針引線的格里茲曼（Antoine Griezmann）。

對阿根廷來說，要防住這些人將面臨巨大的壓力，但這就是決賽：法國這一方從帳面實力到成員配置及儲備都接近完美，另一方的阿根廷則空前團結，且有超級巨星坐鎮指揮。

從2010年開始當阿根廷隊長，但並非一帆風順

梅西是阿根廷國家隊中無可爭議的領導，但你知道他是從什麼時後開始戴上隊長袖標？這要從2010年的南非世界盃說起。

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